Más pesos para Guzmán: el BCRA volvió a asistir al Tesoro

El Banco Central (BCRA) volvió a emitir pesos para asistir al Tesoro nacional . Le transfirió $ 17.712 millones vía Giro de Utilidades y acumuló así envíos netos por más de $ 90.000 millones desde que comenzó octubre.

Esta nueva asistencia, que se conoció en las últimas horas, fue concertada el miércoles 13 de octubre. Y representa la segunda transferencia que le realiza el Central al Ministerio de Economía en el mes , luego de los $ 150.000 millones que había liberado vía Adelantos Transitorios el 1 de octubre. De ese monto, cabe recordar, el Ministerio de Economía devolvió la mitad el 7 de octubre, tras el resultado favorable que obtuvo en una licitación realizada en la primera semana del corriente mes.

Con esta última operación, la entidad que preside Miguel Pesce acumula transferencias al Tesoro por $ 1,052 billones desde que comenzó el año . Sin embargo, gracias a una maniobra contable que se realizó con los Derechos Especiales de Giro (DEG´s) del FMI en septiembre y que permitió la cancelación de $ 427.401 millones de Adelantos Transitorios, el saldo neto del año asciende a $ 625.312 millones .

La fuerte emisión que viene realizando el Gobierno nacional, que se aceleró tras el revés que sufrió el oficialismo en las elecciones PASO, llevó a que el pasado mes de septiembre se posicione como uno de los de mayor financiamiento monetario al Tesoro en la historia reciente.

Así lo reveló un reciente informe de la firma Facimex Valores. "En septiembre el financiamiento monetario del BCRA al Tesoro ascendió a $ 250.000 millones (0,6% del PBI), excluyendo el impacto que tuvo la venta de los Derechos Especiales de Giro que llegaron desde el FMI", sintetizó el trabajo.

" Quitando el atípico 2020, fue el financiamiento monetario más alto de la historia reciente para un mes de septiembre y eleva el financiamiento con emisión acumulado en el año a 2,2% del PBI (excluyendo el impacto de la venta de los DEG), mientras el financiamiento total del BCRA ya escala a 2,6% del PBI", agregó.

Según puede verse en el último Balance Anual del BCRA, el resultado de utilidades de 2020 ascendió a $ 522.558 millones, dejando una disponibilidad de $ 790.285 millones para 2021. Con este último envío, las transferencias de utilidades acumuladas en el año ascendieron a $ 787.712 millones , por lo que prácticamente el Tesoro agotó el financiamiento para el corriente año a través de esa vía.

Eso, no obstante, no significa que no vaya a haber más transferencias del Central al Tesoro en lo que queda del año. Según estiman en el mercado, el Gobierno aún podría solicitarle al BCRA entre $ 650.000 y $ 700.000 millones más de aquí a fin de año. Dicha cifra podría incluso incrementarse gracias a la maniobra contable con los DEG´s del FMI, que permitiría disponer de un extra de $ 422.174 millones, ya sea para este año o el próximo.