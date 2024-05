Dólares para girar ganancias al exterior: será más caro y decae el interés

Este miércoles y jueves se llevarán adelante las licitaciones del Bopreal serie 3, del que queda un remanente de u$s 1804 millones por colocar.

A partir de esta misma semana también pueden participar de la subasta las empresas con dividendos retenidos en los últimos años, aunque ayer se dispuso que se le agregará el 17,5% de impuesto PAIS, lo que da un tipo de cambio implícito de $ 1320, contra $ 1108 que cerró el contado con liquidación.

"Hasta ahora, el Bopreal 3 viene teniendo demanda acotada, dado que el tipo de cambio implícito de comprarlo es mucho mayor que el CCL de mercado. Veremos si con los nuevos demandantes aparece mayor interés. Será otra muestra interesante de cuán desesperados están los stocks de pesos por dolarizarse", advierte un informe de la consultora 1816.

Dividendos retenidos

Santiago López Alfaro, presidente de Patente Valores, estima que hay entre u$s 2000 millones y u$s 5000 millones de dividendos atrasados, por lo que cree que algo de demanda habrá, aunque no de tal magnitud porque de lo contrario el Gobierno hubiese ampliado la emisión, que no lo hizo.

Amilcar Collante, economista de Cesur, habla de cerca de u$s 7000 millones de dividendos atrasados "si vamos al número que quedó encepado, pero la experiencia de 2016 muestra que la demanda posterior no fue exactamente igual al acumulado no girado".

Cifras

Da cuenta de que, en 2016, se giraron u$s 256 millones por mes y el promedio sin cepo es u$s 165 millones, es decir aumentó unos u$s 90 millones mensuales, lo que sería u$s 1080 millones en un año. A su juicio, la licitación sería más atractiva si la brecha cambiaria fuera mayor.

Pablo Repetto, Head of Research de Aurum Valores, señala que, salvo algunos casos puntuales, no debería suscitar demasiado interés considerando que el tipo de cambio implícito que deben convalidar las empresas del exterior que quedaron con dividendos atrapados es muy elevado con un CCL que es bastante más barato.

Dudas

"Las grandes empresas con casas matrices en el exterior no creo que usen ese mecanismo para girar dividendos que les quedaron atrapados desde hace cuatro años acá. Si hubieran querido avalar una diferencia de cambio de esa magnitud hubieran encontrado ya el mecanismo por el cual lo hubieran sacado vía CCL", precisa.

La pregunta que se hace Mariano Ricciardi, director de la consultora BDI, es ver con esta licitación qué tanta necesidad tienen de sacarse los pesos de encima las grandes compañías, si ahora a este tipo de cambio o si van a esperar unos meses sin cepo o un dólar unificado más bajo.

En los bancos

"Al valor de mercado de los Bopreales, el tipo de cambio implícito queda un poco alto", confiesa el presidente de uno de los grandes bancos de capitales extranjeros.

"Muy poco atractivo, muy caro", coincide el número uno de otra de las principales entidades financieras de la Argentina.

Aunque el CFO de otro banco extranjero se sincera: "Si necesitas llevarte los dólares, esta es la única opción disponible".