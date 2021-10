Nuevo cepo al dólar Bolsa y tasa de devaluación postelectoral, ¿qué escenario ve Llach?

El exvicepresidente del Banco Central Lucas Llach consideró hoy que el nuevo cepo al dólar Bolsa "no cambia la esencia del problema, que es que hay muchos pesos buscando los pocos dólares que quedan".



Según el economista, las medidas que tomó el Banco Central sobre importaciones y la Comisión Nacional de Valores sobre la operatoria con dólares financieros, "son decisiones técnicas medio complicadas, pero reflejan que el Banco central se está quedando sin reservas y, así, se complica la economía".

"Es como meter un poquito de devaluación al dólar de los importadores. Pero hay que tener en cuenta que el 90% de las importaciones se usan para producir insumos, máquinas, combustibles. Entonces, tener problemas con las importaciones es tener problemas para que la economía funcione", enfatizó Llach.

Expectativa de devaluación

En declaraciones radiales, el ex funcionario expresó que el Gobierno "se caracteriza por actuar ´a la corta que no me duela´. Entonces creo que podrá ir un poco más rápido con la tasa de devaluación luego de las elecciones del 14 de noviembre".

"Pero con una inflación del 50% anual, agregarle una devaluación más acelerada, nos puede llevar a una situación bastante difícil en 2022", advirtió.

Para Llach: "Hay una gran incógnita acerca de cómo seguirá esta película, pero tal vez sea más de lo mismo. Es un Gobierno que tiene muy poca confianza".