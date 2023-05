Cómo afecta a la Argentina la suba de tasas de la FED

La última suba de tasas de la Fed no impactará demasiado en la Argentina debido a varios factores. Al tratarse de posiblemente la última suba de un largo ciclo de endurecimiento monetario y al no buscar financiamiento internacional, el país no se vería afectado por la decisión de la Reserva Federal.

Esa es la conclusión a la que llegan los analistas del mercado, tras conocer que la Fed subió 0,25% la tasa en los Estados Unidos.

La Fed subió la tasa de interés a su mayor valor desde 2007



La Fed anunció hoy su décima alza consecutiva de las tasas de interés, con el objetivo de frenar la inflación y pese al debilitamiento económico y la reciente crisis bancaria en Estados Unidos. La tasa se sitúa ahora dentro de un rango de entre 5% y 5,25%, la más alta desde fines de 2007.

"No afecta tanto. No creo que sea más viento de frente para Argentina", explica Emiliano Anselmi, economista jefe de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

"Venimos de un largo ciclo de suba de tasas y ésta parece ser la última. Por lo tanto, no creo que nos pegue mucho por el lado del financiamiento. Es prácticamente inocuo porque Argentina no sale a buscar financiamiento al mercado", agregó.

Habitualmente, cuando Estados Unidos sube la tasa se fortalece el dólar y caen los precios de los commodities. Si eso sucede sería una "doble Nelson" para el Banco Central, ya que se sumaría al impacto de la sequía. No obstante, los analistas no creen que sea una amenaza para la Argentina. "Como los precios cayeron en el último tiempo, no creo que caigan mucho más", afirmó Anselmi.

Por su parte, Martín Polo, economista jefe de Cohen, coincide en que la suba era esperada por el mercado, por lo que no generó sorpresa. "No es una mala noticia porque estaba descontada. Será buena cuando empiece a bajar. Ojalá sea este año con la inflación en baja y sin recesión en EE.UU.", consideró.

"La historia ahora pasará por si es la última suba del ciclo de ajuste y cuándo comenzará a bajarla", agregó.

El mercado descuenta que habrá la misma tasa en junio y julio. En tanto, estima que hay un 51,3% de probabilidad de que en septiembre haya una baja de la tasa de 25 puntos básicos.