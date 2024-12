Luego del miércoles negro, rebotan las bolsas, el real se aprecia y suben las acciones

Las bolsas en EE.UU. se recuperan luego de un miércoles en el que el mercado cayó más del 2,7%. En ese contexto, las acciones de Brasil también suben y el real se aprecia.

El Banco Central de Brasil tuvo que intervenir y el mercado se calmó. Sin embargo, sigue alta la volatilidad y las acciones brasileras cotizan en su menor nivel desde la pandemia.

Rebote en Wall Street

Las acciones en Wall Street muestran un rebote luego de las fuertes bajas evidenciadas en el día de ayer.

El Dow Jones sube 0,88%, mientras que el S&P 500 avanza 0,85%. Por su parte, el Nasdaq registra un rebote de 0,83%

Las bolsas en EE.UU. se encaminan a las últimas jornadas del año y buscan cerrar un 2024 con elevados retornos.

En lo que va del año, el S&P500 gana 24,6% mientras que el Nasdaq muestra una suba del 27%.

Por otra parte, y más retrasado, el Dow Jones registra un avance acumulado en el año del 13,6%.

El mercado operó con fuertes caídas en el día de ayer luego de que la Fed haya publicado la actualización de sus proyecciones para 2025.

La Reserva Federal de Estados Unidos espera un mayor crecimiento económico en 2025, al 2,1% desde el 2% que había proyectado en septiembre.

En esa línea, también espera mayor inflación, saltando al 2,5%, desde el 2,2% esperado en la última actualización en septiembre.

Además, anticipa un desempleo menor, cayendo al 4,3%, debajo del 4,4% que había proyectado en sus previsiones de septiembre.

Bajo este contexto de mayor crecimiento, mayor inflación y menos desempleo, la Fed proyectó menores recortes de tasa de interés para 2025.

Ahora la Fed espera 50 puntos básicos de recorte en 2025, frente a los 100 puntos básicos publicados en septiembre.

En cuanto al discurso, Powell dejó en claro que bajaron la tasa, pero activaron el modo wait and see, pues no necesitan actuar con tanta rapidez.

En la ronda de preguntas, le consultaron sobre el posible impacto de las tarifas en la política monetaria.

Powell respondió que, por el momento, no están buscando respuestas concretas, al menos hasta conocer los proyectos específicos de la futura administración de Donald Trump. No obstante, aclaró que están estudiando el tema para poder actuar rápidamente si fuera necesario. Literalmente, esperarán a ver qué proyectos terminan siendo aprobados por el Congreso.

Brasil rebota

Luego de un mal día para los mercados globales y en el que Brasil también sufrió, hoy los papeles brasileros muestran un rebote.

El real brasilero se aprecia 2,2% y las acciones muestran un avance promedio del 2,5%.

Las mayores subas se dan en Embraer, que gana 3,4%, seguido por Itau, que avanza 3,1% y Telefónica Brasil, con una ganancia de 2,8%.

Otros papeles como Banco Santander Brasil, Banco Do Brasil, Petrobras, Centrales eléctricas Brasileras, Gerdau y Bradesco registran ganancias de entre 1% y 2,5% el jueves.

Pese al rebote actual, los papeles locales muestran fuertes pérdidas en lo que va del año.

Las acciones en promedio muestran una merma del 34% este año.

Las mayores pérdidas se dan en Siderúrgica nacional, que baja 60%, seguida por Banco Bradesco, Vale y Banco Santander Brasil, con mermas de 40% y 46% este año.

Las únicas ganadoras este año son las acciones de Embraer, que suben 96% y Un Bank, que gana 26%.

Diego Martínez Burzaco, estratega jefe de Inviu, explicó que tanto la dinámica fiscal como la dinámica cambiaria están generando muchos dolores de cabeza en Brasil, conjuntamente con una falta de credibilidad política.

En ese sentido, recomendó cierta cautela con el posicionamiento en Brasil, pese a la fuerte baja en los activos financieros de dicho país.

