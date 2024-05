Los mercados, atentos al debate de "Bases": avanza un acuerdo con el FMI aún sin ley

En esta noticia Resistencias removidas

Equilibrio fiscal

Este miércoles, el Gobierno intentará nuevamente obtener un dictamen de comisión para el proyecto de ley Bases. La demora en su aprobación fue uno de los condimentos centrales para la caída semanal de 5% en los bonos argentinos y un riesgo país ahora apuntando a los 1450 puntos.

En el Ministerio de Economía predomina la cautela sobre la suerte del proyecto oficial aunque destacan que el equilibrio fiscal no depende de que "Bases" se convierta en ley aunque sí admiten que el costo será una salida más lenta de la recesión.

Una fuente del Gobierno aseguró a El Cronista que, de todas maneras, "no es condición para el nuevo acuerdo con el FMI que el Congreso convierta en ley el proyecto Bases".

Agregó: "No podemos comprometernos a una reforma que no depende de nosotros. Finalmente lo entendieron". De esta manera, se espera que tras la aprobación por parte del directorio del FMI de la revisión de las metas al primer trimestre, se produzca el desembolso de u$s 800 millones y luego se aceleren las negociaciones para un nuevo programa con la Argentina, con la posibilidad de sumar fondos adicionales.

La resistencia inicial del director del Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés, fue cediendo de la mano de la recientemente reelecta Kristalina Georgieva, quien presiona para un renovado apoyo al país.

La clave del apoyo del FMI pasa por el levantamiento del cepo. La relación que mira el equipo económico es la de las reservas brutas sobre los pasivos remunerados.

El cumplimiento del equilibrio fiscal mes a mes fue quebrando el escepticismo del staff del organismo. Recuérdese igual que la credibilidad de los técnicos del organismo se desplomó con la firma de acuerdos y desembolsos en la gestión de Alberto Fernández, con un festival de controles de precios, cepos, y rojo fiscal.

"El 75% de los dólares de stock y flujos ya está siendo solucionado", agregan otras fuentes oficiales en relación con las condiciones para levantar el cepo.

Una medida que apunta a consolidar la credibilidad del plan es que mayo cerrará también con equilibrio fiscal. En junio por el aguinaldo a estatales y jubilados debería haber rojo fiscal, pero desde Economía otra fuente señaló: "podemos sorprender y mostrar también equilibrio".

En junio se aguarda suba de tarifas de gas para los sectores N2 y N3 y para el N1 en menor porcentaje. El reacomodamiento de los precios relativos no cede.

El proyecto Bases es esencial por varios motivos. También en lo fiscal por el blanqueo, la moratoria y la sensual reforma para el impuesto a los Bienes Personales. Mercados atentos.