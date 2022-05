Oportunidades ganadoras: en qué hay que invertir en el medio de la crisis, según un gestor estrella de Wall Street

El mercado financiero sigue combatiendo la concatenación de sucesos que alteraron su normal funcionamiento durante los últimos meses. Algunos de ellos se reducen a las preocupaciones por la guerra entre Rusia y Ucrania, los inconvenientes en las cadenas de suministros, la crisis de inflación estadounidense y global; y la preocupación por una recesión.

De esta manera, el mercado se muestra mayoritariamente pesimista en el corto plazo ante el revés que sufrieron los distintos instrumentos financieros. Sin embargo, esto no resulta un impedimento para encontrar nuevas oportunidades ante la corrección de activos .

Qué es y cómo ganar en un bear market, el cambio de época de Wall Street



El mundo está cada vez más cerca de una recesión



El gestor de fondos globales de Fidelity International, Jeremy Podger , compartió sus observaciones acerca de los últimos acontecimientos en los mercados y el complejo entorno en el que se encuentran insertos los gestores de fondos. Asimismo, explicó dónde están empezando a surgir posibilidades.

En primer lugar diagnosticó el panorama, distinguiendo que a pesar del aumento de los tipos de los bonos y el incremento de los rendimientos reales, "no cabe duda de que los enormes estímulos monetarios dirigidos a los mercados provocaron distorsiones y una euforia que no habíamos visto desde los vertiginosos días de la burbuja tecnológica en el 2000 ".

El gestor de fondos de Fidelity, Jeremy Podger, comparó las expectativas del reciente mercado financiero con la burbuja tecnológica del 2000.

Según este experto, hay que recordar lo ocurrido hace aproximadamente 20 años. El NASDAQ alcanzó su máximo en marzo de 2000 y no llegó a sus posteriores mínimos absolutos y relativos hasta el cuarto trimestre de 2002 .

"Eso no quiere decir que todos los valores tecnológicos registraran un mal comportamiento. No obstante, es evidente que las condiciones de efervescencia trajeron una gran cantidad de empresas en fase inicial al mercado, lo que infló el universo de acciones de crecimiento hasta valoraciones ridículamente altas y sus caídas fueron en general espectaculares", señala Podger.

Las "grandes oportunidades" que ve Fidelity en el mercado

"A pesar de que las valoraciones de los títulos de crecimiento en general, y los tecnológicos en particular, todavía no han corregido hasta sus medias a largo plazo, parece que es momento de empezar a buscar nuevas oportunidades entre la larga lista de damnificados", explicó el gestor de fondos globales de Fidelity.

"Durante la mayor parte de los últimos dos años, hemos evitado en gran medida los valores de alto crecimiento porque considerábamos que sus valoraciones probablemente caerían en los siguientes años. Puede que ese riesgo no se haya disipado del todo, pero ahora es una amenaza menos importante de lo que solía ser. Será una tarea difícil. A medida que caen los precios, descubrimos nuevas razones por las que las empresas de crecimiento tan en boga no hace mucho quizás no son tan atractivas como pensábamos ", destacó Podger.

El gestor estrella de Fidelity, Jeremy Podger.

Por ejemplo, este experto afirma que las empresas especializadas en genómica son un campo "fascinante" que impulsa la detección del cáncer y los tratamientos y diagnósticos de los trastornos genéticos. "Se trata de un área que encontrábamos interesante, pero que no pudimos encajar por las valoraciones".

LA CITY TODOS LOS JUEVES Suscribite a nuestro Newsletter Recibí las novedades sobre el mundo de las finanzas y los mercados en tu email. ¿Qué dice la City? Email: Suscribite

"De las 10 compañías que analizamos, 7 de ellas han perdido más del 60% en lo que va de año. Es una industria que cambia rápidamente y el panorama competitivo está en constante evolución. Las grandes compañías están envueltas en conflictos sobre patentes y las pequeñas empresas están tratando de adelantarse a los operadores dominantes con soluciones mejores y más baratas. Los riesgos siguen siendo elevados", distinguió Podger.

Las empresas especializadas en genómica son un campo "fascinante". "Se trata de un área que encontrábamos interesante, pero que no pudimos encajar por las valoraciones".

Para este experto, la tecnología no es la única respuesta. Muchas empresas tecnológicas experimentaron una enorme aceleración del crecimiento durante la pandemia y ahora debemos adaptarnos a una desaceleración y/o a un retroceso. "Es evidente que se darán nuevas oportunidades en el sector tecnológico en los próximos años, pero hay que tener prudencia" .

Impacto en las acciones: revelan cuánto dinero perdió Elon Musk desde que decidió comprar Twitter



Exclusivo: los 9 Cedears que aprobó la CNV para pequeños inversores y ahorristas, uno por uno



En segundo lugar, el crecimiento no es el único camino, dice Podger. "Como hemos visto en los últimos seis meses, el castigo por defraudar que sufren las acciones de crecimiento con valoraciones muy elevadas puede ser mucho mayor que el de los títulos de perfil value más baratos".

"Es uno de esos momentos en los que empezar a buscar oportunidades excelentes tanto en los valores de perfil value como de crecimiento parece mejor que tratar de refugiarse en el punto intermedio", concluyó el gestor de fondos de Fidelity.