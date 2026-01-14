El Banco Central de la República Argentina (BCRA) desreguló las tasas mínimas de interés y, en corolario, la de los ahorros a plazo fijo para desatar la competencia entre las entidades bancarias.

Por ello, es necesario que las personas que deseen resguardar sus ingresos de la inflación con esta herramienta financiera conozcan cuáles son las remuneraciones que ofrecen los principales bancos del país.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo? este miércoles, 14 de enero de 2026.

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este miércoles 14 de enero?

El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:

Bancos TEM Intereses por $ 500.000 a 30 días Banco Nación 1,9583333 % $ 9.791,7 Santander 1,75 % $ 8.750 Banco Galicia 1,8333333 % $ 9.166,7 Banco de la Provincia de Buenos Aires 1,9583333 % $ 9.791,7 BBVA 1,8333333 % $ 9.166,7 Banco Macro 2,0416666 % $ 10.208,3 Banco Credicoop 1,9166667 % $ 9.583,3 ICBC 1,9583333 % $ 9.791,7 Banco Ciudad 1,7083334 % $ 8.541,7 Banco Bica 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco CMF 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco Comafi 2 % $ 10.000 Banco de Corrientes 2,125 % $ 10.625 Banco de la Provincia de Córdoba 2,25 % $ 11.250 Banco de Chubut 1,9583333 % $ 9.791,7 Banco del Sol 2,2083333 % $ 11.041,7 Banco Dino 2 % $ 10.000 Banco Hipotecario 2,0416666 % $ 10.208,3 Banco Julio 2,0416666 % $ 10.208,3 Banco Masventas 1,8333333 % $ 9.166,7 Banco Meridian 2,4166666 % $ 12.083,3 Banco de Tierra del Fuego 2,0833334 % $ 10.416,7 Banco Voii 2,4166666 % $ 12.083,3 Bibank 2,1666666 % $ 10.833,3 Crédito Regional Compañía Financiera 2,3333333 % $ 11.666,7

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos TNA TEA Banco Nación 23,5 % 26,20389 % Santander 21 % 23,143932 % Banco Galicia 22 % 24,359658 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 23,5 % 26,20389 % BBVA 22 % 24,359658 % Banco Macro 24,5 % 27,447265 % Banco Credicoop 23 % 25,586376 % ICBC 23,5 % 26,20389 % Banco Ciudad 20,5 % 22,540163 % Banco Bica 31,88805 % 31,88805 % Banco CMF 28 % 31,88805 % Banco Comafi 24 % 26,82418 % Banco de Corrientes 25,5 % 28,701863 % Banco de la Provincia de Córdoba 27 % 30,605 % Banco de Chubut 23,5 % 26,20389 % Banco del Sol 26,5 % 29,967773 % Banco Dino 24 % 26,82418 % Banco Hipotecario 24,5 % 27,447265 % Banco Julio 24,5 % 27,447265 % Banco Masventas 22 % 24,359658 % Banco Meridian 29 % 33,182648 % Banco de Tierra del Fuego 25 % 28,073156 % Banco Voii 29 % 33,182648 % Bibank 26 % 29,333398 % Crédito Regional Compañía Financiera 28 % 31,88805 %

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?

¿Qué es la TNA y la TEA?

La Tasa Efectiva Anual es la tasa efectivamente pagada o cobrada en una inversión, préstamo u otro producto financiero. Esta tasa habilita analizar los diferentes productos, ya que indica el costo real en intereses de una operación e incluye la capitalización de dichos intereses.

En cambio, la Tasa Nominal Anual es una tasa que no incluye la capitalización de los intereses. Sirve para tener como referencia y si se la divide por 12, se puede obtener la tasa mensual, pero no sirve para calcular ingresos o deudas.

¿Cómo se constituye un plazo fijo?

Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso fácil y accesible para aquellos que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes: