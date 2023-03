Plazo fijo: cómo hacer para vivir de los depósitos a 30 días y cuánto hay que invertir

El plazo fijo es una de las opciones más elegida por quienes desean invertir en pesos. En septiembre de 2022, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) subió la tasa de referencia en 550 puntos para que sea "más atractiva".

Esta medida dejó la tasa nominal anual (TNA) en 75% y la tasa efectiva anual (TEA) en 107,5%. Así, el interés que generan los depósitos a 30 días asciende al 6,25% mensual. Entonces, ¿se puede vivir del plazo fijo?

¿Se puede vivir del plazo fijo en 2023?

Para poder vivir del plazo fijo, debemos promediar nuestros gastos. Esto incluye: alquileres, servicios, ropa, comidas y otros .

Por ejemplo, si el número te da alrededor de $ 400.000, son $ 4.800.000 anuales. Lo dividimos por la TNA que dispuso el BCRA y necesitamos un capital aproximado de $ 6.500.000 para vivir con $ 400.000 mensuales. En este caso, no usamos la TEA porque los intereses se van a retirar mes a mes para costear gastos.

Cabe resaltar que al gastar estos últimos, entonces no habrá chances de reinvertirlos. Es decir, el capital real no crece y por ende no le estás ganando a la inflación.

Plazo fijo: ¿Cuánto tengo que invertir para ganar $ 300.000 por mes?



Si una persona desea ganar $ 300.000 por mes, deberá invertir $ 4.870.000 en un plazo fijo de 30 días para que la TNA rinda $ 300.205 mensual.

Plazo fijo: ¿Cuánto tengo que invertir para ganar $ 200.000 por mes?

Si un inversor desea ganar $ 200.000 por mes deberá invertir $ 3.245.000 en un plazo fijo a 30 días. De esta manera, tendrá una ganancia de $ 200.034,25 mensual.

¿Qué banco da más interés en plazo fijo?

Entidad Financiera Clientes No clientes BANCO DE LA NACION ARGENTINA 75 % 75 % BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 75 % - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 75 % - BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 75 % 75 % BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 75 % 75 % BANCO MACRO S.A. 75 % - HSBC BANK ARGENTINA S.A. 75 % - BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 75 % 75 % INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 75 % - BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 75 % 75 %

¿Cuánto ganó si pongo 100.000 pesos en plazo fijo?

La TNA se ubica en 75% tras la disposición del BCRA. Significa que si se invierte $ 100.000 a 30 días, la herramienta financiera devuelve un interés de $ 6.164,38.