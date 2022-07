Pese a la tensión en los mercados, colocan obligación negociable por u$s 15 millones

La empresa Futuros y Opciones (fyo), empresa controlada por IRSA/Cresud y especializada en brindar servicios al agro, colocó exitosamente una emisión de Obligaciones Negociables (ON) por u$s 15 millones, tras recibir ofertas por u$s 1000 millones.

En momentos de alta tensión financiera, el valor se emitió a tasa cero, en moneda dólar linked con un vencimiento "bullet" a tres años (julio de 2025).



on con Alta demanda

"Lo remarcable es que la empresa recibió ofertas por u$s 1000 contra el monto ofrecido de u$s 15 millones", destacaron desde Irsa.

El emisor se encuentra calificado como AA- (Arg) por FIX SCR Argentina dentro de las mejores calificaciones crediticias del país.

Alejandro Larosa, Co-fundador y CEO de la empresa, comentó: "Estamos agradecidos por el gran apoyo recibido por parte de los inversores en el mercado de capitales y en la historia que venimos generando, siendo ésta la cuarta emisión del grupo".

"Nos pone muy contentos contribuir al desarrollo del mercado de capitales argentino ya que es fundamental para potenciar el crecimiento económico de las empresas. Tomamos esto como una muestra de la confianza que genero fyo en sus más de 20 años de historia", agregó.



Los bancos y entidades financieras que participaron como colocadores en la emisión fueron BACS, Banco Hipotecario, Rosental, Facimex, Santander, Galicia, AWM Valores, fyoCapital, Balanz y Bind Inversiones.

Según informó la compañía, los fondos provenientes de esta colocación se destinarán a financiar el capital de trabajo de la compañía para encarar el plan de crecimiento de los próximos cuatro años, el financiamiento de obras de infraestructura para sus nuevas oficinas comerciales y avanzar en el proyecto de transformación digital por el cual fyo está transitando.

fyo fue una de las primeras empresas argentinas en proveer servicios de información y negocios para el agro a través de internet.

Con el tiempo reconvirtió su modelo de negocios y desarrolló un ecosistema de servicios orientados a ayudar a las empresas del sector en el manejo de la posición comercial y en la gestión del riesgo precio , generando valor a través de comercialización, exportación y acopio de granos; logística, servicios de consultoría, insumos y servicios financieros.

En 2016 fyo creó Amauta, una compañía dedicada al desarrollo de insumos nutricionales, cuyo objetivo es impulsar una agricultura más eficiente y sustentable para un mejor aprovechamiento de los recursos y la obtención de resultados productivos y económicos superiores y sostenibles en el largo plazo.

Ya tiene actividad en Uruguay, Chile, Bolivia y próximamente en Paraguay y Brasil.