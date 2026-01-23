Los depósitos a plazo fijo siguen siendo una de las herramientas más utilizadas por los ciudadanos para proteger sus fondos frente a la inflación. En un contexto económico cambiante, esta modalidad ofrece previsibilidad y seguridad, con tasas que se actualizan periódicamente según las decisiones del Banco Central y las estrategias de cada entidad financiera.

La elección del banco y del tipo de plazo fijo (tradicional o UVA) puede marcar una diferencia significativa en el rendimiento final. Por ello, estar informado sobre las tasas vigentes y cómo calcular el interés mensual es clave para tomar decisiones adecuadas.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo? este viernes, 23 de enero de 2026.

Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual).

Bancos TEM Intereses por $ 500.000 a 30 días Banco Nación 2,1666666 % $ 10.833,3 Santander 1,9166667 % $ 9.583,3 Banco Galicia 1,9166667 % $ 9.583,3 Banco de la Provincia de Buenos Aires 2,0833334 % $ 10.416,7 BBVA 1,9166667 % $ 9.583,3 Banco Macro 2,2916667 % $ 11.458,3 Banco Credicoop 2,0833334 % $ 10.416,7 ICBC 1,9583333 % $ 9.791,7 Banco Ciudad 1,9166667 % $ 9.583,3 Banco Bica 2,5 % $ 12.500 Banco CMF 2,6875 % $ 13.437,5 Banco Comafi 2,1666666 % $ 10.833,3 Banco de Corrientes 2,2916667 % $ 11.458,3 Banco de la Provincia de Córdoba 2,4166666 % $ 12.083,3 Banco de Chubut 2,125 % $ 10.625 Banco del Sol 2,2083333 % $ 11.041,7 Banco Dino 2 % $ 10.000 Banco Hipotecario 2,2916667 % $ 11.458,3 Banco Julio 2,2083333 % $ 11.041,7 Banco Masventas 2,1666666 % $ 10.833,3 Banco Meridian 2,75 % $ 13.750 Banco de Tierra del Fuego 2,0833334 % $ 10.416,7 Banco Voii 2,6875 % $ 13.437,5 Bibank 2,1666666 % $ 10.833,3 Crédito Regional Compañía Financiera 2,6666667 % $ 13.333,3

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos TNA TEA Banco Nación 26 % 29,333398 % Santander 23 % 25,586376 % Banco Galicia 23 % 25,586376 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 25 % 28,073156 % BBVA 23 % 25,586376 % Banco Macro 27,5 % 31,24509 % Banco Credicoop 25 % 28,073156 % ICBC 23,5 % 26,20389 % Banco Ciudad 23 % 25,586376 % Banco Bica 34,488884 % 34,488884 % Banco CMF 32,25 % 37,47096 % Banco Comafi 26 % 29,333398 % Banco de Corrientes 27,5 % 31,24509 % Banco de la Provincia de Córdoba 29 % 33,182648 % Banco de Chubut 25,5 % 28,701863 % Banco del Sol 26,5 % 29,967773 % Banco Dino 24 % 26,82418 % Banco Hipotecario 27,5 % 31,24509 % Banco Julio 26,5 % 29,967773 % Banco Masventas 26 % 29,333398 % Banco Meridian 33 % 38,478377 % Banco de Tierra del Fuego 25 % 28,073156 % Banco Voii 32,25 % 37,47096 % Bibank 26 % 29,333398 % Crédito Regional Compañía Financiera 32 % 37,136653 %

¿Qué es un plazo fijo?

El plazo fijo es un instrumento financiero que ofrecen los bancos para que las personas depositen dinero durante un tiempo específico a cambio del pago de intereses. Es una herramienta accesible para resguardarse de la inflación y generar rendimientos predecibles, aunque su rentabilidad puede quedar por debajo de la suba de precios.

Un dato a tener en cuenta es que el usuario no puede retirar el ahorro hasta que termine el plazo fijado, aunque existen opciones más flexibles. Al vencimiento, el ahorrista recibe el capital inicial más los intereses generados.

¿Cómo se constituye un plazo fijo?

Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso simple y accesible para las personas que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes: