El Banco Central de la República Argentina (BCRA) redujo la Tasa Nominal Anual (TNA) un 5% por las perspectivas de un descenso de la inflación. Esto llevó a una baja de más de 100 puntos porcentuales en las ganancias que los bancos otorgan por medio de losplazos fijos.

Esta medida, sumada a la anulación de las restricciones sobre las tasas mínimas de interés, provocó una mayor competitividad entre las entidades bancarias respecto a la remuneración que ofrecen. Por ese motivo, es necesario saber cuál es el pago de interés que proporciona cada banco antes de contratar un plazo fijo.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?
¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este miércoles 21 de enero?

Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual).

 Bancos  TEM  Intereses por $ 500.000 a 30 días
Banco Nación  2,1666666 %  $ 10.833,3 
 Santander 1,75 %   $ 8.750 
Banco Galicia  1,9166667 % $ 9.583,3 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  2,0833334 %  $ 10.416,7 
BBVA  1,9166667 %  $ 9.583,3
Banco Macro  2,2916667 %  $ 11.458,3 
Banco Credicoop  2,0833334 %  $ 10.416,7 
ICBC 1,9583333 %   $ 9.791,7 
Banco Ciudad  1,9166667 %  $ 9.583,3 
Banco Bica  2,5 %   $ 12.500 
Banco CMF  2,5 %  $ 12.500 
Banco Comafi  2,1666666 %  $ 10.833,3 
Banco de Corrientes  2,2083333 %  $ 11.041,7 
Banco de la Provincia de Córdoba  2,4166666 %  $ 12.083,3 
Banco de Chubut  2,125 % $ 10.625 
Banco del Sol  2,2083333 %  $ 11.041,7 
Banco Dino  2 %  $ 10.000 
Banco Hipotecario  2,2083333 %  $ 11.041,7 
Banco Julio  2,0416666 %  $ 10.208,3 
Banco Masventas  1,8333333 %  $ 9.166,7 
Banco Meridian  2,6666667 %  $ 13.333,3 
Banco de Tierra del Fuego  2,0833334 %  $ 10.416,7 
Banco Voii  2,625 %  $ 13.125 
Bibank  2,1666666 %  $ 10.833,3 
Crédito Regional Compañía Financiera  2,5833333 %  $ 12.916,7 

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

 Bancos  TNA TEA
Banco Nación  26 %  29,333398 % 
 Santander 21 %  23,143932 % 
Banco Galicia  23 % 25,586376 % 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  25 %  28,073156 % 
BBVA  23 %  25,586376 %
Banco Macro  27,5 %  31,24509 % 
Banco Credicoop  25 %  28,073156 % 
ICBC  23,5 %  26,20389 % 
Banco Ciudad  23 %  25,586376 % 
Banco Bica  34,488884 %  34,488884 % 
Banco CMF  30 %  34,488884 % 
Banco Comafi  26 %  29,333398 % 
Banco de Corrientes  26,5 %  29,967773 % 
Banco de la Provincia de Córdoba  29 %  33,182648 % 
Banco de Chubut  25,5 % 28,701863 % 
Banco del Sol  26,5 %  29,967773 % 
Banco Dino  24 %  26,82418 % 
Banco Hipotecario  26,5 %  29,967773 % 
Banco Julio  24,5 %  27,447265 % 
Banco Masventas  22 %  24,359658 % 
Banco Meridian  32 %  37,136653 % 
Banco de Tierra del Fuego  25 %  28,073156 % 
Banco Voii  31,5 %  36,470267 % 
Bibank  26 %  29,333398 % 
Crédito Regional Compañía Financiera  31 %  35,806853 % 
¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?
¿Qué es un plazo fijo?

El depósito a plazo es un recurso financiero proporcionado por las entidades bancarias para que los individuos depositen dinero por un tiempo específico a cambio de recibir intereses. Se trata de una opción accesible para protegerse contra la subida de costos y obtener ingresos previsibles, aunque su rendimiento podría ser inferior al aumento de precios.

Un aspecto a considerar es que el usuario no tiene la opción de retirar el dinero hasta que concluya el tiempo acordado, aunque hay alternativas más flexibles que lo permiten.

¿Qué tipos de plazo fijo hay?

En República Argentina, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más frecuentes los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).

El plazo fijo UVA modifica su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.