El plazo fijo es una de las inversiones más elegidas por los pequeños ahorristas por su seguridad y previsibilidad de rendimiento. Luego de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejara de fijar un piso para las tasas de interés de los plazos fijos, las entidades financieras ajustan libremente sus ofertas, generando así una mayor competencia por captar nuevos usuarios. De esta manera, los bancos publicaron sus tasas de interés para los depósitos este martes 24 de febrero de 2026. El ranking de tasas para plazos fijos online a 30 días lo encabeza Banco CMF, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 33,5% para no clientes y clientes. El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés de cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible: Quien invierta $ 3 millones en un plazo fijo a 30 días con TNA de 33,5, que la ofrece actualmente el Banco de Comercio, como mencionábamos, obtendrá una ganancia total de $ 27.534.