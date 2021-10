Emisión e inflación: crece la demanda de máquinas de contar billetes

¿Qué tienen en común una escuela, un restaurante y un almacén? En que son tres de los rubros que empiezan a comprar máquinas contadoras de billetes , para no perder tanto tiempo contando uno por uno los de $ 100 que reciben.

Por eso, no dudan en desembolsar entre $ 20.000 y $ 30.000 por los equipos más sencillos, mientras hay profesionales independientes, como abogados y escribanos que las alquilan para una operación puntual.

Las inmobiliarias suelen pedirlas para las operaciones de compra venta, por lo cual no dudan en pagar el 0,1% del importe que se debe procesar : en caso de que sean u$s 100.000, les cuesta u$s 100, y así no deben pagar $ 300.000 por una procesadora, que incluso detecta a los billetes falsos.

"Hoy, por el aumento en la preocupación por billetes falsos generada en gran medida por las desprolijidades en la emisión, la gente está priorizando más la seguridad de sus cobros por sobre su velocidad", advierte Uriel Wicnudel, socio gerente de Elwic.

Las empresas y los comercios que integran los rubros con más reactivación post pandemia siguen demandando equipos a ritmo sostenido. Esa demanda es aún más significativa entre aquellos que, por la naturaleza de su negocio, manejan dinero en efectivo.

Los niveles de actividad vuelven a tomar un volumen considerable pero la realidad económica del país es otra; con abundante emisión e inflación , los clientes necesitan más billetes para cancelar sus cuentas.

En alza

De hecho, las consultas y los pedidos de presupuesto aumentaron sostenida y considerablemente desde el comienzo del 2021, acompañando la apertura de la cuarentena.

"Hoy podemos hablar de que se envían entre un 30% y un 40% más de presupuestos en comparación con los meses relevantes del año pasado", informa Wicnudel.

"Hoy podemos hablar de que se envían entre un 30 y un 40% más de presupuestos en comparación con los meses relevantes del año pasado"

Especificaciones

El tipo de carga define la forma en la que el equipo va a alimentar los billetes y eso tiene implicancias importantes en el desempeño. La carga frontal se impone a la carga trasera en este aspecto porque se caracteriza por tener "fricción por doble rodillo".

Este mecanismo de alimentación separa mejor los billetes antes de ingresarlos al equipo y de esta manera evita considerablemente los atascos, que son frecuentemente ocasionados por dinero en mal estado, baja denominación o de características "cerosas" como los dólares.