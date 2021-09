Moneda digital de la Fed: "Estamos evaluando su emisión y la forma de hacerlo", dijo Powell

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) publicará "pronto" una investigación en la que se examinarán los costos y beneficios de una moneda digital del banco central, o CBDC, dijo este miércoles el presidente de la Fed, Jerome Powell.



Los entusiastas de las criptomonedas y los agentes del sector financiero están esperando ansiosamente la investigación de la Reserva Federal para obtener pistas sobre la posición de los responsables monetarios sobre si Estados Unidos debería emitir una CBDC.



Powell dijo el miércoles que no se ha tomado ninguna decisión y que la prioridad es que el sistema de pagos de Estados Unidos siga siendo "estable y digno de confianza".



"Estamos trabajando de forma proactiva para evaluar si emitir un CBDC y, en caso de hacerlo, de qué forma" , dijo Powell en una conferencia de prensa tras la más reciente reunión de política de dos días del banco central estadounidense.



La prueba definitiva que se aplicará al evaluar un CBDC, dijo a los periodistas, es si hay "beneficios claros y tangibles que superen cualquier costo y riesgo".



El jefe de la Fed dijo que el documento de debate, anunciado en mayo, abordará algunas de las cuestiones de política pública que rodean a un CBDC y preparará el terreno para que el banco central busque la opinión de los legisladores y del público sobre el tema, dijo Powell.



La Fed de Boston también está llevando a cabo una investigación de varios años de duración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts para explorar la tecnología que podría usarse para un CBDC, y se espera que la primera fase de la investigación se conozca pronto.



Una moneda digital emitida por el banco central sería diferente de las criptomonedas como el bitcoin, que están descentralizadas y pueden fluctuar mucho en su valor.



Si bien no se ha decidido la estructura exacta , una CBDC podría dar a la persona o empresa que la posea un derecho directo sobre el banco central , al igual que ocurre con el efectivo.



Los funcionarios de la Reserva Federal parecen divididos sobre la necesidad de un CBDC. Mientras algunos, como la gobernadora de la Fed, Lael Brainard, afirman que Estados Unidos debería ser un líder, el vicepresidente de supervisión de la Fed, Randal Quarles, y otros son más escépticos.



Powell repitió el miércoles su opinión de que no cree que Estados Unidos esté atrasado en sus esfuerzos. "Es más importante hacerlo bien que hacerlo rápido", dijo.

"Somos la moneda de reserva del mundo y creo que estamos en un buen momento para hacer ese análisis y tomar esa decisión", destacó.