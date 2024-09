Por qué Bitcoin no participará de la competencia de monedas de Milei

Sebastián Serrano se sube al escenario de Modular, el evento que organizó Ripio en San Pablo, y pide disculpas por su "portugués patagónico". Salta del mundo de las finanzas a la tecnología con facilidad, quizás porque ve cada vez más puntos de conexión entre las finanzas tradicionales y el ecosistema cripto.

En diálogo con El Cronista, Serrano adelanta que este es un año de Bitcoin, con una narrativa muy fuerte a favor de la criptomoneda con mayor capitalización de mercado del mundo. El halving, los ETF, la inminente baja de tasas de la Reserva Federal y la elección presidencial en los Estados Unidos son los hitos que fortalecen ese relato.

El CEO y cofundador de Ripio adelanta que Bitcoin no competirá contra el peso y el dólar en la competencia de monedas que propone el Gobierno de Javier Milei, sino que las stablecoins tienen más chances de hacerlo.

¿Qué lugar te imaginas que tendrá Bitcoin en la competencia de monedas que va a lanzar el Gobierno de Milei?

El usuario que compra Bitcoin o Ethereum lo guarda años. Compra Bitcoin muy a largo plazo. Lo está pensando para la jubilación. Lo ve como el nuevo oro digital. Para las únicas cosas que un usuario está dispuesto a gastar Bitcoin es para algo que valora mucho como tecnología, cambiar el teléfono, cambiar la computadora o pagar un viaje. Eso hace que realmente no sea utilizado como medio de pago. Bitcoin no va a jugar en la competencia de monedas porque el usuario no lo compra para eso. Funciona como reserva de valor y de largo plazo. Sí creo que va a haber mucho más desarrollo de stablecoins, de los criptodólares. Eso sí va a ser parte de la competencia de monedas.

El Gobierno tiene un discurso pro libertad, pero por el momento mantiene el cepo y prohíbe que bancos y PSP ofrezcan criptomonedas a sus clientes. ¿Cómo ves al regulador?

No tiene una tarea fácil. El Gobierno está muy preocupado por estabilizar la macroeconomía. De todas formas, hay algunos avances en regulación y se trabaja fuerte en el BCRA y en la CNV en un sandbox regulatorio para impulsar proyectos de tokenización. Es un tema que está entrando con ímpetu. Yo hubiera hecho un shock en levantar el cepo de una. Tal vez hay miedo de abrir cripto a bancos y PSP porque piensan que puede generar una demanda de dolarización, pero en Argentina hay más venta que compra de cripto. Lo vemos en la posición neta de las exchanges. Esto sucede porque hay muchos freelancers que trabajan para afuera, ganan en cripto y venden.

¿Qué es lo que está buscando hoy el usuario cripto argentino?

Hoy la gente busca más retorno que exposición. Busca TIR, mientras que el año pasado buscaba cobertura en dólares y eso era suficiente. Ahora como el dólar está más chato, busca más retornos.

El Gobierno está impulsando un blanqueo cuya Etapa 1 termina en dos semanas. Ripio tuvo solo en agosto 18 mil altas. ¿Qué están viendo? ¿Hay nuevos clientes o ingresos de fondos de afuera?

El usuario más retail se pregunta sobre el blanqueo, pero no creo que sea el que termine participando. Lo que sí vemos es usuarios de nuestra plataforma Ripio Select. Somos la mesa de OTC (Over the Counter) más grande de América Latina. Tenemos muchos individuos de alto poder adquisitivo, más de 2 mil empresas operan con nosotros en la mesa. Y ahí sí vemos más consultas, algunas operaciones que han empezado a aparecer. El blanqueo tiene algunas características muy interesantes, como que no tiene el costo del 5% para deshacer la posición.

¿Tienen algún tipo de proyección de cuánto dinero podría ingresar a Ripio por el blanqueo?

Todavía no, creo que lo más grande va a pasar en los últimos días. La última semana va a ser la más intensa. Cuando termine sí vamos a tener números que podemos llegar a compartir.

El Banco Central Europeo bajó la tasa de interés y se espera que la Reserva Federal haga lo mismo en su reunión de esta semana. ¿Cómo impactará eso sobre el mercado cripto?

Si la Reserva Federal empieza a bajar la tasa porque ve que hay señales de recesión, entonces eso implica que terminó el ciclo de negocios y empieza otro. Eso va a ser positivo para cripto, ya que vuelve a cambiar la relación de precio entre el dinero y los activos de riesgo. Pero de todas formas lo más importante, en particular para cripto como una tecnología emergente, es el desarrollo de la adopción de esa tecnología. Ya es un mercado de un trillion de dólares, ya está conectado con todo, está mucho más institucionalizado. Cuando fue el crash de la bolsa de Japón, hubo fondos institucionales que estaban expuestos al carry trade que tuvieron que salir a cubrir los shorts y tuvieron que vender activos. Entonces hubo un sell-off de Bitcoin. Un shock en algún lado empieza a pegarle también. Eso hace que también sea parte de lo sistémico.

Donald Trump están teniendo un discurso muy pro Bitcoin. ¿Cómo puede impulsar a Bitcoin su eventual elección en Estados Unidos?

No solo está hablando, también haciendo cosas. Parte de la campaña la financió haciendo NFTs, muchos aportantes compraron los NFTs de Trump. Tenés a los hijos de Trump hablando de un protocolo de DeFi, entrando como emprendedores cripto. Y un vicepresidente que es todavía más pro cripto. Claramente sería muy bueno para cripto que gane Trump. Creo que los demócratas han percibido también esto, han empezado a moderar el discurso. Pero claramente todavía hay personas muy anticripto que son parte del programa de Kamala Harris.

-¿Y qué podría hacer Trump regulatoriamente para que cripto sea más adoptado?

Puede impulsar la adopción de stablecoins. Algo que vive reclamando Circle es poder tener acceso a FedNow y al sistema de clearing bancario de Estados Unidos para no depender de los bancos. Creo que un gobierno de Trump les daría más fortaleza a los emisores de stablecoins, un marco regulatorio más fuerte. Los principales compradores de bonos de los Estados Unidos son los emisores de stablecoins: Tether y Circle están en el top 7 de compradores de bonos del Tesoro, en un momento donde Estados Unidos tiene un problema de demanda de los bonos. Las stablecoins puede ser un mecanismo de generación de demanda de bonos que podría ser muy bueno para Estados Unidos.