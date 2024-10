Los bonos basura de emergentes ganan hasta 59%: qué pasa con las provincias argentinas

El inolvidable 2024 en lo financiero para el mercado emergente llegó hasta los bonos "distressed", "basura" o de alto rendimiento emitidos por empresas y provincias. Según un estudio realizado por el Bank of America (BofA), las ganancias observadas hasta ahora en este particular segmento del mercado llegan hasta 56% y de esta manera se perfila como el mejor año desde el 2009. Ese año todos los papeles resurgieron tras el histórico derrumbe ocasionado por la crisis "subprime" en Estados Unidos.

La barrera a partir de la cual el BofA califica a las emisiones de deuda como "distressed" son los 1.000 puntos de sobretasa por encima de las del Tesoro de los Estados Unidos.

"Hay 22 bonos que han sumado más de 20 puntos en precio y han salido de la clasificación de distressed", destaca el informe. La caída histórica del número de empresas en dificultades se limita a tres sectores: el de propiedades en Chinas, provincias argentinas y empresas ucranianas. Hay dos empresas que entraron en el segmento de "distressed" este año que son Frigorífico Concepción de Paraguay y Canacol de Colombia. Hubo otras que descendieron y entraron en default como Enjoy de Chile del sector de Gaming, la línea aérea de Brasil Gol Finance, Kenbourne Invest de Chile, Credivalores de Colombia, e Intercement de Brasil.

La Rioja, excepcional

La mancha negra en la Argentina pasó por la emisión de deuda de La Rioja. Entró en default por el Bono Verde emitido por u$s 318 millones bajo la ley de Nueva York para financiar la construcción de un parque eólico. El gobernador de esa provincia, paradójicamente ahora candidato a presidir el PJ, Ricardo Quintela aún no entabló siquiera negociaciones con los acreedores.

"El contexto del default fue particularmente escandaloso. La Rioja utilizó la mayoría de los ingresos de los Bonos Verdes para construir parques eólicos a través de la empresa provincial, Parque Eólico Arauco SA que luego se vendió por u$s 171 millones", destacó un mes atrás el grupo de bonistas creado, que ya inició la demanda contra la provincia en los tribunales de Nueva York.

Como los papeles de países emergentes tuvieron una mejora de precio y, por ende, una reducción en el riesgo disminuyó notablemente el número de bonos que están en este segmento "basura" o "distressed".

Hoy este segmento es el 4,8% de los bonos de alto rendimiento de mercados emergentes, y "es uno de los valores más bajos desde la crisis financiera mundial y es inferior al promedio histórico del 16%", destaca el informe del BofA. Casi cerca del paraíso emergente dado que disminuyen las probabilidades de default.

"Alrededor de cuatro quintas partes (77%) de la deuda en dificultades se concentra en áreas con desafíos crediticios conocidos: las provincias argentinas, donde las preocupaciones se centran en la disponibilidad suficiente de dólares para pagar las próximas amortizaciones, las propiedades chinas, dada la crisis en curso, y las empresas ucranianas", destaca el BofA.

Las provincias argentinas, básicamente la de Buenos Aires, se llevan el mayor monto del segmento de bonos "distressed" con u$s 6.700 millones, las empresas ucranianas en situación delicada suman bonos por u$s 4.500 millones, mientras que las de China representan u$s 4.100 millones.

Hubo casos en los que ascendieron de categoría, dejaron de ser "distressed" dado que redujeron su riesgo por debajo de los 1.000 puntos. Es el caso del bono de Chubut al 7,75% al 2030 y el de Córdoba al 2029 con tasa de 6,88%.