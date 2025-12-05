En esta noticia
Los depósitos a plazo fijo siguen siendo una de las herramientas más utilizadas por los inversores para proteger sus ingresos frente a la inflación. En un contexto económico cambiante, esta modalidad ofrece previsibilidad y seguridad, con tasas que se actualizan periódicamente según las decisiones del Banco Central y las estrategias de cada entidad financiera.
La elección del banco y del tipo de plazo fijo (tradicional o UVA) puede marcar una diferencia significativa en el rendimiento final. Por ello, estar informado sobre las tasas vigentes y cómo calcular el interés mensual es clave para tomar decisiones financieras acertadas.
¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este viernes 5 de diciembre?
Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual).
|Bancos
|TEM
|Intereses por $ 500.000 a 30 días
|Banco Nación
|2,0833334 %
|$ 10.416,7
|Santander
|1,75 %
|$ 8.750
|Banco Galicia
|1,8333333 %
|$ 9.166,7
|Banco de la Provincia de Buenos Aires
|2,1666666 %
|$ 10.833,3
|BBVA
|1,9166667 %
|$ 9.583,3
|Banco Macro
|2,1666666 %
|$ 10.833,3
|Banco Credicoop
|2 %
|$ 10.000
|ICBC
|2,2083333 %
|$ 11.041,7
|Banco Ciudad
|2 %
|$ 10.000
|Banco Bica
|2,3333333 %
|$ 11.666,7
|Banco CMF
|2,375 %
|$ 11.875
|Banco Comafi
|1,9166667 %
|$ 9.583,3
|Banco de Corrientes
|2,4166666 %
|$ 12.083,3
|Banco de la Provincia de Córdoba
|2,4166666 %
|$ 12.083,3
|Banco de Chubut
|2,2916667 %
|$ 11.458,3
|Banco del Sol
|2,4166666 %
|$ 12.083,3
|Banco Dino
|2,1666666 %
|$ 10.833,3
|Banco Hipotecario
|2,125 %
|$ 10.625
|Banco Julio
|2,3333333 %
|$ 11.666,7
|Banco Masventas
|1,9166667 %
|$ 9.583,3
|Banco Meridian
|2,4583334 %
|$ 12.291,7
|Banco de Tierra del Fuego
|2,25 %
|$ 11.250
|Banco Voii
|2,5 %
|$ 12.500
|Bibank
|2,5 %
|$ 12.500
|Crédito Regional Compañía Financiera
|2,5 %
|$ 12.500
Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco
Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:
|Bancos
|TNA
|TEA
|Banco Nación
|25 %
|28,073156 %
|Santander
|21 %
|23,143932 %
|Banco Galicia
|22 %
|24,359658 %
|Banco de la Provincia de Buenos Aires
|26 %
|29,333398 %
|BBVA
|23 %
|25,586376 %
|Banco Macro
|26 %
|29,333398 %
|Banco Credicoop
|24 %
|26,82418 %
|ICBC
|26,5 %
|29,967773 %
|Banco Ciudad
|24 %
|26,82418 %
|Banco Bica
|31,88805 %
|31,88805 %
|Banco CMF
|28,5 %
|32,5339 %
|Banco Comafi
|23 %
|25,586376 %
|Banco de Corrientes
|29 %
|33,182648 %
|Banco de la Provincia de Córdoba
|29 %
|33,182648 %
|Banco de Chubut
|27,5 %
|31,24509 %
|Banco del Sol
|29 %
|33,182648 %
|Banco Dino
|26 %
|29,333398 %
|Banco Hipotecario
|25,5 %
|28,701863 %
|Banco Julio
|28 %
|31,88805 %
|Banco Masventas
|23 %
|25,586376 %
|Banco Meridian
|29,5 %
|33,834302 %
|Banco de Tierra del Fuego
|27 %
|30,605 %
|Banco Voii
|30 %
|34,488884 %
|Bibank
|30 %
|34,488884 %
|Crédito Regional Compañía Financiera
|30 %
|34,488884 %
¿Qué es un plazo fijo?
El depósito a plazo es un recurso financiero proporcionado por las entidades bancarias para que los ahorradores depositen dinero por un tiempo específico a cambio de recibir intereses. Se trata de una opción accesible para refugiarse contra la subida de costos y obtener ingresos previsibles, aunque su rendimiento podría ser inferior al aumento de precios.
Un aspecto a considerar es que el usuario no tiene la opción de retirar el dinero hasta que concluya el tiempo acordado, aunque hay alternativas más flexibles que lo permiten.
¿Qué tipos de plazo fijo hay?
En el país, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más conocidos los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).
El plazo fijo UVA ajusta su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.