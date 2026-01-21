El Banco Central de la República Argentina (BCRA) redujo la Tasa Nominal Anual (TNA) un 5% por las perspectivas de un descenso de la inflación. Esto llevó a una baja de más de 100 puntos porcentuales en las ganancias que los bancos otorgan por medio de losplazos fijos.

Esta medida, sumada a la anulación de las restricciones sobre las tasas mínimas de interés, provocó una mayor competitividad entre las entidades bancarias respecto a la remuneración que ofrecen. Por ese motivo, es necesario saber cuál es el pago de interés que proporciona cada banco antes de contratar un plazo fijo.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este miércoles 21 de enero?

Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual).

Bancos TEM Intereses por $ 500.000 a 30 días Banco Nación 2,1666666 % $ 10.833,3 Santander 1,75 % $ 8.750 Banco Galicia 1,9166667 % $ 9.583,3 Banco de la Provincia de Buenos Aires 2,0833334 % $ 10.416,7 BBVA 1,9166667 % $ 9.583,3 Banco Macro 2,2916667 % $ 11.458,3 Banco Credicoop 2,0833334 % $ 10.416,7 ICBC 1,9583333 % $ 9.791,7 Banco Ciudad 1,9166667 % $ 9.583,3 Banco Bica 2,5 % $ 12.500 Banco CMF 2,5 % $ 12.500 Banco Comafi 2,1666666 % $ 10.833,3 Banco de Corrientes 2,2083333 % $ 11.041,7 Banco de la Provincia de Córdoba 2,4166666 % $ 12.083,3 Banco de Chubut 2,125 % $ 10.625 Banco del Sol 2,2083333 % $ 11.041,7 Banco Dino 2 % $ 10.000 Banco Hipotecario 2,2083333 % $ 11.041,7 Banco Julio 2,0416666 % $ 10.208,3 Banco Masventas 1,8333333 % $ 9.166,7 Banco Meridian 2,6666667 % $ 13.333,3 Banco de Tierra del Fuego 2,0833334 % $ 10.416,7 Banco Voii 2,625 % $ 13.125 Bibank 2,1666666 % $ 10.833,3 Crédito Regional Compañía Financiera 2,5833333 % $ 12.916,7

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos TNA TEA Banco Nación 26 % 29,333398 % Santander 21 % 23,143932 % Banco Galicia 23 % 25,586376 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 25 % 28,073156 % BBVA 23 % 25,586376 % Banco Macro 27,5 % 31,24509 % Banco Credicoop 25 % 28,073156 % ICBC 23,5 % 26,20389 % Banco Ciudad 23 % 25,586376 % Banco Bica 34,488884 % 34,488884 % Banco CMF 30 % 34,488884 % Banco Comafi 26 % 29,333398 % Banco de Corrientes 26,5 % 29,967773 % Banco de la Provincia de Córdoba 29 % 33,182648 % Banco de Chubut 25,5 % 28,701863 % Banco del Sol 26,5 % 29,967773 % Banco Dino 24 % 26,82418 % Banco Hipotecario 26,5 % 29,967773 % Banco Julio 24,5 % 27,447265 % Banco Masventas 22 % 24,359658 % Banco Meridian 32 % 37,136653 % Banco de Tierra del Fuego 25 % 28,073156 % Banco Voii 31,5 % 36,470267 % Bibank 26 % 29,333398 % Crédito Regional Compañía Financiera 31 % 35,806853 %

¿Qué es un plazo fijo?

El depósito a plazo es un recurso financiero proporcionado por las entidades bancarias para que los individuos depositen dinero por un tiempo específico a cambio de recibir intereses. Se trata de una opción accesible para protegerse contra la subida de costos y obtener ingresos previsibles, aunque su rendimiento podría ser inferior al aumento de precios.

Un aspecto a considerar es que el usuario no tiene la opción de retirar el dinero hasta que concluya el tiempo acordado, aunque hay alternativas más flexibles que lo permiten.

¿Qué tipos de plazo fijo hay?

En República Argentina, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más frecuentes los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).

El plazo fijo UVA modifica su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.