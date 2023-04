Para evitar un atraso del tipo de cambio oficial, el BCRA acelera el ritmo del crawling peg

El BCRA está acelerando el ritmo devaluatorio. El salto en la brecha cambiaria le genera presión para devaluar más rápido.

Sin embargo, en el pasado aplicó la misma estrategia para acompañar la inflación. También lo hizo para que el spread entre el dólar oficial y el tipo de cambio diferencial dentro del dólar soja (ahora dólar agro) sea menor y que ello implique imprimir menos pesos.

Dada la aceleración en la nominalidad (inflación y devaluación), el mercado cree que el BCRA continuará con el actual patrón devaluatorio, aunque sin un salto cambiario discreto.

A cinco años de la tormenta financiera que condujo al FMI y marcó a fuego a Mauricio Macri



El Tesoro licita cada vez más corto en la previa de las elecciones



La mayor devaluación de Pesce

El BCRA está claramente acelerando el ritmo del crawling peg.

En el día de ayer, el Central devaluó a una tasa nominal anual del 94,4%, coincidente con niveles de 8% mensual.

Mirando el promedio de los últimos 5 días, la tasa de devaluación se encuentra cercana al 92% (TNA).

Desde Portfolio Personal Inversiones confirmaron que la media móvil de cinco días de devaluación alcanzó una velocidad de 91,5% (149,4% de TEA).

"Este es el ritmo de devaluación más elevado en la administración Fernández", dijeron.

Se acelera la nominalidad

Uno de los motivos por los que el BCRA debe acelerar el ritmo devaluatorio es por el hecho de que, ante el rally en los dólares implícitos, la brecha cambiaria se disparó.

Actualmente, se ubica en 110%, siendo el mayor valor desde el tercer trimestre del 2022.

Por otro lado, el Central acelera ya que la inflación también está caminando a un ritmo mayor. Para evitar una apreciación real, la entidad monetaria deja correr el dólar oficial a un ritmo mayor.

Los analistas de Delphos Investment remarcaron que se confirma la aceleración de la devaluación del oficial en torno al 8% mensual, siendo el mayor ritmo nominal desde que se firmó el acuerdo con el FMI.

"Este ritmo se encuentra más en línea con la inflación de marzo (7,7% mensual), evidenciando la necesidad del Banco Central de evitar una mayor apreciación real del peso", detallaron.

Desde el equipo de research de Banco Mariva agregaron que el BCRA no está provocando una apreciación real del tipo de cambio, algo típico en años electorales.

"Los analistas temían que el BCRA pivotee hacia una apreciación real del tipo de cambio en los próximos meses, como es tradicional en años electorales. En cambio, creemos que esto era inconsistente con la principal prioridad del Gobierno de salvaguardar las reservas netas. En este sentido, el dólar oficial vio acelerar su ritmo recientemente al 124,7% anualizado la semana pasada (7% mensual)", comentaron.

El dólar agro que no arranca también presiona

Otra de las causas por las que el BCRA decide devaluar más rápido es por el hecho de que el dólar agro no arranca ya que la liquidación sigue siendo muy baja.

De esta manera, no ingresan dólares y las tensiones cambiarias se hacen más evidentes.

En ese mismo sentido, y en el marco del dólar agro, el Central busca devaluar más rápido también para que el spread entre el dólar agro y el oficial sea menor, y que de esa manera tenga que emitir menos pesos, los cuales generan también mayor presión en el tipo de cambio y en la inflación.

Adrián Yarde Buller, economista jefe y estratega de Facimex Valores, afirmó que el BCRA reaccionó con una devaluación mayor ante la falta de liquidación del agro.

"En el frente externo, la situación está cada vez más ajustada. La liquidación de exportaciones en el marco del Dólar Agro está mostrando un bajo dinamismo. Con reservas netas en mínimos, el equipo económico reaccionó acelerando la tasa de devaluación, subiendo la tasa de interés, vendiendo futuros y emitiendo dollar-linked", sostuvo.

Hacia adelante, Yarde Buller advierte que las presiones cambiarias se pueden mantener hacia adelante, y en medio de un contexto en el que la nominalidad de la economía tiene un piso cada vez más alto.

"La oferta monetaria ya crece en zona de 3 dígitos producto de la monetización del déficit, las compras de bonos del BCRA en el mercado secundario, el déficit cuasifiscal y los esquemas de tipo de cambio diferencial. Esto se da en un contexto donde el crawling peg ya corre a un ritmo de 7% mensual, las últimas paritarias ya se negocian con aumentos mensuales en torno al 7% y las expectativas están desancladas", dijo.

En ese sentido advirtió que "la sensación es que la inflación va encontrando un nuevo piso en torno al 7% mensual y los riesgos siguen sesgados hacia una aceleración mayor".

El hecho de que el BCRA no logre comprar dólares en el marco de dólar agro hace que las reservas no crezcan y se mantengan en niveles bajos.

Según cálculos de Portfolio Personal Inversiones (PPI), las reservas líquidas se encuentran en negativo en -u$s 6128 millones.

Al analizar las reservas netas según el cálculo del FMI, las mismas se ubica en u$s 2182 millones y u$s 988 millones excluyendo el cálculo de reservas netas del FMI.

Paula Gándara, CIO de Adcap Asset Management, entiende que la dinámica de las reservas, dentro de un contexto político que suma incertidumbre, aumenta las expectativas devaluatorias.

"En nuestro escenario base, la devaluación es un tema para el próximo gobierno, y dentro de un programa económico integral", explicó Gándara.

Además, la CIO de Adcap Grupo Financiero señaló que el dólar agro soluciona en el corto plazo y podría dejar días inciertos.

"Si bien el BCRA podría ser comprador neto por un tiempo, la sequía o temas propios del agro podrían repercutir negativamente. Recientemente tuvimos un ejemplo, cuando por razones climáticas o de paro de puertos el sector agrícola, demoró las liquidaciones y el BCRA terminó con ventas por u$s 197 millones", dijo la especialista.

Finalmente, Fernando Marull, director de FMyA, coincide en que la devaluación sigue acelerando, en medio de un dólar agro sin grandes resultados.

"Son jornadas convulsionadas por la baja liquidación del Agro, incluso llegando a cero por Dólar Soja el miércoles pasado, cuando el Central vendió u$s 200 millones y la devaluación del dólar oficial escaló al 7% mensual. (84% TNA)", dijo.

Sin embargo, el economista no espera que se dé un salto cambiario discreto ya que ve que el Central tiene margen de acción para controlar las presiones cambiarias.

"No vemos una devaluación en el corto plazo. El BCRA apunta a devaluar al ritmo de la tasa de interés, de 6.8% (81%TNA) y todavía sigue con mucho margen para vender Dólar Futuro. Tiene vendidos solo u$s 1000 millones y sólo en el corto plazo. El mercado le está pidiendo que el BCRA venda dólar futuro post PASO, algo que hoy no está haciendo", detalló Marull.