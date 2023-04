Menos argentinos compran dólares para atesoramiento, pero las reservas siguen cayendo

Pese al endurecimiento del cepo, la sangría de reservas del Banco Central no se detiene. En febrero, 680 mil argentinos compraron u$s 133 millones para atesoramiento, un 7% menos que en enero y un 29% menos que en el mismo período en 2022. Esa caída, sin embargo, no tuvo un correlato en las reservas, que se redujeron en u$s 2.708 millones.

Mientras 680 mil individuos compraron billetes, apenas 17 mil vendieron, resultando así en compras y ventas per cápita de u$s 196 y u$s 195, respectivamente.



BCRA volvió a vender dólares y cerró marzo con una pérdida de más de u$s 1900 millones



El cepo al dólar, que restringe su acceso a los beneficiarios de planes sociales, a los que reciben subsidios en las tarifas de servicios públicos, y, también, a los que ingresaron en la moratoria previsional, no alcanzó para detener la caída de reservas internacionales brutas, que en febrero cerraron en u$s 38.709 millones.

El desplome de reservas tuvo otros factores más determinantes que la compra de dólares para atesoramiento.

"Esta caída fue explicada principalmente por la intervención del BCRA en el mercado de cambios, por los pagos de intereses y comisiones al Fondo Monetario Internacional por u$s 750 millones, por la caída de la cotización en dólares estadounidenses de los activos que componen las reservas por u$s 733 millones y por cancelaciones netas de capital e intereses de deuda del Tesoro Nacional", informó el informe de febrero de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario publicado por el BCRA.

En tanto, la formación neta de activos en el exterior alcanzó los u$s 11 millones, conformados por compras netas de billetes por u$s 53 millones, que fueron parcialmente compensadas por ingresos de divisas por u$s 42 millones.