Exportar por u$s 100.000 millones, la solución del vice del BCRA para resolver los problemas económicos de la Argentina

El vicepresidente del Banco Central (BCRA) Sergio Woyecheszen dijo este miércoles que los problemas macroeconómicos de la Argentina "estarían resueltos", si el país lograra exportar por uSs 100.000 millones anuales . Lo hizo al participar del segundo Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, organizado por Industriales Pymes Argentinos (IPA).

" El consenso tiene que ser por el lado de las exportaciones: si llegamos a u$s 30.000 millones más en comercio exterior, los problemas de la macroeconomía estarían resueltos . Pero no hay atajos ni magia", consideró el funcionario, de acuerdo a la agencia de noticias NA.

Woyecheszen proyectó que este año, la Argentina "va a exportar por arriba de u$s 72.000 millones" . Sin embargo, también precisó que las importaciones para la producción local representan u$s 60.000 millones y por ello es que consideró que el acuerdo con el FMI firmado en 2018 "en los términos en que está planteado, es incumplible" .

El vicepresidente del BCRA expresó además que "los problemas económicos de la Argentina se resuelven con más estructura productiva, con más empleo y sosteniendo los niveles de actividad económica y la estabilidad cambiaria, además de recuperar el mercado local de deuda, para reconstruir la moneda y que esto dure muchos años".

Woyecheszen también destacó que aún "con un contexto de caída de actividad económica, el crédito fue creciente, en niveles que llegaron a picos del 60% anual". Y al respecto agregó: "Esto nos permite afirmar que estamos cerrando brechas de inclusión financiera".

Por otra parte, el funcionario destacó "el rol del Banco Central en la orientación del crédito , para transformar los problemas de la estructura productiva y orientarlos hacia el cambio, en caso de ser necesario".

Para Woyecheszen, tanto "la política fiscal acompañada desde el Banco Central como la política crediticia y la orientación del crédito, se fueron haciendo con la necesidad de gestionar una macroeconomía dañada, con los incentivos dañados y el acceso al mercado de cambios con marcadas dificultades".

Por último, el vicepresidente del Central indicó que, a su criterio, el Banco Central "ya está acercándose a la agenda que teníamos prepandemia".

La declaración de Woyecheszen respecto de la necesidad de incrementar el volumen de exportaciones va en línea con dichos recientes del presidente de la autoridad monetaria, Miguel Pesce.

"En la medida que podamos exportar más seguramente seguiremos reduciendo nuestras restricciones cambiarias para en algún punto llegar, esperemos que lo más pronto posible, a no tener que necesitar de este tipo de controles", había indicado Pesce en agosto al participar de una conferencia virtual organizada por Americas Society/Council of the Americas.