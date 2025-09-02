Plazo fijo: qué banco paga más intereses este martes 2 de septiembre

A partir de marzo de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) eliminó lascondiciones sobre las tasas mínimas de interés, algo que impacta inmediatamente en los plazos fijos. Esta decisión fomentó una competitividad activa entre los bancos, que ahora persiguen captar y retener clientes con mejores retribuciones.

En este contexto, quienes desean proteger sus ingresos de la inflación utilizando esta herramienta financiera deben saber sobre las tasas que brindan las principales entidades bancarias para elegir la opción más rentable.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este martes 2 de septiembre?

Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual).

Bancos TEM Intereses por $ 500.000 a 30 días Banco Nación 3,9166667 % $ 19.583,3 Santander 3,1666666 % $ 15.833,3 Banco Galicia 0 % $ 0 Banco de la Provincia de Buenos Aires 3,75 % $ 18.750 HSBC 0 % $ 0 BBVA 3,75 % $ 18.750 Banco Macro 4 % $ 20.000 Banco Credicoop 3,9166667 % $ 19.583,3 ICBC 3,975 % $ 19.875 Banco Ciudad 2,9166667 % $ 14.583,3 Banco Bica 4,5 % $ 22.500 Banco CMF 4,5833334 % $ 22.916,7 Banco Comafi 4,083333 % $ 20.416,7 Banco de Corrientes 4,1666668 % $ 20.833,3 Banco de la Provincia de Córdoba 4,3333333 % $ 21.666,7 Banco de Chubut 3,5416666 % $ 17.708,3 Banco del Sol 4,25 % $ 21.250 Banco Dino 3,75 % $ 18.750 Banco Hipotecario 4,125 % $ 20.625 Banco Julio 3,5 % $ 17.500 Banco Masventas 2,5 % $ 12.500 Banco Meridian 4,5208335 % $ 22.604,2 Banco de Tierra del Fuego 4,5 % $ 22.500 Banco Voii 4,5 % $ 22.500 Bibank 3,5 % $ 17.500 Crédito Regional Compañía Financiera 4,5 % $ 22.500

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos TNA TEA Banco Nación 47 % 58,570534 % Santander 38 % 45,369327 % Banco Galicia 0 % 0 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 45 % 55,54543 % BBVA 45 % 55,54543 % Banco Macro 48 % 60,10322 % Banco Credicoop 47 % 58,570534 % ICBC 47,7 % 59,641993 % Banco Ciudad 35 % 41,197997 % Banco Bica 54 % 69,58814 % Banco CMF 55 % 71,21813 % Banco Comafi 49 % 61,64948 % Banco de Corrientes 50 % 63,209414 % Banco de la Provincia de Córdoba 52 % 66,370755 % Banco de Chubut 42,5 % 51,83847 % Banco del Sol 51 % 64,78314 % Banco Dino 45 % 55,54543 % Banco Hipotecario 49,5 % 4,125 % Banco Julio 42 % 51,106864 % Banco Masventas 30 % 34,488884 % Banco Meridian 54,25 % 69,9943 % Banco de Tierra del Fuego 54 % 69,58814 % Banco Voii 54 % 69,58814 % Bibank 42 % 51,106864 % Crédito Regional Compañía Financiera 54 % 69,58814 %

¿Qué es la TNA y la TEA?

La Tasa Efectiva Anual es la tasa efectivamente pagada o cobrada en una inversión, préstamo u otro producto financiero. La misma habilita analizar los diferentes productos, ya que indica el costo real en intereses de una operación e incluye la capitalización de dichos intereses.



En cambio, la Tasa Nominal Anual es una tasa que no incluye la capitalización de los intereses. Sirve para tener como referencia y si se la divide por 12, se puede obtener la tasa mensual, pero no sirve para calcular ingresos o deudas.

¿Cómo se constituye un plazo fijo?

Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso simple y accesible para los individuos que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes:

Cuenta bancaria

Crear una cuenta bancaria en una entidad financiera habilitada por el BCRA.

Seleccionar del tipo de plazo fijo

Optar por alguna de las diferentes modalidades, como el plazo fijo tradicional (con una tasa fija), el plazo fijo UVA (ajustado por inflación), o modalidades más específicas según la entidad bancaria.

Determinar el monto y el plazo

El cliente decide cuánto dinero depositar y por cuánto tiempo.

Constitución del plazo fijo

Una vez elegido el tipo, el monto y el plazo, se formaliza el depósito a través de canales habilitados, como sucursales bancarias, cajeros automáticos o plataformas digitales.

Inmovilización de los fondos

Durante el plazo pactado, el dinero no puede retirarse. Sin embargo, algunos bancos ofrecen opciones de cancelación anticipada.

Cobro del capital e intereses

Al vencimiento, el banco deposita en la cuenta del cliente el monto inicial más los intereses generados o el cliente puede optar por renovar automáticamente el plazo.