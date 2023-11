Mensaje al mercado de Milei: respetará contratos y evita hablar de dolarización

"Vamos a respetar los contrato firmados", dijo el presidente electo. Fue como la más maravillosa música para los oídos de los bonistas, una versión económica de la famosa frase de Juan Domingo Perón. Por ello es que se aguardan subas importantes en los bonos y las acciones por la llegada de un gobierno pro mercado.

Una duda entre operadores tras la intensa jornada de ayer era la referencia de Javier Milei a una dolarización en Argentina.

Sin reservas en el BCRA eso alentaba la fuerte disparada en todos los tipos de cambio existentes y por ende, su impacto indirecto en el precio de los bonos y las acciones argentinas.

En los mensajes del líder de La Libertad Avanza tras la elección no hubo ninguna mención a la endiablada palabra que podría traer aún mayor presión a la que de por sí va a tener el dólar.

Las dudas de los inversores en primer lugar están centradas en el pago de los vencimientos de deuda de enero correspondientes a los papeles renegociados por Martín Guzmán en el 2020.

Al tratarse de montos no significativos, cerca de u$s 1100 millones en manos de inversores privados, no debería haber inconvenientes. pero con las reservas del BCRA en valores negativos, son montos siderales.

Próximos vencimientos

Otro elemento en danza y poco tenido en cuenta pasa por los vencimientos de deuda en pesos de mañana. El Ministerio de Economía ofrecerá 10 instrumentos para financiar vencimientos por $ 1,5 billones de los cuales un alto porcentaje se halla en manos privadas.

Trascendió anoche desde el BCRA que hoy habrá contactos con los referentes económicos de Javier Milei, Emilio Ocampo en primera línea. Y en función de esos contactos se definirá la política cambiaria a adoptarse desde mañana

Lo que vence es principalmente la Lecer X23N3 que paradójicamente todo está atado al dólar o la inflación. "Desde la última licitación hasta el lunes último, el BCRA recompró deuda en el mercado secundario por $ 190.000 M para sostener parte de la curva de pesos y financiar la participación del FGS", consigna un informe de Criteria.

El Fondo y sus vencimientos

Otros vencimientos no menos preocupantes son los que se avecinan con el FMI. El acuerdo ya se encuentra caído, y ello lo estuvo sosteniendo Javier Milei durante la campaña electoral.

Se debe renegociar un entendimiento a la velocidad de la luz para evitar entrar en "arrears" o atrasos con el organismo internacional. Ese entendimiento requerirá muchas acciones previas o "prior actions" entre las que se halla la ahora previsible devaluación, por el tipo de cambio oficial.

En ese sentido trascendió anoche desde el BCRA que hoy habrá contactos con los referentes económicos de Javier Milei, Emilio Ocampo en primera línea. Y en función de esos contactos se definirá la política cambiaria a adoptarse desde mañana, la que podría incluir, tal como sucediera tras las PASO de agosto, un salto en el tipo de cambio oficial. Hoy también habrá contactos de la titular del FM Kristalina Georgieva con el presidente electo.

El mercado "priceaba" un dólar Massa y ahora evalúa el escenario Milei

No hay margen para festejos. "Necesitamos cambios estructurales rápidos sino vamos a la peor crisis de nuestra historia. No hay lugar para el gradualismo. Tenemos problemas monumentales por delante", dijo a El Cronista un operador argentino de un fondo en Estados Unidos. Contundente.