Las bolsas del mundo registraron fuertes subas y los commodities cayeron hasta 11%

Las acciones argentinas en Wall Street subieron este miércoles y los bonos en dólares tuvieron un importante rebote, con lo cual el riesgo país cedió y quedó por debajo de los 1900 puntos. Esto se dio en una jornada de fuertes subas en los índices bursátiles del mundo y caídas en los principales commodities .

Los bonos argentinos que rigen bajo legislación extranjera registraron repuntes de entre 3,47% y 6,07% a lo largo de toda la curva de vencimientos, mientras que el riesgo país registró una baja de 94 puntos básicos y descendió hasta los 1883 en la medición que realiza en JP Morgan.

En tanto, el S&P Merval cayó 0,94% en pesos, pero la mayor parte de las acciones locales operaron en verde en Nueva York . Los papeles argentinos que lideraron las subas en la plaza estadounidense fueron Mercado Libre (7,6%) y Loma Negra (6,6%), mientras que las principales caídas fueron las de Transportadora de Gas del Sur (-5,4%) y Tenaris (-3,7%).

De esta manera, los activos argentinos siguen muy de cerca el avance en las negociaciones entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acordar un nuevo programa crediticio, a lo cual hoy se sumó el fuerte impulso de los principales índices externos de referencia .

Repunte en Wall Street y Europa



Entre los principales índices estadounidenses, se registraron repuntes en el Dow Jones (2,0%), S&P 500 (2,57%) y Nasdaq (3,59%). En Europa, en tanto, el índice Euro Stoxx 50 cerró con un alza de 7,44% , mientras que los mercados bursátiles rusos permanecieron fuera de operaciones.

De acuerdo con los analistas del mercado, estas fuertes subas en las principales referencias bursátiles externas se explican por una combinación de factores . Por un lado, por cuestiones técnicas y compras de "oportunidad" de activos, luego de varias semanas consecutivas con importantes caídas.

A a la vez, señalaron que la aceptación de Rusia a un alto al fuego por doce horas para evacuar civiles , además de las declaraciones en tono de mayor prudencia por parte del gobierno de Vladimir Putin, se tomaron como indicadores de que el conflicto podría, al menos, dejar de escalar y abrir la puerta a conversaciones.

"Aunque es algo muy especulativo y puntual, que hay que seguir día a día, al menos contribuyó a animar a un mercado que ya venía ensayando un rebote . Recordemos que en la rueda del martes las Bolsas abrieron con un impulso positivo, pero terminaron desinflándose sobre el final", destacó Maximiliano Suárez, analista de Bull Market Brokers.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones destacaron que la clave para mañana estará en el nuevo dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos correspondiente a febrero. En ese sentido, señalaron que el mercado prevé un alza de precios cercano al 0,8% mensual y 7,8% interanual .

"Sin embargo, dado el contexto de guerra actual, Powell ya anticipó que la FED se moverá con cautela de cara al endurecimiento de la política monetaria. Mientras tanto, el mercado de tasas empezó a descontar los próximos pasos de la FED, a la vez que inversores desarman posiciones de refugio ", agregaron.

Commodities, en baja



Al fuerte repunte de los mercados bursátiles se sumaron importantes caídas en la cotización internacional de los principales commodities , como el petróleo, el oro, el trigo y la soja, luego de varias semanas en las que subieron con fuerza y en las que algunas de ellas llegaron a tocar máximos históricos.

Los precios del petróleo Brent y WTI cayeron más de 10% y 11% y cerraron por debajo de u$s 113 y u$s 111, respectivamente. El oro cayó 2,3% y cerró en u$s 1993 por onza. Entre las agrícolas en Chicago, el contrato de trigo a mayo cayó 6,6%, hasta u$s 441 por tonelada, y la soja cedió 0,95%, hasta u$s 620 por tonelada.

Los analistas destacaron que, además de una posible baja en la tensión entre Rusia y Ucrania, también hubo un pedido de Emiratos Árabes Unidos para que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) incremente la oferta petrolera, lo cual generó inmediatamente una reacción a la baja en la cotización del petróleo .