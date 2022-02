Pese a la suba de tasas de BCRA, los inversores eligen tomar más riesgo para ganarle a la inflación

La semana pasada el Banco Central (BCRA) anunció el segundo aumento de tasas en lo que va del año. Esta suba de tasas se da en un contexto de negociaciones con el FMI en el que, entre otras cosas, se busca llevar los rendimientos a terreno positivo en términos reales .

El diferencial de suba de tasas en tramos cortos y largos se notó en el mercado y analistas esperan que los inversores sigan tomando más riesgos para ganarle a la inflación.

El Central elevó la tasa de referencia unos 250 puntos básicos de las Leliqs a 28 días, lo cual coloca a la misma en una TNA del 42,5% anual (TEA de 51,9%), y para los 180 días será de 47% TNA (TEA de 52,6%).

Por otro lado, con el fin de que dicha normalización alcance al resto de las colocaciones en pesos, se incrementó también la tasa de plazos fijos a 41,5% TNA (50,4% de TEA) y la Badlar a 39,5% TNA (47,5% de TEA).

A partir de las modificaciones en la política monetaria por parte del BCRA, la suba de la tasa "cortas" (pases pasivos a un día) subió solo 150 puntos básicos (de TNA 32% a 33,5%). En cambio, la tasa "larga" subió 250 puntos básicos, por lo que se incrementa el diferencial de tasas entre los plazos cortos y largos.

En los últimos meses los inversores estuvieron desarmando posiciones de fondos money market para pasarse a fondos T+1 .

Esto se dio gracias a que el diferencial de tasa entre un instrumento y otro se amplió. Y en medio de un contexto de elevada inflación, los inversores decidieron tomar más riesgo para obtener más tasa .

Así, al lograr tasas más altas, el inversor termina perdiendo menos contra la inflación, a costa de invertir en activos con un nivel de riesgo adicional.

En este contexto, el mercado espera que tal diferencial se amplíe y que los inversores sigan buscando fondos T+1 en detrimento de los money market.

Mariano Calviello, head portfolio Manager de FIMA, remarcó que con esta nueva estructura se ve un posible mayor spread entre las tasas de muy corto plazo que se pueden obtener en un money market, por ejemplo, contra los rendimientos que podrían generar los fondos T+1.

" En los últimos meses se notó un diferencial importante ya entre ambos productos, que generó un mayor interés por los fondos T+1 en los inversores, y con estas nuevas subas es probable que este spread se consolide , aunque claramente sujeto a una mayor volatilidad, como se ha visto en el pasado reciente", sostuvo.

Hoy un fondo money market opera con niveles de tasa de entre 29% al 30% en comparación con los fondos T+1 que rinden entre 36% a 38% .

Por lo tanto, y a partir de la suba de tasas actual del BCRA, el mercado espera que esta ampliación de spread se consolide entre 100 a 200 puntos básicos más de tasa entre los distintos tramos. Así, el flujo de money market hacia los T+1 podría agrandarse.

Aníbal Merino, portafolio de Santander Asset Management Argentina, coincide al destacar que la suba de tasas implementada el jueves pasado por el BCRA fue bastante en línea con lo que esperaba el mercado, es por eso que gran parte del efecto de la misma ya estaba descontada en los precios de la curva Badlar.

Pero hacia adelante, cree probable que el Tesoro convalide retornos más altos en las próximas licitaciones acompañando la suba de la tasa de política monetaria .

"Con estas medidas la tasa real mejora, pero sigue siendo negativa en términos reales por lo cual creemos que el apetito de los inversores por FCI de cobertura CER va a seguir firme en el corto y mediano plazo. A su vez el spread de rendimiento entre fondos T+1 y fondos de money market viene ampliándose gracias a la mejora en los retornos de la curva de letras del Tesoro. Por esta razón podríamos seguir viendo al igual que en las últimas semanas flujos pasando desde fondos money market hacia T+1 en busca de mayores rendimientos ", dijo.

