"El dólar va a subir y la inflación va a volar": la fuerte advertencia del analista financiero más escuchado

Ayer se conoció que se aplicará un nuevo dólar para pagar los shows de artistas internacionales que se suma a la larga lista de tipos de cambio que se crearon para evitar una devaluación formal y Christian Buteler, asesor financiero, aseguró que desde el Gobierno "no han podido manejar un tipo de cambio único y quieren manejar diez a la vez".

El dólar "Coldplay" como se lo llamó, tendrá un recargo del 30% sobre el valor del dólar oficial para pagar los shows que llegan a la Argentina desde el exterior. A este tipo de cambio también se suma el fuerte rumor de un recargo del 25% para el dólar tarjeta ante los viajes que se realizarán a ver el Mundial de Qatar.

"Los impuestos no solo no bajan la brecha, no logran el objetivo del gobierno porque el dólar libre siempre va a estar arriba del dólar tarjeta, y siempre ese paralelo funciona como un piso", sostuvo Buteler, quien criticó la decisión de diversificar los valores.

El dólar blue sube fuerte ante la expectativa de anuncios de nuevos esquemas cambiarios

Martes negro: los bonos en dólares se hunden hasta 5% y las acciones caen de forma masiva

El analista de mercados también aseguró que "el mundo se maneja con un tipo de cambio, no han podido manejar un dólar único y quieren manejar diez a la vez. Estas medidas abren manejos arbitrarios y terminan sacando dinero por el dólar más barato y lo ingresan con el más caro".

"Los impuestos no solo no bajan la brecha, no logran el objetivo del gobierno porque el dólar libre siempre va a estar arriba del dólar tarjeta"

Dólar e inflación: los pronósticos desde el mercado

"Cuando llegó el cepo tenía una brecha del 10%, pero con los impuestos se disparó y llegó al 100%", sostuvo Buteler durante una entrevista en CNN Radio, donde agregó que "hemos tenido varios ejemplos de que es una medida que no sirve".

La inflación comenzó su aceleración durante julio, cuando los cambios en el Gabinete nacional y la disparada del tipo de cambio paralelo hasta los $ 350 provocaron la incertidumbre en los mercados y un incremento de precios atados en los diversos productos que tienen precios de referencia en dólares.

Efectos colaterales: inminente "dólar Qatar" presionará el blue al alza

Dólar Coldplay: al igual que el soja, sería de $ 200 para los recitales

"Cuando lograron estabilizar un poco el dólar llegó a bajar, pero nunca a ese piso. Los impuestos no bajan la brecha y no logran el objetivo de la fuga de dólares. Cuando hay alguna estabilidad funciona como un piso", sostuvo Buteler durante su intervención.

Para finalizar, el analista consideró que lo que "van a lograr es que el tipo de cambio libre se coloque por arriba del bancario y que vuele la inflación" si se vuelven a subir los impuestos en la versión del dólar tarjeta ante la pérdida de divisas que puede provocar el Mundial.