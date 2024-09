Los bonos en dólares suben tras el discurso de Milei: dónde están las oportunidades

Los bonos argentinos suben tras el discurso del domingo del presidente, Javier Milei en el Congreso, en el que presentó el presupuesto 2025.

Los bonos del tramo corto suben 0,85% en promedio, mientras que los del tramo medio y largo avanzan 1% en promedio.

El S&P Merval subió casi 100% desde noviembre, mientras que los bonos también registraron ganancias de tres dígitos desde que Milei ganó el balotaje. La probabilidad de default cayó, aunque también sigue en niveles elevados.

Los analistas ven valor en los bonos soberanos. Cuáles son los títulos preferidos por los analistas.



Mercado al alza, tras el discurso

La renta fija argentina sigue subiendo tras el discurso del presidente, Javier Milei, ayer en el Congreso, en el que presentó el presupuesto 2025.

El rally argentino no se detiene y los activos locales se duplicaron desde que Milei ganó en noviembre. El S&P Merval subió 94% pero no fueron solo las acciones las que se duplicaron ya que lo mismo ocurrió con los bonos, y en particular, con el tramo más corto de la curva.

El Global 2038 sube 114% desde que ganó Milei en noviembre. El resto de los bonos dentro de la curva registran avances de entre 48% a 92% desde noviembre.

Las mayores ganancias en el último año se dieron en los bonos del tramo corto, con avances de más de 85% en el GD29 y de 70% en el GD30.

Los tramos medios y largos avanzan entre 40% y 50% en el último año.

A su vez, en lo que va del 2024, el GD29 sube 50%, mientras que el GD30 gana 42%.

Los títulos del tramo medio y largo suben entre 25% y 35%.

Gracias al rally evidenciado en los títulos locales, la probabilidad de default de la renta fija local retrocedió.

La probabilidad de default a un año pasó del 70% desde las elecciones hasta el 24% actualmente.

Sin embargo, la probabilidad acumulada a 4 y 10 años se mantiene en niveles muy elevados de 80% y 96% respectivamente.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI), detallaron que, desde el cambio de administración, la probabilidad acumulada de default para 1 y 4 años comprimió considerablemente.

"La más corta recortó 30 puntos porcentuales, y hoy se ubica en 24,3%. Más allá de esto, los CDS más extensos (a 10 años) se mantienen en probabilidades cercanas al 100%. Esto denota la incertidumbre del mercado de largo plazo", advirtieron.

Si bien el rally fue importante, desde Banco Galicia advierten que, a pesar del dinamismo observado hasta aquí, los precios actuales incorporan algún evento de crédito en los próximos meses con probabilidad elevada.

Aun así, desde Banco Galicia se mantienen optimistas con los títulos locales.

"A nuestro juicio, Argentina todavía tiene la posibilidad de lograr avances en los próximos meses en los frentes en los cuales hoy exhibe mayor debilidad, lo que le permitiría saldar los principales puntos débiles de su scoring crediticio", dijeron.

Además, agregaron que "en el balance de riesgos y retornos potenciales vemos valor en los títulos soberanos, siendo el GD35 y GD41 nuestras opciones predilectas para aquellos inversores que estén dispuestos a asumir el riesgo", dijeron desde Banco Galicia.

Bonos en máximos

Desde los pisos de julio pasado, todos los tramos de la curva evidenciaron ganancias de dos dígitos.

El GD29 y el GD30 subieron 10% y 11,3% respectivamente, mientras que los bonos del tramo medio y largo avanzaron entre 10,9% y 12,7%.

Gracias al rally de las últimas semanas, los Globales del tramo más corto operan en máximos históricos y ganan 11,5% en promedio desde que salieron a cotizar en septiembre de 2020, tras la reestructuración de deuda llevada a cabo por el ex ministro de Economía, Martin Guzmán.

La clave igualmente hacia adelante sigue siendo la dinámica de las reservas, ya que un crecimiento en dicha variable podría disminuir los riesgos de un eventual incumplimiento en el mediano plazo.

De cualquier manera, el equipo económico confirmó que el Gobierno cuenta con recursos para hacer frente a los pagos de deuda hasta enero de 2026, fecha en la cual la Argentina regresaría a los mercados internacionales de deuda.

Los analistas de Research Mariva indicaron que sus bonos preferidos siguen siendo el Global 35 y Global 41 en términos de riesgo y retorno.

"En el corto plazo, consideramos que la volatilidad prevalecerá en estos bonos, ya que no hay motores claros de alza. Si bien no esperamos que las reservas internacionales netas se deterioren en lo que resta del año, terminarían el año en terreno negativo. Aún falta información sobre cómo manejará el Gobierno el vencimiento de los pagos de enero", explicaron

Sin embargo, agregaron que, en el mediano plazo, son más constructivos en estos instrumentos.

"Un escenario externo que comienza a verse más favorable, un gobierno fuertemente comprometido con el equilibrio fiscal y con el honor de sus obligaciones de deuda, sumado al hecho de que no vemos un deterioro en la balanza de pagos en 2025, son señales de que la tendencia de mediano plazo es alcista", afirmaron.

El ingreso de dólares por el blanqueo, el anclaje de expectativas inflacionarias y las posibilidades de que la economía argentina haya hecho piso en el bimestre abril y mayo generan expectativas positivas entre los inversores, los cuales se complementan con los buenos números fiscales desde que asumió esta gestión.

Bajo este escenario, el mercado sigue viendo valor de mediano plazo en la renta fija local.

Los analistas de Adcap Grupo Financiero detallaron que el mercado pasará del actual escenario cauteloso a uno constructivo tan pronto como los catalizadores de dólares sean más palpables antes del 30 de Septiembre.

En nuestro escenario base, esperamos que los spreads sigan comprimiendo hacia junio de 2019, cuando la economía se estaba normalizando a expensas de apoyo político. Por lo tanto, seguimos favoreciendo el GD35 con un 27% de alza (u$s 54 Precio Clean).

A su vez, desde Adcap Grupo Financiero detallaron que, para un Escenario Alcista, con tasas entre 9% y 10% y un alza de 61% el gobierno necesitará tener éxito en la construcción de soluciones de consenso político a largo plazo en temas como una reforma jubilatoria para evitar futuras amenazas al equilibrio fiscal.

Finalmente, los analistas de Facimex Valores siguen viendo valor en los títulos soberanos locales.

"En las carteras de renta fija en dólares, seguimos priorizando soberanos, en el que sobre ponderamos AL30 y GD29 a la espera de que la curva soberana siga aplanándose, asignando valor a estructuras de amortizaciones más concentradas en los próximos años que permitirán acelerar el recupero del capital si la deuda se mantiene performing", detallaron.

Según cálculos de Facimex Valores, en el caso en el que la curva soberana argentina converja hacia los rendimientos de créditos similares, el GD35 es el que mayor potencial alcista presenta.

En ese caso, el título a 2035 subiría 70%, seguido por el GD38 y el GD41, el cual podría evidenciar una ganancia de 63% y 68% respectivamente.

Los bonos del tramo corto podrían avanzar entre 38% y 41%, mientras que el GD46 evidenciaría un rally de 44% en dicha convergencia hacia créditos de calificación crediticia "B", como Ecuador, El Salvador, Pakistán, Nigeria, Bahamas o Angola.