En lo que va del año, los fondos money market perdieron share dentro de la industria a manos de los fondos de renta fija.

Según datos de Portfolio Personal Inversiones (PPI), estos últimos crecieron un 10% en enero, triplicando el avance de los fondos de liquidez en igual período.

De esta manera los fondos de renta fija lograron captar el 37% del market share dentro de la industria de fondos comunes de inversión, versus los fondos money market que retrocedieron al 48%.

Hace un año, los money market explicaban el 50% del share de los FCI y los fondos de renta fija ocupaban un 32%.

Esto refleja que se ve una mayor participación de los fondos de renta fija y una baja en los money market (T+0).

Dentro de lo que son las inversiones en pesos y en fondos T+1, el aumento de las tasas de interés podrían despertar mayor demanda de bonos Badlar.

Los analistas de Cohen señalaron que, con la suba de tasas, si bien se acerca a los niveles de expectativas inflacionarias (en torno al 60% anual) por ahora se ubican por debajo de las mismas.

Además, advierten que, a partir de la reciente suba de tasas, los bonos Badlar pueden comenzar a encontrar un renovado flujo comprador.

"Un aspecto a considerar de las medidas del BCRA es que puede impulsar la demanda de instrumentos que cotizan en el mercado que ajustan por Badlar, sobre todo teniendo en cuenta rumores de otra suba en el corto plazo. Es posible el posible regreso de operaciones que busquen carry en pesos", comentaron.

Tasas para arriba

Dentro de las exigencias del FMI, se encuentra la necesidad del BCRA de denunciar a las tasas de interés en pesos por encima del nivel de inflación, y así lograr que la economía opere con tasas de interés real positiva.

La decisión del BCRA de subir la tasa de Política Monetaria en 2,5 puntos, llevándola a 42,5% implica que la misma queda en 3,4% mensual y que los depositantes (promedio minoristas y mayoristas) recibirán una tasa mensual del 3,3%.

Esto sigue estando debajo del 3,9% o 4% de inflación que estamos registrando en los últimos meses.

De esta manera, l a suba de tasas actual por parte del BCRA es vista por el mercado como una medida en la dirección correcta, aunque todavía luce insuficiente para lograr los objetivos impuestos por el FMI.

Es decir, las tasas que pagan los activos en pesos siguen estando debajo de los niveles observados en la inflación.

Por esta razón, hay consenso en el mercado de que la suba de tasas va a continuar hacia adelante , siendo la inflación la variable clave a vigilar en los próximos meses, la cual terminará condicionando el nivel de tasa y el futuro de la política monetaria del BCRA.

Rodrigo Benítez, economista jefe de MegaQM, advierte que estos niveles de tasas están todavía por debajo del ritmo inflacionario de los dos últimos meses, y no alcanzan tampoco a la expectativa de inflación futura del REM.

"La economía parece haber ingresado en una nueva nominalidad y eso se traduce también en las tasas del interés, tanto del BCRA, como las del Tesoro. Independientemente de los ajustes en las tasas de interés, la variable que va a terminar definiendo el grado de nominalidad seguirá siendo la inflación, por su impacto sobre las Letras CER y el arbitraje con los instrumentos de tasa fija. Además de la referencia que implican para la definición del ritmo de depreciación y el nivel de tasas que elige el BCRA", comentó.

Por otro lado, para Benítez, el mercado no parece haber adherido todavía a la idea de tasas reales positivas, queda la incertidumbre de cuáles van a ser los instrumentos que superen el ritmo inflacionario y si la expectativa de inflación que se use para definir la tasa está alineada o no con el aumento de precios que se produzca posteriormente.

"En la búsqueda del BCRA de encontrar un equilibrio entre inflación, tasa de interés y depreciación, la variable que queda más abierta y la que va a terminar definiendo el grado de nominalidad es la inflación", anticipó.

Desde Buenos Aires Valores (BAVSA) consideran que las tasas seguirán subiendo (tal vez un alza más de 150 puntos básicos a 200 puntos básicos), en línea con la visión del mercado.