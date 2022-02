Los bonos vuelven a caer: se aleja el entusiasmo por el acuerdo con el FMI

Los bonos soberanos en dólares vuelven a caer este martes y continúan recortando las subas evidenciadas tras el anuncio del acuerdo con el FMI . Wall Street, en cambio, se mantiene sin una tendencia definida en medio de las presentaciones de balances y los temores del mercado sobre la proximidad de la suba de tasas de la Reserva Federal (Fed).

La deuda argentina abre mayormente en negativo el martes. El Global 2029 opera con una leve suba de 0,06% mientras que el Global 2030 cae 0,3%. En el tramo medio, los Globales 2035 y 2038 retroceden 0,09% y 0,35% respectivamente mientras que la deuda más larga, a 2041 y 2046, anota pérdidas respectivas de 0,4% y 0,29%.

En la última semana, todos los tramos de la curva operan con pérdidas de entre 2,2% y 3,7%, por lo que ya erosionaron la mitad del rally evidenciado tras el anuncio del principio de acuerdo con el FMI .

Con el ajuste actual, la deuda rinde 24,6% en el tramo corto y 19% en el tramo más largo, por lo que la curva se muestra invertida y desplazada al alza, con las paridades debajo del 35%.

El riesgo país se ubica en 1782 puntos, por lo que a estos niveles se ubica un 65% por encima de los valores alcanzados tras el acuerdo con acreedores internaciones y en el que el Gobierno reestructuro u$s 65.000 millones en septiembre de 2020.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) afirmaron que el principio de acuerdo con el FMI evitó un escenario disruptivo, pero está lejos de ser el driver que impulse una recuperación sostenida en el tiempo.

" Falta mucho para hablar de corrección de desequilibrios y los ruidos políticos con posiciones cruzadas sobre el entendimiento agregaron su dosis de incertidumbre. Las señales desde el Gobierno este fin de semana fueron positivas. La cuenta regresiva a marzo se hace larga con un BCRA escaso de divisas y poco margen de maniobra en el MULC", comentaron.

Desde Cohen remarcaron que, pasado el anuncio del memorando de entendimiento con el FMI, ahora el Gobierno comienza la etapa más difícil: plantear el plan para lograr las metas anunciadas y convencer a sus propios diputados y a la oposición en el Congreso.

"No será fácil ni rápido, aunque creemos que se alcanzará el apoyo necesario. Mientras tanto, el Gobierno evitó el default, al afrontar vencimientos de deuda con el FMI por más de u$s 1000 millones. El mercado cambiario sigue tensionado, con el BCRA vendiendo divisas y ya sin reservas propias. El tipo de cambio acelera su marcha, la brecha se mantiene alta y los bonos soberanos no logran hacer pie", comentaron.

Wall Street, con dudas

Los principales índices bursátiles en Wall Street inician el martes en forma mixta. El Dow Jones sube 0,25%, mientras que el S&P500 y el Nasdaq muestran pérdidas de 0,2% cada uno. En el acumulado del año, los tres principales índices operan con caídas de entre 3,5% y 9%.

Las acciones se enfrentan a un período de presentación de balances así como también de preocupaciones del mercado con respecto a la elevada inflación en Estados Unidos y la incertidumbre con respecto a qué cantidad de hikes (subas) en la tasa deberá realizar la Fed este año siguen reflejándose en los rendimientos de los Treasuries.

La tasa a 10 años sigue su rumbo al alza y se ubica esta mañana en 1,949%, nivel superior al que tenía previo al inicio de la crisis del coronavirus.

Por su parte, la tasa a 2 años se ubica en 1,3212% mientras que la tasa a 30 años sube en menor magnitud que el resto, lo que en conjunto con la dinámica del resto de las tasas marca un aplanamiento de la curva.

Adrián Yarde Buller, economista jefe y estratega de Facimex Valores, sostuvo que el informe del mercado laboral de Estados Unidos para el mes de enero mostró nuevos argumentos para que la Fed pueda defender su postura hawkish, con una fuerte aceleración de los salarios y una sólida cifra de creación de puestos de trabajo no agrícolas.

"La cifra sugiere que la economía se mantiene sólida y tiene margen para soportar un endurecimiento monetario de la Fed, aunque es importante destacar que gran parte de la sorpresa ´positiva´ parece atribuible a cambios en la metodología de ajuste estacional", dijo.

"Con todo, estos datos conocidos el viernes reforzaron la expectativa de que la Fed inicie un ciclo de alzas de tasas en marzo, con los inversores debatiéndose respecto de la posibilidad de que la entidad comience el ciclo con una suba de 50 pbs (puntos básicos) en vez de las habituales subas de 25pbs", agregó Yarde Buller.