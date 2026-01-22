En marzo de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) disolvió la regulación sobre las tasas mínimas de interés, incluyendo las correspondientes a los plazos fijos tradicionales. Esta decisión abrió el juego entre los bancos, que se lanzaron a competir libremente para atraer depósitos por medio propuestas más atractivas.

Ante este nuevo escenario, resulta clave que quienes buscan cuidar sus ingresos de la inflación estén informados sobre las tasas que ofrecen las principales entidades financieras del país, ya que pueden variar significativamente según el banco y el tipo de cliente.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo? este jueves, 22 de enero de 2026.

Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual).

Bancos TEM Intereses por $ 500.000 a 30 días Banco Nación 2,1666666 % $ 10.833,3 Santander 1,75 % $ 8.750 Banco Galicia 1,9166667 % $ 9.583,3 Banco de la Provincia de Buenos Aires 2,0833334 % $ 10.416,7 BBVA 1,9166667 % $ 9.583,3 Banco Macro 2,2916667 % $ 11.458,3 Banco Credicoop 2,0833334 % $ 10.416,7 ICBC 1,9583333 % $ 9.791,7 Banco Ciudad 1,9166667 % $ 9.583,3 Banco Bica 2,5 % $ 12.500 Banco CMF 2,6458334 % $ 13.229,2 Banco Comafi 2,1666666 % $ 10.833,3 Banco de Corrientes 2,2916667 % $ 11.458,3 Banco de la Provincia de Córdoba 2,4166666 % $ 12.083,3 Banco de Chubut 2,125 % $ 10.625 Banco del Sol 2,2083333 % $ 11.041,7 Banco Dino 2 % $ 10.000 Banco Hipotecario 2,2916667 % $ 11.458,3 Banco Julio 2,2083333 % $ 11.041,7 Banco Masventas 2,1666666 % $ 10.833,3 Banco Meridian 2,6666667 % $ 13.333,3 Banco de Tierra del Fuego 2,0833334 % $ 10.416,7 Banco Voii 2,6666667 % $ 13.333,3 Bibank 2,1666666 % $ 10.833,3 Crédito Regional Compañía Financiera 2,6666667 % $ 13.333,3

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos TNA TEA Banco Nación 26 % 29,333398 % Santander 21 % 23,143932 % Banco Galicia 23 % 25,586376 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 25 % 28,073156 % BBVA 23 % 25,586376 % Banco Macro 27,5 % 31,24509 % Banco Credicoop 25 % 28,073156 % ICBC 23,5 % 26,20389 % Banco Ciudad 23 % 25,586376 % Banco Bica 34,488884 % 34,488884 % Banco CMF 31,75 % 36,803088 % Banco Comafi 26 % 29,333398 % Banco de Corrientes 27,5 % 31,24509 % Banco de la Provincia de Córdoba 29 % 33,182648 % Banco de Chubut 25,5 % 28,701863 % Banco del Sol 26,5 % 29,967773 % Banco Dino 24 % 26,82418 % Banco Hipotecario 27,5 % 31,24509 % Banco Julio 26,5 % 29,967773 % Banco Masventas 26 % 29,333398 % Banco Meridian 32 % 37,136653 % Banco de Tierra del Fuego 25 % 28,073156 % Banco Voii 32 % 37,136653 % Bibank 26 % 29,333398 % Crédito Regional Compañía Financiera 32 % 37,136653 %

¿Qué es un plazo fijo?

El plazo fijo es un instrumento financiero que ofrecen los bancos para que las personas depositen dinero durante un tiempo establecido a cambio del pago de intereses. Es una herramienta accesible para resguardarse de la inflación y generar rendimientos predecibles, aunque su rentabilidad puede quedar por debajo de la suba de precios.

Un dato a evaluar es que el usuario no puede retirar el ahorro hasta que finalice el plazo fijado, aunque existen opciones más flexibles. Al vencimiento, el ahorrista recibe el capital inicial más los intereses generados.

¿Cómo se constituye un plazo fijo?

Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso fácil y accesible para los individuos que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes: