Pagos de deudas provinciales impulsaron otra fuerte venta de dólares del BCRA

El Banco Central vendió este jueves casi u$s 100 millones de sus reservas y el rojo del mes supera los u$s 700 millones. Esta vez, la presión de demanda de dólares en el mercado oficial de cambios se dio principalmente para el pagos de deuda provinciales, en una rueda en la que se negociaron casi u$s 321 millones de contado.

En rigor, la autoridad monetaria obtuvo este jueves un saldo negativo de unos u$s 96 millones tras su intervención cambiaria, de los cuales u$s 60 millones fueron comprados por la provincia de Mendoza y u$s 26 millones correspondieron a Santa Fe.

De este modo, las ventas netas acumuladas en lo que va del mes crecieron a alrededor de u$s 733 millones y el saldo negativo del año ascendió a unos u$s 1815 millones, aproximadamente, en medio de la fuerte caída en los ingresos de divisas a la plaza cambiaria por parte del complejo agroexportador.

Los operadores del mercado destacaron que la leve mejora que se observó en las liquidaciones de los agroexportadores no alcanzó para abastecer a la demanda de dólares en el mercado oficial, por lo que el Central tuvo que vender reservas por novena jornada consecutiva y mantuvo su racha negativa.

EL DÓLAR CCL SUBIÓ A $ 400



Por otro lado, la autoridad monetaria dispuso un incremento de 38 centavos para el tipo de cambio oficial, que finalizó la jornada en $ 202,94, con lo cual sostuvo el ritmo de devaluación diaria. El minorista, en tanto, avanzó a $ 210,20 en el promedio de las entidades financieras del país.

Los paralelos siguieron en alza. El blue avanzó otros $ 4 hasta situarse en $ 379 para la compra y $ 383 para la venta, mientras el MEP a través del bono GD30 y el contado con liquidación (CCL) mediante el Cedear "KO" finalizaron la jornada con subas de 1,4% y 0,9% para ubicarse por encima de los $ 388 y $ 400, respectivamente.