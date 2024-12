Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el sábado 14 de diciembre con el MEP y el CCL

El dólar blue hoy sábado 14 de diciembre cotiza a $ 1085 para la compra y $ 1105 para la venta en las cuevas de la City porteña.

En tanto, los dólares financieros, tanto MEP como CCL, operan entre los $ 1059 y los $ 1082.

Por su parte, el dólar oficial hoy sábado 14 de diciembre se ofrece a $ 1000 para la compra y $ 1040 para la venta en el Banco Nación.

El dólar tarjeta, en tanto, se vende a $ 1664 tras la modificación que decidió el Gobierno sobre las percepciones que se cobran a este tipo de cambio.

La brecha cambiaria del informal se ubica en 6,25%. El paralelo se encuentra $ 80 por encima del valor con el que inició el año (cerró el 2023 a $ 1025).

Este viernes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró u$s 34 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios. En la semana acumuló u$s 697 millones y en lo que va de diciembre u$s 1142 millones.

De esta manera, desde el 13 de diciembre del año pasado la entidad suma u$s 22.210 millones de balance positivo en las arcas del BCRA, mientras que las Reservas Internacionales ya se ubican en u$s 31.936 millones.

La cotización del dólar blue desde el inicio de 2024

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy sábado 14 de diciembre

El dólar blue hoy sábado 14 de diciembre se ofrece a $ 1085 para la compra y $ 1105 para la venta. En tanto, las otras cotizaciones del dólar quedaron del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1000 $ 1040 Dólar Blue $ 1085 $ 1105 Dólar Tarjeta $ 1600 $ 1664 Dólar Mayorista $ 998 $ 1037,9 Dólar CCL $ 1079 $ 1084,3 Dólar MEP $ 1059,6 $ 1060,1

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este sábado 14 de diciembre

El dólar CCL o dólar cable hoy sábado 14 de diciembre cotiza a $ 1079 para la compra y $ 1084,3 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este sábado 14 de diciembre

El dólar MEP hoy sábado 14 de diciembre se vende a $ 1059,6 para la compra y $ 1060,1 para la venta.

El dólar oficial este sábado 14 de diciembre opera a $ 1040 para la venta en las pantallas del Banco Nación .

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 980,000 1.055,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 998,550 1.038,450 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 999,500 1.067,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 987,000 1.052,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 985,000 1.055,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 998,500 1038,500 BANCO PATAGONIA S.A. 990,000 1.055,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 1000,000 1.050,000 BRUBANK S.A.U. 975,000 1.060,000 HSBC BANK ARGENTINA S.A. 981,500 1.056,500 BANCO MACRO S.A. 980,000 1.055,000 BANCO PIANO S.A. 999,000 1.046,000

Fin del cepo en 2025: cuántos dólares busca Milei en el mercado

El presidente Javier Milei deberá encarar una fuerte recomposición de las reservas del Banco Central, condición necesaria para cumplir su promesa de levantar el cepo en 2025. Pero el monto a conseguir debería ser abultado si quiere dejar a la entidad bien preparada para enfrentar la eventual demanda de un mercado sin restricciones.

