Los bonos retroceden tras las medidas del Gobierno: dónde está el foco en el corto plazo

El equipo económico anuncio durante el fin de semana medidas para contener la brecha cambiaria. También adelantó que comprará dólares para pagar vencimientos de deuda en 2025.

Si bien los bonos operan a la baja, el mercado sigue mostrándose optimista con los bonos, luego del pago de los cupones de los Bonares y Globales la semana pasada.

Cuáles son los bonos que prefieren los analistas.

El mercado le pone fecha al fin del cepo al dólar: qué bonos recomiendan para cubrirse

Medidas y reacción del mercado

Luego de los últimos anuncios del Gobierno con los que apuntan a cerrar la emisión monetaria, así como también la confirmación del pago de los vencimientos de cupones de Globales y Bonares de enero de 2025, la deuda opera en retroceso

Todos los tramos de la curva soberana argentina reaccionan a la baja. El GD29 baja 0,5%, al igual que el GD30.

En el caso del tramo medio, los Globales a 2035 y 2038 caen 1,2% y 1,26% respectivamente, mientras que el Global a 2041 y 2046 operan con pérdidas de 1,48% y 1,21% respectivamente.

En las últimas semanas, los Globales vienen operando dentro de un proceso lateral, habiendo abandonado el escenario alcista dentro del cual venían operando desde mediados de 2023.

En el último mes, la renta fija local cae entre 1,5% y hasta 5,6%, a la vez que los bonos muestran mermas de entre 7% y 11% desde los máximos previos alcanzados en abril pasado.

De cualquier manera, la deuda opera al alza el lunes debido a que el Gobierno anunció medidas por las redes sociales durante el fin de semana.



A través de la red social X (ex Twitter), el Ministerio de Economía anunció que realizará " la compra y el giro de los dólares para hacer frente a los intereses de Globales y Bonares en enero de 2025".

Además, agregaron que "esta operación se realizará con parte de los pesos correspondientes al superávit financiero alcanzado en el primer semestre del año" y que "los u$s 1528 millones correspondientes serán depositados en el fiduciario, Bank of New York, quedando disponibles únicamente para ser utilizados con el fin mencionado".

En enero 2025, los pagos totales (capital e interés) de estos bonos ascienden a cerca de u$s 4400 millones.

De cualquier manera, el Gobierno nada especificó sobre los dólares para el pago de capital en esta ocasión.

Vendiendo pesos para bajar la brecha

Por otro lado, y dentro de los anuncios, el equipo económico también afirmó que buscará atacar la brecha cambiaria vendiendo parte de los dólares que adquirió en el MULC.

Esto es para absorber los pesos emitidos por el BCRA durante las operaciones de cambios en el MULC.

Adrián Yarde Buller, economista jefe y estratega de Facimex Valores, detalló que los pesos que se emitan por compras de divisas en el MULC serán retirados con ventas de divisas vía CCL.

"Así, se apagará el tercer motor de emisión, complementando el freno a la monetización del déficit y la casi completada eliminación del déficit cuasifiscal. El anuncio muestra a un equipo económico incómodo con el aumento de la brecha, pero apegándose a su libreto y buscando generar confianza", dijo.

Por otro lado, explicó que, al costo de ralentizar la acumulación de reservas, el objetivo es agregar oferta en los dólares financieros para reducir la brecha, endureciendo la postura monetaria y "aprovechando" la brecha para acelerar el saneamiento del balance del BCRA.

"Esperamos que estas medidas sean reforzadas con una suba de tasas de interés, probablemente cuando se reemplacen los pases pasivos por Letras del Tesoro", comentó.

Los analistas de Outlier afirmaron que esta medida no es positiva porque refuerza el sesgo cortoplacista que parece ganar cada vez más peso en el enfoque de política económica local.

"Ahora se pone por delante de todo eso bajar la brecha. Alterando el orden de causalidad deseado desde un punto de vista técnico. Lo deseable sería que la brecha baje porque el mercado percibe un sendero ordenado de flexibilización de los controles cambiarios o, al menos, ve que las condiciones en ese sentido se van logrando. Algo que pareció ocurrir hasta fines del pasado mes de abril", comentaron.

El futuro de los bonos

Desde los máximos alcanzados en abril pasado, los Globales operan todos a la baja.

El GD29 cae 5,9%, mientras que el GD30 baja 9,5%.

En el tramo medio, los Globales a 2035 y 2038 retroceden 12% en promedio, mientras que los títulos de mayor plazo, como el GD41 y GD46 pierden 14% y 11%.

Por otro lado, la deuda también se recuperó desde los mínimos de junio pasado. Los bonos del tramo corto suben entre 4% y 7%, mientras que los plazos del tramo medio avanzan entre 2,8% y 4,5%.

De esta manera, la renta fija local opera dentro de un amplio proceso lateral.

Hacia adelante, los analistas se mantienen optimistas con relación al futuro de los bonos, aunque también se muestran selectivos en los títulos a incorporar en los portafolios.

Los analistas de Adcap Grupo Financiero encuentran potencial alcista en la deuda local ya que esperan que la curva argentina se siga normalizando.

"En nuestro escenario constructivo, apuntamos a una curva soberana que continúa normalizándose hacia la forma que tenía en junio de 2019, cuando la economía se normalizaba a expensas del apoyo político. Bajo este panorama, vemos un potencial alcista promedio de los bonos de 29% hasta diciembre de 2024 y seguimos favoreciendo los títulos a 2035 y 2038", detallaron.

A mayor plazo, y para un escenario alcista en el que las tasas de los bonos oscilen entre 9% y 10%, encuentran un 55% de alza en promedio en los bonos.

"Creemos que el Gobierno debe lograr encontrar una solución de consenso a la fórmula de jubilaciones que no implique comprometer el equilibrio fiscal. Por el lado de los dólares, el Banco Central necesita seguir acumulando reservas suficientes para levantar las restricciones cambiarias de una manera segura que no implique otra ronda de alta inflación", firmaron.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, detalló que ya con los pagos de julio realizados, cobrará importancia monitorear la dinámica ante pagos en 2025 que aumentan considerablemente, algo que el Gobierno acaba de adelantar.

"Será clave tener un ojo sobre el plano cambiario dado que, una continuidad en el esquema de apreciación del tipo de cambio real (TCR) hasta que se cumplan las condiciones para remover controles, podría aumentar la brecha dado el desincentivo a exportar y el incentivo a demandar importaciones", detalló.

En ese sentido, y para perfiles constructivos, Franco señala que existe valor en el tramo corto y los más defensivos podrían inclinarse en deuda de mayor plazo.

"Los bonos cortos amortizan más rápido que el resto y que tiene importante upside en escenarios de normalización económica. Perfiles más defensivos podrían ver valor en GD41, de floja performance relativa en el rally de la curva, Indenture 2005 y buen retorno total en caso de normalización", comentó.

Finalmente, desde Research Mariva remarcaron que su bono de preferencia en términos de rentabilidad-riesgo sigue siendo el GD35.

"Consideramos que la aprobación de la Ley de Bases es un gran paso para el Gobierno, pero consideramos que aún queda un largo camino por recorrer hacia una normalización de la curva y la convergencia al riesgo de otros soberanos con riesgo de crédito B- o CCC+. Para este fin, creemos que un levantamiento de los controles de capital sería clave, pero hoy en día es una tarea muy desafiante", sostuvieron desde Research Mariva.