"Si bien Brasil está atractivo, aquí el inversor tiene que evitar tratar de comprar o acertar cuál es el mínimo. Sí creo que va a ser una buena oportunidad de inversión. Más que nada pensando en el mediano y largo plazo. Hay que tratar de sacar el ruido de corto plazo sabiendo que a las elecciones presidenciales todavía les queda una larga distancia. Entonces ahí hay que tener cuidado", comentó.

En esa línea, entiende que aquel inversor que quiera armar una posición en Brasil más de mediano plazo, estratégica, está entrando en valores atractivos y seguramente puede ir armando una posición escalonada.

"Creo que la estrategia es la de ir comprando. Esto puede seguir bajando, por lo que comprar un poco más y así sucesivamente hasta armar la posición deseable en su portafolio. Depende entonces también en el horizonte temporal que uno tenga y la aversión al riesgo. Hoy está muy convulsionado pero suelen ser buenos momentos de compra", indicó Martínez Burzaco.

Volatilidad en el real

En la línea con la debilidad de las acciones brasileras, el tipo de cambio en Brasil muestra una fuerte devaluación, con el dólar subiendo 27% este año en el país vecino.

La baja en el tipo de cambio de hoy se da luego de que el Banco Central de Brasil haya convocado nuevas subastas de dólares al contado el jueves, en un intento de impulsar la moneda local después de que tocó mínimos históricos, en momentos en que el país lidia con una crisis del mercado financiero.

La autoridad monetaria vendió u$s 3000 millones a primera hora del día, en una subasta que se anunció tarde el miércoles.

La medida no ayudó mucho al real, y fue seguida por la convocatoria a una segunda venta de hasta u$s 5000 millones.

La moneda de la mayor economía de América Latina tocó un mínimo histórico el miércoles, cuando las acciones locales también cayeron al agitarse los mercados por el amplio déficit presupuestario y los inciertos planes de gasto del Gobierno.

El costo de asegurar la deuda de Brasil contra el impago subió a su nivel más alto desde mayo de 2023.

Lo mismo ocurrió con la deuda de Brasil, la cual sufrió un ajuste este año, en medio de la crisis.

El costo de asegurar la deuda de Brasil contra el impago subió hoy a su nivel más alto desde mayo de 2023, mostraron datos de S&P Global Market Intelligence, mientras la mayor economía de América Latina lidia con una crisis del mercado financiero.

Los analistas de Delphos Investments explicaron que la discusión sobre el paquete fiscal ha entrado en un punto crítico, donde parece poco probable que se apruebe esta semana sin sufrir modificaciones sustanciales, por lo que su resolución podría postergarse hasta febrero del próximo año.

Esto es lo que está provocando la volatilidad cambiaria en el país vecino.

Desde Delphos Investments esperan que las intervenciones cambiarias continúen hacia adelante, aunque la clave pasará por el programa fiscal.

"Dado que la deuda local predomina (la deuda en moneda extranjera representa aproximadamente el 10% del PBI) y las reservas superan los 15 puntos del producto, es factible considerar intercambios entre deuda o intervenciones más intensas en el tipo de cambio. Sin embargo, sin un ajuste fiscal creíble que respalde estas medidas, cualquier intento de intervención sólo elevaría el riesgo país y agravaría aún más la situación financiera y cambiaria".

En esa línea, agregaron que el próximo acontecimiento relevante será la asunción de Gabriel Galípolo en la presidencia del Banco Central de Brasil (BCB).

El economista, de 42 años, fue designado por el gobierno de Lula y reemplazará a Campos Neto, nombrado por Bolsonaro, a partir del primero de enero de 2025

"La situación presenta paralelismos con Argentina en 2010, cuando el entonces presidente del Banco Central, Martín Redrado, enfrentó fuertes presiones políticas desde el propio gobierno. Resta ver si Galípolo mantendrá una postura ortodoxa, sosteniendo las tasas de interés en niveles elevados, o si cederá a las presiones, lo que podría precipitar un escenario de dominancia fiscal", explicaron desde Delphos.