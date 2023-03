Mejor clima internacional hizo caer el riesgo país: el canje de deuda no impactó en los bonos

Tras un agitado domingo para los operadores por las noticias provenientes del canje de la deuda en pesos, había mucha expectativa por el inicio de la semana financiera: el mejor contexto internacional terminó primando con subas en los bonos en dólares que hicieron caer al riesgo país 0,7% a 2067 puntos. El GD30 trepó 3,4% a u$s 32,20 mientras que el AL30 lo hizo 3% a u$s 27,40.

Dólar de Precios Cuidados: cuál es la nueva estrategia de Massa para tenerlo bajo control



De todas maneras, la incógnita principal pasaba por el comportamiento de los bonos en pesos, con el anuncio del canje de parte de Sergio Massa y el rechazo de los economistas de la oposición a esa medida. No es un tema menor: sobrevuela siempre en la Argentina el fantasma de una restructuración forzosa o "reperfilamiento". El TX24 trepó 0,7% a $ 372,15. Tras la cumbre del equipo económico con banqueros no se conocieron los detalles del canje, ni siquiera los nuevos instrumentos que podrían surgir de la operación. Fuentes del mercado aseguraron a El Cronista que "se aguarda que el primer vencimiento ocurra en febrero del 2024 y por el 40% del monto total a canjearse".

Bodegueros piden medidas a largo plazo e insisten con quita de retenciones



Una de las dudas imperantes en la plaza es la legalidad del "put" u opción de venta al BCRA que tendrán las entidades financieras poseedoras de los nuevos papeles. Si bien los economistas de Juntos por el Cambio destacaron que esa alternativa incumple con la Carta Orgánica del BCRA, no se pronunciaron a favor aún de una presentación judicial. Es cierto que como el canje no fue formalmente anunciado, no puede haber aún una judicialización de la medida. Otra fuente de una cámara que agrupa a bancos aseguró que "hemos consultado a nuestros asesores legales y la medida (por el "put") cumple con la normativa vigente". La incertidumbre continúa abierta en la plaza.

Según Aurum Valores, de los $ 4,6 billones que vencen de deuda en pesos hasta fines de junio, "hay $ 1,6 billones que se encuentra concentrados en bancos y $ 0,4 billones en compañías de seguros. Si los bancos avanzaran con un canje del 50% de sus tenencias como trascendió y las compañías de seguro hicieran lo mismo, se despejaría $ 1 billón de vencimientos". Así llegan a que el monto pendiente de renovación ascendería a $ 3,6 billones en 4 meses, "unos u$s 10 mil millones al tipo de cambio libre".

Esto refleja que si bien el canje alivia incertidumbres de la plaza, el desafío está abierto. Y por ende no deberían verse saltos importantes en las cotizaciones más allá del viento de cola que pueda aportar Wall Street. Incluso el acuerdo anunciado ayer se logró con sectores como el bancario y el asegurador altamente regulados por el gobierno y con poco margen de acción como para oponerse. El cepo imperante tampoco les dejaba demasiadas alternativas en caso de querer reducir su exposición al sector público.

La inflación en Capital se desaceleró en febrero pero superó la barrera interanual de las tres cifras



Mientras, desde Washington, el staff del FMI observa la operación, la cual está dentro de los parámetros aceptados por el organismo. El "siga, siga" imperante en el FMI con la Argentina funciona a pleno: el canje es una anécdota.