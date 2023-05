Nuevo cepo al dólar: cómo afectará al MEP y a la brecha cambiaria

El Gobierno amplió el cepo al dólar mediante una nueva normativa que empezó a regir por cual quienes hayan comprado dólares financieros por pantalla utilizando Globales o Bonares (es decir vendido su posición contra C o D) no podrán comprar ni vender cualquier otro instrumento diferente con liquidación en moneda extranjera por al menos 15 días.

Ponen nuevos límites y si se compra dólar MEP habrá que esperar 15 días para usarlos



De esta forma quienes hayan comprado dólar Mep no podrán operar contra dólares ON, bonos provinciales, acciones, Cedear, Letras, etc.

Tampoco están desde hoy permitidas las transferencias de valores negociables desde o hacia entidades depositarias del exterior ni la conversión entre acciones ordinarias y Cedear o ADR.

"No caben dudas que es un nuevo fortalecimiento del cepo, que tal como sucedió otras tantas veces, implicará varias consecuencias", destacaron desde Portfolio Personal Inversiones.

Por qué se tomó esta medida

Los analistas de Cohen explicaron que la normativa apunta a "bloquear" los arbitrajes a empresas e individuos que acceden al MEP o CCL (vía Bonares o Globales).

"La nueva restricción en el mercado financiero dispone que los dólares resultantes de operaciones con bonos soberanos (con Bonares y Globales) no se podrán utilizar durante 15 días posteriores para comprar otros activos dolarizados como Cedear, obligaciones negociables y otros títulos soberanos", resumieron.

Qué va a pasar con el dólar

Tras la entrada en vigencia de la medida, el dólar blue hoy subió levemente a $ 488 para la compra y $ 493 para la venta.

En tanto, tras la nueva normativa el dólar CCL o dólar cable hoy miércoles cayó 0,8% a $ 492 para la venta mientras que el MEP también bajó 0,5% a $ 463,67.

Para los analistas, esta medida como cualquier restricción que imponga más trabas a la compra de dólares tendrá a largo plazo el efecto contrario.

"¿Qué sucederá con la brecha de la brecha? Como dice el manual, el mayor nivel de restricción apunta a un incremento en la brecha entre los diferentes tipos de cambio, o la famosa brecha de la brecha", destacaron desde PPI.



"Puntualmente, esperamos que la cotización del MEP/CCL vía los instrumentos intervenidos (GD/AL) se amplié respecto al CCL libre o vía ADR", anticiparon desde la consultora.

"En este sentido, no debería sorprendernos que este spread vuelva a testear la zona de 7/7,5% que tocó en las últimas semanas, e incluso la supere. En 2021, que para nosotros es la situación que más se asemeja, alcanzó el 20,7 por ciento", adelantaron.