Mercado Libre se desploma 16% en dólares en Wall Street: estos son los números que impulsan la caída

Las acciones de Merado Libre se desploman en Wall Street. Los papeles del gigante argentino del e-commerce registran este jueves una caída de 16% en dólares luego de la presentación de su balance del tercer trimestre del año, con cifras por debajo de las esperadas por los operadores del mercado financiero.

El desplome de la compañía fundada por Marcos Galperin también impacta en el mercado local. El Certificado de Depósito Argentino (Cedear) de Mercado Libre registra una baja de más de 15% en pesos y 14% en moneda estadounidense.

Malas cifras



Mercado Libre publicó este jueves los resultados del tercer trimestre del año y las cifras no alcanzaron las estimaciones de Wall Street. Si bien superó las expectativas de ingresos, con un alza interanual de 35% para totalizar u$s 5312 millones, no alcanzó la estimación sobre beneficio por acción ni volumen vendido.

El beneficio por acción del gigante tecnológico fue de u$s 7 ,83, por lo que representa un incremento del 9% en comparación con el mismo trimestre del año pasado, pero las estimaciones de los analistas del mercado se ubicaba en 9,85 dólares.

"El segmento fintech experimentó un golpe dado que la estrategia de la compañía se enfocó en lograr mayor penetración de usuarios con productos de menor margen financiero. Esto se refleja en el crecimiento de la cartera de créditos, la cual tuvo una suba interanual de 77%, totalizando U$s 6016 millones", resaltó IOL.

El volumen bruto de productos creció 14% interanual, hasta u$s 12.900 millones, por debajo de los u$s 13.000 millones esperados por el mercado. Los ítems vendidos totalizaron 455,9 millones, con un alza de 28%. Además, el e-commerce se destacó con un alza interanual de 48% e ingresos de u$s 3100 millones, con buen desempeño en Brasil y México y recuperación en la Argentina.

En cuanto a la logística, Mercado Libre envió 134,6 millones de artículos en el tercer trimestre, con un alza interanual de 16%, por lo que "este segmento sigue siendo uno de los que Mercado Libre sigue invirtiendo capital y afecta al margen bruto", resaltó IOL.

"El efectivo generado por operaciones sufrió una leve compresión de 10 puntos básicos, alcanzando aproximadamente u$s 600 millones. Se destinaron u$s 223 millones a inversiones de capital, para seguir mejorando sus redes de distribución y logística", agregó el bróker.