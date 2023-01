Nuevo billete de $ 5000: discusión en el Gobierno por la fecha de lanzamiento

Desde el Gobierno confirmaron ayer que existen "conversaciones" para lanzar un billete de mayor denominación. Uno de $ 5000 es el candidato principal, aunque equivale a apenas u$s 14 hoy y podría tranquilamente para fin de año valer menos de u$s 10 al ritmo actual de suba del dólar en el mercado cambiario.

La alta inflación fue deglutiendo los diferentes billetes circulantes en la economía. "Durante el 2022 el BCRA puso en circulación 1419 millones de billetes de $ 1000, muy por encima de la capacidad de producción de la Casa de Moneda y con un costo aproximado de u$s 150 millones. Los billetes de $ 1000 ya explican el 75% del valor total de la circulación", escribió en su cuenta de Twitter el economista Nicolás Gadano. El kirchnerismo siempre fue reticente a convalidar los lanzamientos de billetes de mayor denominación pese a generar una alta inflación en sus gestiones.

Hasta el 2015, el billete de $ 500 era el de mayor valor en circulación siendo del de $ 100 el de mayor cantidad, con el 70% aproximadamente del total de billetes en circulación. El de $ 1000 nació en la gestión de Mauricio Macri y lentamente comenzó a derretirse. En simultáneo, los de $ 5, $ 10 y $ 20 fueron sólo útiles para las propinas. Las monedas dejaron de circular dado que tenían más valor como metal que lo que representaban en pesos.

Una curiosa visión tienen funcionarios en el entorno de Gabriel Rubinstein, el viceministro. Ayer consignaron que "la emisión de un billete de mayor valor nominal pesa más en la subjetividad de los consumidores y produce una sensación de incertidumbre sobre los precios". ¿Entonces, a la inversa, una eliminación del billete de $ 1000 y mayor cantidad del de $ 500 produciría más certidumbre? ¿La certidumbre sobre los precios no depende más de las cuentas fiscales y política monetaria que de un cambio en la denominación de los billetes?

Seguramente el gobierno que asuma el 10 de diciembre lanzará a pleno las nuevas denominaciones que harán más fácil la actividad comercial. Sucedió en 2015 pero el BCRA en la gestión de Mauricio Macri no cortó de cuajo el financiamiento al Tesoro. El problema de no lanzar billetes de valores más elevados no sólo es de los bancos y de la economía en negro: también es de la política que maneja fondos no declarados y más en años electorales.

El problema a futuro es que todo ya fue quemado en la Argentina: la eliminación de ceros, un nuevo signo monetario, y hasta animales en los billetes en lugar de próceres. La inflación barrió ya con trece ceros de la unidad monetaria original en la Argentina. Por ello es que recuperar la confianza en la moneda nacional demorará varios años y cambios de gobiernos, un proceso que de por sí ya iniciaron hace varias décadas los países vecinos. La máquina de imprimir billetes sigue funcionando a pleno. La independencia del Banco Central y su directorio será determinante en la próxima administración. Caso contrario, el nuevo billete de $ 5000 tendrá una duración similar a la de su hermano menor, el hornero de mil pesos.