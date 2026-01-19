En esta noticia

El plazo fijo continúa siendo una opción confiable para quienes buscan rentabilidad sin asumir grandes riesgos. Con tasas que varían entre bancos y se ajustan mes a mes, esta herramienta de ahorro se mantiene vigente en la planificación financiera de millones de argentinos.

Además de la tasa nominal, es importante considerar el plazo, el tipo de depósito y la evolución de la inflación. Estos factores permiten evaluar si conviene optar por uno tradicional o por uno ajustado por UVA, que ofrece protección frente a la suba de precios.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo? este lunes, 19 de enero de 2026.
¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo? este lunes, 19 de enero de 2026.

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este lunes 19 de enero?

Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual).

 Bancos  TEM  Intereses por $ 500.000 a 30 días
Banco Nación  2,1666666 %  $ 10.833,3 
 Santander 1,75 %   $ 8.750 
Banco Galicia  1,8333333 % $ 9.166,7 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  2,0833334 %  $ 10.416,7 
BBVA  1,9166667 %  $ 9.583,3
Banco Macro  2,2916667 %  $ 11.458,3 
Banco Credicoop  2,0833334 %  $ 10.416,7 
ICBC 1,9583333 %   $ 9.791,7 
Banco Ciudad  1,7083334 %  $ 8.541,7 
Banco Bica  2,5 %   $ 12.500 
Banco CMF  2,5 %  $ 12.500 
Banco Comafi  2 %  $ 10.000 
Banco de Corrientes  2,2083333 %  $ 11.041,7 
Banco de la Provincia de Córdoba  2,4166666 %  $ 12.083,3 
Banco de Chubut  2,0833334 % $ 10.416,7 
Banco del Sol  2,2083333 %  $ 11.041,7 
Banco Dino  2 %  $ 10.000 
Banco Hipotecario  2,2083333 %  $ 11.041,7 
Banco Julio  2,0416666 %  $ 10.208,3 
Banco Masventas  1,8333333 %  $ 9.166,7 
Banco Meridian  2,5 %  $ 12.500 
Banco de Tierra del Fuego  2,0833334 %  $ 10.416,7 
Banco Voii  2,625 %  $ 13.125 
Bibank  2,1666666 %  $ 10.833,3 
Crédito Regional Compañía Financiera  2,5833333 %  $ 12.916,7 

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

 Bancos  TNA TEA
Banco Nación  26 %  29,333398 % 
 Santander 21 %  23,143932 % 
Banco Galicia  22 % 24,359658 % 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  25 %  28,073156 % 
BBVA  23 %  25,586376 %
Banco Macro  27,5 %  31,24509 % 
Banco Credicoop  25 %  28,073156 % 
ICBC  23,5 %  26,20389 % 
Banco Ciudad  20,5 %  22,540163 % 
Banco Bica  34,488884 %  34,488884 % 
Banco CMF  30 %  34,488884 % 
Banco Comafi  24 %  26,82418 % 
Banco de Corrientes  26,5 %  29,967773 % 
Banco de la Provincia de Córdoba  29 %  33,182648 % 
Banco de Chubut  25 % 28,073156 % 
Banco del Sol  26,5 %  29,967773 % 
Banco Dino  24 %  26,82418 % 
Banco Hipotecario  26,5 %  29,967773 % 
Banco Julio  24,5 %  27,447265 % 
Banco Masventas  22 %  24,359658 % 
Banco Meridian  30 %  34,488884 % 
Banco de Tierra del Fuego  25 %  28,073156 % 
Banco Voii  31,5 %  36,470267 % 
Bibank  26 %  29,333398 % 
Crédito Regional Compañía Financiera  31 %  35,806853 % 
¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?
¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?

¿Qué es un plazo fijo?

El depósito a plazo es un recurso financiero proporcionado por las entidades bancarias para que los clientes depositen dinero por un tiempo específico a cambio de recibir intereses. Se trata de una opción accesible para protegerse contra la subida de costos y obtener ingresos previsibles, aunque su rendimiento podría ser inferior al aumento de precios.

Un aspecto a considerar es que el usuario no tiene la chance de retirar el dinero hasta que concluya el tiempo acordado, aunque hay alternativas más flexibles que lo permiten.

¿Qué tipos de plazo fijo hay?

En el país, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más habituales los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).

El plazo fijo UVA acomoda su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.