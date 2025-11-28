Los depósitos a plazo fijo siguen siendo una de las herramientas más utilizadas por los ciudadanos para proteger sus ingresos frente a la inflación. En un contexto económico cambiante, esta modalidad ofrece previsibilidad y seguridad, con tasas que se actualizan periódicamente según las decisiones del Banco Central y las estrategias de cada entidad financiera.

La elección del banco y del tipo de plazo fijo (tradicional o UVA) puede marcar una diferencia significativa en el rendimiento final. Por ese motivo, estar informado sobre las tasas vigentes y cómo calcular el interés mensual es clave para tomar decisiones financieras acertadas.

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este viernes 28 de noviembre?

Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual).

Bancos TEM Intereses por $ 500.000 a 30 días Banco Nación 2,25 % $ 11.250 Santander 2,0833334 % $ 10.416,7 Banco Galicia 2 % $ 10.000 Banco de la Provincia de Buenos Aires 2,1666666 % $ 10.833,3 BBVA 2,1666666 % $ 10.833,3 Banco Macro 2,4166666 % $ 12.083,3 Banco Credicoop 2,3333333 % $ 11.666,7 ICBC 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco Ciudad 2 % $ 10.000 Banco Bica 2,5833333 % $ 12.916,7 Banco CMF 2,5 % $ 12.500 Banco Comafi 2,2916667 % $ 11.458,3 Banco de Corrientes 2,5833333 % $ 12.916,7 Banco de la Provincia de Córdoba 2,5416667 % $ 12.708,3 Banco de Chubut 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco del Sol 2,5 % $ 12.500 Banco Dino 2,4166666 % $ 12.083,3 Banco Hipotecario 2,375 % $ 11.875 Banco Julio 2,5 % $ 12.500 Banco Masventas 2,5 % $ 12.500 Banco Meridian 2,625 % $ 13.125 Banco de Tierra del Fuego 0 % $ 0 Banco Voii 2,6666667 % $ 13.333,3 Bibank 2,5 % $ 12.500 Crédito Regional Compañía Financiera 2,6666667 % $ 13.333,3

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos TNA TEA Banco Nación 27 % 30,605 % Santander 25 % 28,073156 % Banco Galicia 24 % 26,82418 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 26 % 29,333398 % BBVA 26 % 29,333398 % Banco Macro 29 % 33,182648 % Banco Credicoop 28 % 31,88805 % ICBC 28 % 31,88805 % Banco Ciudad 24 % 26,82418 % Banco Bica 35,806853 % 35,806853 % Banco CMF 30 % 34,488884 % Banco Comafi 27,5 % 31,24509 % Banco de Corrientes 31 % 35,806853 % Banco de la Provincia de Córdoba 30,5 % 35,146394 % Banco de Chubut 28 % 31,88805 % Banco del Sol 30 % 34,488884 % Banco Dino 29 % 33,182648 % Banco Hipotecario 28,5 % 32,5339 % Banco Julio 30 % 34,488884 % Banco Masventas 30 % 34,488884 % Banco Meridian 31,5 % 36,470267 % Banco de Tierra del Fuego 0 % 0 % Banco Voii 32 % 37,136653 % Bibank 30 % 34,488884 % Crédito Regional Compañía Financiera 32 % 37,136653 %

¿Qué es un plazo fijo?

El depósito a plazo es un recurso financiero proporcionado por las entidades bancarias para que los clientes depositen dinero por un tiempo específico a cambio de recibir intereses. Se trata de una opción accesible para refugiarse contra la subida de costos y obtener ingresos previsibles, aunque su rendimiento podría ser inferior al aumento de precios.

Un aspecto a considerar es que el usuario no tiene la alternativa de retirar el dinero hasta que concluya el tiempo acordado, aunque hay alternativas más flexibles que lo permiten.

¿Cómo se constituye un plazo fijo?

Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso fácil y accesible para los que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes: