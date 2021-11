Pagos QR: bancos piden que se puedan usar las tarjetas desde cualquier billetera

Bancos, fintech y administradores se están preparando para la interoperabilidad con códigos QR que debe ponerse en marcha en menos de una semana, el próximo 29 de noviembre.

Desde esa fecha, los aceptadores deberán tomar pagos con transferencias de cualquier billetera. Sin embargo, hay una discusión que no se zanjó. Los bancos reclaman que la interoperabilidad con QR también rija para los pagos con tarjetas de crédito.

Si bien cualquier billetera podrá leer cualquier código QR desde el próximo lunes para hacer pagos mediante transferencias entre cuentas, no pasará lo mismo con las operaciones en que se utilicen tarjeta de crédito.

De esta forma, un consumidor podrá utilizar cualquier billetera para abonar mediante QR solamente si tiene saldo en cuenta. Pero para hacerlo con la tarjeta de crédito solamente podrá utilizar la billetera que está habilitada con ese código QR , lo mismo que sucede actualmente.

Lea más: Pagos con QR: eliminan un impuesto clave para la puesta en marcha de Transferencias 3.0

QR: los mayores jugadores





Hoy en día, los dos mayores aceptadores de código QR son Mercado Pago y Fiserv mientras que Prisma viene creciendo en el segmento. Fuentes del mercado dan cuenta que la empresa que dirige Marcos Galperin tiene 1,3 millones de QR que se usaron al menos una vez mientras que Fiserv tiene entre 400.000 posnet y la mitad de ellos ya aceptan códigos QR desplegados.

Tanto Fiserv como Prisma aceptarán pagos mediante QR con tarjeta de cualquier billetera mientras que Mercado Pago no . Y esto no va a cambiar a partir del 29 de noviembre.

" Mis clientes el 15 de cada mes se quedan sin saldo en cuenta y utilizan la tarjeta. Sin embargo, no van a poder utilizar la billetera de los bancos en los códigos desarrollados por Mercado Pago porque al no tener saldo no tendrán la posibilidad de pagar con tarjeta ", explicó el directivo de un banco a este diario.

"Va a generar confusión en nuestros clientes. Es difícil de explicar", agregó.

Pedido al BCRA





Es por ello que aunque el pedido de forma informal al Banco Central (BCRA) ya se realizó, también habrá una carta dirigida a las autoridades de la entidad para que se revise el tema con una fecha propuesta en torno al 1 de abril.

El objetivo es que luego de esta primera etapa de interoperabilidad, se pase a otra donde también se evalúe este tema.

En el Banco Central están al tanto del reclamo y tienen previsto revisar el tema pero recién después del próximo lunes cuando Transferencias 3.0 ya esté funcionando.