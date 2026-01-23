En esta noticia

Los depósitos a plazo fijo siguen siendo una de las herramientas más utilizadas por los ciudadanos para proteger sus fondos frente a la inflación. En un contexto económico cambiante, esta modalidad ofrece previsibilidad y seguridad, con tasas que se actualizan periódicamente según las decisiones del Banco Central y las estrategias de cada entidad financiera.

La elección del banco y del tipo de plazo fijo (tradicional o UVA) puede marcar una diferencia significativa en el rendimiento final. Por ello, estar informado sobre las tasas vigentes y cómo calcular el interés mensual es clave para tomar decisiones adecuadas.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo? este viernes, 23 de enero de 2026.
¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este viernes 23 de enero?

Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual).

 Bancos  TEM  Intereses por $ 500.000 a 30 días
Banco Nación  2,1666666 %  $ 10.833,3 
 Santander 1,9166667 %   $ 9.583,3 
Banco Galicia  1,9166667 % $ 9.583,3 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  2,0833334 %  $ 10.416,7 
BBVA  1,9166667 %  $ 9.583,3
Banco Macro  2,2916667 %  $ 11.458,3 
Banco Credicoop  2,0833334 %  $ 10.416,7 
ICBC 1,9583333 %   $ 9.791,7 
Banco Ciudad  1,9166667 %  $ 9.583,3 
Banco Bica  2,5 %   $ 12.500 
Banco CMF  2,6875 %  $ 13.437,5 
Banco Comafi  2,1666666 %  $ 10.833,3 
Banco de Corrientes  2,2916667 %  $ 11.458,3 
Banco de la Provincia de Córdoba  2,4166666 %  $ 12.083,3 
Banco de Chubut  2,125 % $ 10.625 
Banco del Sol  2,2083333 %  $ 11.041,7 
Banco Dino  2 %  $ 10.000 
Banco Hipotecario  2,2916667 %  $ 11.458,3 
Banco Julio  2,2083333 %  $ 11.041,7 
Banco Masventas  2,1666666 %  $ 10.833,3 
Banco Meridian  2,75 %  $ 13.750 
Banco de Tierra del Fuego  2,0833334 %  $ 10.416,7 
Banco Voii  2,6875 %  $ 13.437,5 
Bibank  2,1666666 %  $ 10.833,3 
Crédito Regional Compañía Financiera  2,6666667 %  $ 13.333,3 

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

 Bancos  TNA TEA
Banco Nación  26 %  29,333398 % 
 Santander 23 %  25,586376 % 
Banco Galicia  23 % 25,586376 % 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  25 %  28,073156 % 
BBVA  23 %  25,586376 %
Banco Macro  27,5 %  31,24509 % 
Banco Credicoop  25 %  28,073156 % 
ICBC  23,5 %  26,20389 % 
Banco Ciudad  23 %  25,586376 % 
Banco Bica  34,488884 %  34,488884 % 
Banco CMF  32,25 %  37,47096 % 
Banco Comafi  26 %  29,333398 % 
Banco de Corrientes  27,5 %  31,24509 % 
Banco de la Provincia de Córdoba  29 %  33,182648 % 
Banco de Chubut  25,5 % 28,701863 % 
Banco del Sol  26,5 %  29,967773 % 
Banco Dino  24 %  26,82418 % 
Banco Hipotecario  27,5 %  31,24509 % 
Banco Julio  26,5 %  29,967773 % 
Banco Masventas  26 %  29,333398 % 
Banco Meridian  33 %  38,478377 % 
Banco de Tierra del Fuego  25 %  28,073156 % 
Banco Voii  32,25 %  37,47096 % 
Bibank  26 %  29,333398 % 
Crédito Regional Compañía Financiera  32 %  37,136653 % 
¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?
¿Qué es un plazo fijo?

El plazo fijo es un instrumento financiero que ofrecen los bancos para que las personas depositen dinero durante un tiempo específico a cambio del pago de intereses. Es una herramienta accesible para resguardarse de la inflación y generar rendimientos predecibles, aunque su rentabilidad puede quedar por debajo de la suba de precios.

Un dato a tener en cuenta es que el usuario no puede retirar el ahorro hasta que termine el plazo fijado, aunque existen opciones más flexibles. Al vencimiento, el ahorrista recibe el capital inicial más los intereses generados.

¿Cómo se constituye un plazo fijo?

Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso simple y accesible para las personas que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes:

  1. Cuenta bancariaCrear una cuenta bancaria en una entidad financiera habilitada por el BCRA.
  2. Seleccionar del tipo de plazo fijoOptar por alguna de las diferentes modalidades, como el plazo fijo tradicional (con una tasa fija), el plazo fijo UVA (ajustado por inflación), o modalidades más específicas según la entidad bancaria.
  3. Determinar el monto y el plazoEl cliente decide cuánto dinero depositar y por cuánto tiempo.
  4. Constitución del plazo fijoUna vez elegido el tipo, el monto y el plazo, se formaliza el depósito a través de canales habilitados, como sucursales bancarias, cajeros automáticos o plataformas digitales.
  5. Inmovilización de los fondosDurante el plazo pactado, el dinero no puede retirarse. Sin embargo, algunos bancos ofrecen opciones de cancelación anticipada.
  6. Cobro del capital e interesesAl vencimiento, el banco deposita en la cuenta del cliente el monto inicial más los intereses generados o el cliente puede optar por renovar automáticamente el plazo.