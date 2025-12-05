Los depósitos a plazo fijo siguen siendo una de las herramientas más utilizadas por los inversores para proteger sus ingresos frente a la inflación. En un contexto económico cambiante, esta modalidad ofrece previsibilidad y seguridad, con tasas que se actualizan periódicamente según las decisiones del Banco Central y las estrategias de cada entidad financiera.

La elección del banco y del tipo de plazo fijo (tradicional o UVA) puede marcar una diferencia significativa en el rendimiento final. Por ello, estar informado sobre las tasas vigentes y cómo calcular el interés mensual es clave para tomar decisiones financieras acertadas.

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este viernes 5 de diciembre?

Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual).

Bancos TEM Intereses por $ 500.000 a 30 días Banco Nación 2,0833334 % $ 10.416,7 Santander 1,75 % $ 8.750 Banco Galicia 1,8333333 % $ 9.166,7 Banco de la Provincia de Buenos Aires 2,1666666 % $ 10.833,3 BBVA 1,9166667 % $ 9.583,3 Banco Macro 2,1666666 % $ 10.833,3 Banco Credicoop 2 % $ 10.000 ICBC 2,2083333 % $ 11.041,7 Banco Ciudad 2 % $ 10.000 Banco Bica 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco CMF 2,375 % $ 11.875 Banco Comafi 1,9166667 % $ 9.583,3 Banco de Corrientes 2,4166666 % $ 12.083,3 Banco de la Provincia de Córdoba 2,4166666 % $ 12.083,3 Banco de Chubut 2,2916667 % $ 11.458,3 Banco del Sol 2,4166666 % $ 12.083,3 Banco Dino 2,1666666 % $ 10.833,3 Banco Hipotecario 2,125 % $ 10.625 Banco Julio 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco Masventas 1,9166667 % $ 9.583,3 Banco Meridian 2,4583334 % $ 12.291,7 Banco de Tierra del Fuego 2,25 % $ 11.250 Banco Voii 2,5 % $ 12.500 Bibank 2,5 % $ 12.500 Crédito Regional Compañía Financiera 2,5 % $ 12.500

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos TNA TEA Banco Nación 25 % 28,073156 % Santander 21 % 23,143932 % Banco Galicia 22 % 24,359658 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 26 % 29,333398 % BBVA 23 % 25,586376 % Banco Macro 26 % 29,333398 % Banco Credicoop 24 % 26,82418 % ICBC 26,5 % 29,967773 % Banco Ciudad 24 % 26,82418 % Banco Bica 31,88805 % 31,88805 % Banco CMF 28,5 % 32,5339 % Banco Comafi 23 % 25,586376 % Banco de Corrientes 29 % 33,182648 % Banco de la Provincia de Córdoba 29 % 33,182648 % Banco de Chubut 27,5 % 31,24509 % Banco del Sol 29 % 33,182648 % Banco Dino 26 % 29,333398 % Banco Hipotecario 25,5 % 28,701863 % Banco Julio 28 % 31,88805 % Banco Masventas 23 % 25,586376 % Banco Meridian 29,5 % 33,834302 % Banco de Tierra del Fuego 27 % 30,605 % Banco Voii 30 % 34,488884 % Bibank 30 % 34,488884 % Crédito Regional Compañía Financiera 30 % 34,488884 %

¿Qué es un plazo fijo?

El depósito a plazo es un recurso financiero proporcionado por las entidades bancarias para que los ahorradores depositen dinero por un tiempo específico a cambio de recibir intereses. Se trata de una opción accesible para refugiarse contra la subida de costos y obtener ingresos previsibles, aunque su rendimiento podría ser inferior al aumento de precios.

Un aspecto a considerar es que el usuario no tiene la opción de retirar el dinero hasta que concluya el tiempo acordado, aunque hay alternativas más flexibles que lo permiten.

¿Qué tipos de plazo fijo hay?

En el país, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más conocidos los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).

El plazo fijo UVA ajusta su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.