Los bonos en dólares vuelven a caer y el riesgo país se mantiene por encima de 2500 puntos

Los bonos soberanos argentinos vuelven a iniciar la jornada con signo negativo. Tras el fuerte rebote que experimentaron durante la tarde de ayer, la renta fija local vuelve a retroceder este miércoles y no logra consolidarse.

Los bonos argentinos siguen operando en zona de mínimos históricos y con paridades en niveles de 2008.

Apertura bajista de los bonos

Todos los tramos de la curva soberana argentina abren en negativo el miércoles y no logran recuperar posiciones.

El Global 2029 pierde 0,27% y el bono a 2030 cae 0,38%. En el tramo medio, los Globales 2035 y 2038 muestran pérdidas respectivas de 0,46% y 0,3%, mientras que en el extremo más largo, la deuda cae 0,4% en el caso del Global 2041 y 0,17% en el del Global 2046.

Tomando desde que salieron a cotizar desde el canje de deuda, las pérdidas son muy abultadas. El tramo corto de la curva muestra bajas de 61%, mientras que los bonos más largos pierden entre 42% y 45% desde que salieron a cotizar tras el canje de deuda, cuando el Gobierno reestructuró la deuda por u$s 65.000 millones con acreedores privados.

Solo en el último mes, los Globales operan con pérdidas de entre 21% y 26% en los distintos tramos de la curva.

Con esta caída, el riesgo país se mantiene por encima de los 2500 puntos, iniciando el miércoles en 2508 puntos. Así, el indicador que mide JP Morgan sube 132% desde el canje de deuda.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que los bonos argentinos no logran frenar su derrumbe y que el anuncio de las nuevas medidas a las importaciones por parte del Banco Central, no contribuyó a los ojos de un mercado por demás escéptico.

" Un BCRA con sus arcas prácticamente vacías junto con la falta de rumbo económico y los constantes ruidos políticos, contribuyen a la debilidad de una deuda emergente que, sumado al contexto internacional, continua a la deriva ", dijeron desde Portfolio Personal Inversiones.

Hoy los bonos tienen paridades debajo del 25% en todos los tramos de la curva y se ubican en mínimos incluso debajo de los valores alcanzados en el peor momento de la pandemia y se encuentra en niveles similares a los del 2008 o en 2001.

Juan Cruz Lekovic, fund manager de Schroders, explicó que las paridades de los bonos actuales se ubican muy por debajo de las paridades promedio que mostraron los bonos argentinos, aun en momentos de una reestructuración muy agresiva como la del 2005.

"Históricamente las reestructuraciones de deuda que tienen un valor de recupero de u$s 30 a u$s 35, sumado a que la reestructuración más agresiva de 2005 de Argentina (que fue la más de la historia), tuvo un valor de recupero de u$s 27, Hoy estamos en u$s 22. Esto puede señalar que son precios de no solo una reestructuración sino de default más sostenidos en el tiempo. Es decir, bonos que están en default y fuera de mercado por un tiempo prolongado ", comentó.

Wall Street sin cambios

Las acciones en Wall Street operan al alza de cara a la conferencia de banqueros centrales en el foro del Banco Central Europeo (BCE) en Portugal.

El Dow Jones sube 0,25%, mientras que el S&P500 gana 0,17%. Por su parte, el Nasdaq rebota 0,1%. En el acumulado del año, no obstante, el Dow Jones cae 15%, el S&P500 pierde 20% y el Nasdaq retrocede 28%.



En Europa las bolsas operan mayormente a la baja, con una pérdida de 0,59% en el caso del Stoxx50. La bolsa de Alemania y de España son las que más caen, con bajas respectivas de 1,1% y 0,85%.

Las acciones comenzaron la semana con una nota inestable ya que una serie de publicaciones de datos mostró que los precios más altos están pesando sobre la confianza del consumidor.

Los inversores siguen preocupados por el endurecimiento de la política de los bancos centrales de forma demasiado agresiva en medio de su lucha contra la inflación.

Los analistas de Cohen afirmaron que la mira del día de hoy estará puesta en las declaraciones de los presidentes de los tres principales bancos centrales. Es decir, la Fed, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra.

"A pesar de la caída en los mercados y los temores a una recesión, se espera que las tres entidades continúen defendiendo una política más agresiva, con el objetivo de disminuir la inflación que impacta a nivel global", comentaron.

El S&P 500 ha bajado más del 2% en lo que va de semana y permanece en un mercado bajista, cerrando un poco más del 20% desde su último máximo.



Este año ya es uno de los peores en términos de grandes bajas diarias en las acciones estadounidenses. El índice S&P 500 ha caído un 2% o más en 14 ocasiones, lo que coloca a 2022 en la lista de los 10 principales años con mayor cantidad de bajas diarias superior al 2%, según datos compilados por Bloomberg que se remontan a dos décadas.

Habló Powell

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el miércoles que no había garantía de que el banco central pueda diseñar un aterrizaje suave para la economía estadounidense.

"Creemos que hay caminos para que logremos el camino de regreso al 2% de inflación mientras mantenemos un mercado laboral sólido. Creemos que podemos hacer eso", dijo Powell, durante un panel de discusión con otros altos cargos de los bancos centrales en una conferencia de política del Banco Central Europeo en Sintra, Portugal.

Por otro lado, Powell agregó rápidamente que "no hay garantía de que podamos hacer eso. Obviamente es algo que va a ser bastante desafiante y que se hizo más difícil por "los eventos de los últimos meses", como la guerra en Ucrania.

A pesar de la contracción del crecimiento económico en los primeros tres meses del año, Powell se mostró optimista sobre la salud actual de la economía.

Los hogares y las empresas estaban en muy buena forma y el mercado laboral es "tremendamente fuerte", dijo.

De hecho, la Fed está diseñando un crecimiento más lento, "crecimiento moderado", como dijo, un ajuste necesario para permitir que la oferta se ponga al día con la fuerte demanda.

"¿Existe el riesgo de que podamos ir demasiado lejos? Ciertamente hay un riesgo. Pero no estaría de acuerdo en que es el mayor riesgo para la economía. El ´mayor error+ sería no lograr restaurar la estabilidad de precios", dijo.

En relación a la política monetaria de la Fed, los analistas de Balanz recordaron que el banco central estadounidense dejó en claro que está dispuesta a hacer todo lo posible para controlar la inflación.



En ese sentido, desde la compañía ven con preocupación las chances de ver una recesión en EE.UU. "Después de la sorpresa inflacionaria de mayo, creemos que los riesgos se encuentran a que la Reserva Federal tenga que terminar ajustando la tasa de política monetaria en un mayor nivel al actualmente incorporado, con lo que las preocupaciones respecto a una recesión en Estados Unidos en 2023 seguirán in crescendo ", alertaron.

En el día de ayer se dio a conocer el dato de confianza del consumidor de Estados Unidos, el cual cayó a un mínimo de 16 meses ante preocupaciones por la alta inflación haciendo que anticiparan que la economía se desaceleraría significativamente o incluso entraría en recesión en la segunda mitad del año.

Los analistas de Inviu explicaron que si bien el gasto y la actividad siguen siendo positivos, la confianza y las condiciones financieras indican una desaceleración hacia adelante.