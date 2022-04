Por qué las versiones de salida de Guzmán no movieron al dólar pero a quién sí temen los mercados

La presión sobre el ministro Guzmán y su probable salida del Ministerio de Economía no genera ningún ruido en los mercados: el viernes el riesgo país disminuyó 1,6% y cerró en baja, en el nivel de los 1700 puntos.

Las acciones, según el S&P Merval ganaron un 0,6% en una jornada con crecientes versiones sobre el futuro del actual titular del Palacio de Hacienda.

Temores

A los inversores en los mercados emergentes los está afectando la posibilidad de una postura más agresiva de la Reserva Federal con relación a las tasas de interés norteamericanas .

La invasión de Rusia a Ucrania sigue alarmando inversores por el impacto en la economía global y la suba de precios de energía y alimentos en países desarrollados.

Los mercados así están atravesando un difícil contexto internacional. Localmente las miradas están puestas en el dato de inflación de marzo que se conocerá este miércoles, por arriba del 6% y cercano al 7%, que puede gatillar la salida del ministro de Economía.

Por lo pronto, Martín Guzmán tiene previsto viajar la semana próxima a la cumbre de Primavera (en el Hemisferio Norte) del FMI y del Banco Mundial en Washington, y participar en simultáneo en la cumbre de ministros del Grupo de los 20.

No sería, en teoría, una buena semana para introducir cambios en el Palacio de Hacienda.

La firma del entendimiento hace tres semanas permitió descomprimir la situación cambiaria y el "contado con liqui" pasó de operarse en torno a los $ 235 a los actuales $ 190. Brasil y la apreciación del real colaboraron en este giro, pero el alejamiento de un default con el FMI generó tranquilidad.

Decisiones

El economista Aldo Abram al ser consultado por El Cronista dijo que creía que Guzmán se iba a ir una vez que cerró el acuerdo con el FMI y con el Club de París, "que iba a aprovechar para decir que cumplió su objetivo; fundamentalmente porque la verdad hubo muchas decisiones que se tomaron en el último año, antes de las elecciones, que hoy son el origen de la altísima inflación y ahora hay que pagar ese costo político".

"Me asombra que siga estando de ministro; el problema es que cuando se vaya no vendrá alguien como él sino mas kirchnerista, más del estilo (Roberto) Feletti, y ello es una señal que al mercado le va a pegar durísimo. No hay ninguna chance de que se hagan reformas necesarias y puede haber una nueva crisis a la vuelta de la esquina", agregó el economista.

Los mercados no temen la salida de Guzmán sino a su reemplazo. Como no hay candidatos con chances de incorporarse al Gobierno que generen un salto en la confianza de inversores, en el mejor de los casos la noticia sería neutral. Podría ser peor si el reemplazo fuera el kirchnerismo puro.

Dentro del Gobierno, el actual ministro no tiene aliados. Sólo Alberto Fernández. En voz baja, tanto Matías Kulfas, como Miguel Pesce, como Mercedes Marcó del Pont, critican la lentitud de Guzmán para resolver los problemas que jaquean a la economía y el enfoque que le da a cada uno de ellos.

Pero en la decisión de su salida y su eventual reemplazo influyen cuestiones políticas.

La remoción de Guzmán, si se busca que sirva como acercamiento a Cristina Kirchner, entonces tiene que tener un reemplazo afín a la vicepresidente.

En ese esquema Cecilia Todesca tiene más posibilidades. Hace menos de un año, Todesca fue felicitada vía Twitter por Cristina Kirchner por la explicación que dio sobre la caída del salario.

"Claro como el agua. Cecilia Todesca, economista y vicejefa de Gabinete, anoche en C5N. Excelente descripción de lo que pasó con tu salario en los últimos 18 años y los estragos de las dos pandemias: la del macrismo y la del coronavirus", había escrito la actual Vicepresidente.

La incorporación de Kulfas al Ministerio de Economía no significaría ningún acercamiento a Cristina. Todo lo contrario.

Cuestión de Fondo

El impacto de un cambio en el Ministerio de Economía entonces tendría que verse en función de lo que sucedería con el acuerdo con el FMI.

No hay amor por Guzmán. Hay espanto por lo que puede venir.