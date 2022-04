Los bonos argentinos retroceden en medio de un contexto volátil para los emergentes

Las acciones en Wall Street operan nuevamente a la baja luego de que ayer se publicaron las minutas de la Reserva Federal.

El mercado busca adaptarse al escenario de un ciclo monetario más contractivo en la política monetaria y ello dispara los riesgos recesivos. Los bonos locales también retroceden.

Deuda en rojo

Acompañando el contexto global, la deuda argentina opera en rojo el jueves. Tanto el tramo corto, como los medios y largos muestran una baja en las primeras operaciones del día. El Global 2029 cae 0,16%, similar a la baja del Global 2030 que cae 0,06%.

Por su parte, el tramo medio también opera con pérdidas en torno al 0,37% en el Global 2035 y 0,1% en el Global 2038. Finalmente, los bonos más largos operan en rojo con una baja de 0,09% y 0,33% en el Global 2041 y 2046.

En la última semana la deuda retrocede poco más del 1%, sin embargo, en el último mes todos los tramos de la curva suben entre 10% y 12%.

Con el reciente rebote, los bonos argentinos regresan prácticamente a los mismos valores de finales de enero pasado, coincidentes con anuncio de acuerdo entre el FMI y el Gobierno.

Las subas de las últimas jornadas se dieron luego de que se confirmó el acuerdo entre el Gobierno y el FMI. Sin embargo, no hemos visto reacciones alcistas de magnitud pese a que el entendimiento con el organismo salva a la argentina de caer el default.

Es decir, los bonos argentinos no evidenciaron fuertes avances tras el acuerdo sellado por el FMI y sigue la desconfianza sobre la capacidad y/o voluntad de pago del Gobierno respecto de su deuda.

Esta desconfianza se percibe por las bajas paridades con las que operan los bonos, ya que toda la curva se ubica con rendimientos debajo del 35%.

A su vez, los elevados rendimientos y la curva invertida da cuenta de que los riesgos de un evento crediticio en el mediano plazo se mantienen intactos para la deuda local.

Contexto global adverso

Además de la falta de fundamentos positivos sobre la deuda y la economía argentina, a los bonos soberanos argentinos también los afectó el contexto global.

Estamos en un contexto de una Fed más contractiva (hawkish).

Este escenario de suba de tasas nunca es bueno para los mercados emergentes a nivel general. Por un lado porque la suba de tasas provoca una suba en los rendimientos del mercado, tal cual estamos viendo actualmente.

Esto provoca que se les encarezca el crédito y el rolleo a los emergentes. Además, una suba de tasas tiende a generar una potencial reversión de los flujos, lo cual genera una suba del dólar en los emergentes y desequilibrios en sus respectivas economías.

Por otro lado, dado que el dólar y las materias primas tienden a estar negativamente correlacionadas, una suba del dólar puede afectar a las materias primas en el mediano plazo.

Desde mediados del año pasado, el mercado viene especulando con una Fed más contractiva, lo cual generó una fuerte suba en las tasas de interes de los bonos del tesoro americano y una fuerte baja en los activos emergentes.

Las acciones de mercados emergentes caen 13%, mientras que la deuda emergente retrocede 14% en promedio desde mediados del 2021, en medio de las expectativas de una Fed más hawkish.

En ese sentido, hay una correlación bastante cercana entre los bonos de mercados emergentes y de Argentina ya que se muestra que a medida que cayeron los bonos en dólares de emergentes, la renta fija local acompañó la tendencia.

Todos los tramos de deuda soberana argentina dólares opera con pérdidas este año, con caídas de entre 6,44% y 1%. A su vez, el índice de emergentes cayó 11% en lo que va del 2022.

Es decir, los bonos argentinos caen pero menos que los bonos de mercados emergentes en dólares.

Desde Balanz advierten que el escenario luce complejo para la deuda a nivel mundial, tanto la global como la de mercados emergentes.

Desde la compañía advierten que, dado que durante el ciclo de ajuste monetario de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) el nivel de tasas tiende a subir, es de esperarse que la presión sobre la renta fija vaya a ser un continuo en los próximos meses.

"El contexto actual todavía tiene riesgos asimétricos al alza y la Fed ya dijo que está dispuesta a subir la tasa de política monetaria en 50 puntos básicos en las próximas reuniones. Todo indica que las condiciones financieras empezarán a tornarse mucho más ajustadas, en particular cuando la Fed inicie la reducción de la hoja de balance en el segundo trimestre. Con esto, los riesgos emanados por la política monetaria en EE.UU. indican que los retornos negativos en la renta fija van a continuar" , proyectaron.

Finalmente, desde Portfolio Personal Inversiones (PP) consideran que la firma del acuerdo, la extensión de los plazos con el Club de París y un clima externo más ameno para los créditos emergentes empujaron el mejor tono para los bonos en dólares en los últimos días.

"El acuerdo fue un punto a favor para la deuda evitando un escenario disruptivo. Sin embargo, el cumplimiento de las metas se pone en duda con la aceleración de la inflación y los altos costos de la energía . En tanto, la escasez de combustible y los altos precios de los insumos en el agro pueden condicionar la acumulación de divisas en plena estacionalidad de la liquidación del sector", afirmaron.

Las acciones argentinas en Wall Street operan mixtas. Del lado bajista, los bancos caen hasta 1,9%. Banco Macro pierde 1,94%, BBVA Argentina retrocede 1,44% y Grupo Financiero Galicia cede 1,4%

Del lado ganador, AdecoAgro, IRSA y Edenor suben entre 3% y 2%

Wall Street ante una Fed hawkish

A nivel global, las acciones operan en rojo en Wall Street.

El Dow Jones retrocede 0,3%, similar a la baja del S&P500 que cae 0,17% y del Nasdaq que pierde 0,22%.

En el dia de ayer hemos visto bajas de más del 2% en los índices luego de que la reserva Federal haya publicado las actas de la última reunión del Comité de Política Monetaria.

Según las actas, los miembros del FOMC vieron como apropiado comenzar con una reducción de u$s 95.000 millones por mes , compuesto por u$s 60.000 millones en Treasuries más u$s 35.000 millones en activos respaldados por hipotecas), un monto superior a cuando se dispuso una política similar en 2017-19 que había sido de u$s u$s 50.000 millones por mes.

Asimismo, en marzo algunos miembros del FOMC hubiesen preferido un hike de 50pbs aunque se optó por uno de 25pbs ante la incertidumbre que se dio luego de la escalada en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Más riesgos de una recesión

Este sesgo más contractivo en la política monetaria de la Fed trajo alivio por un lado ya que el mercado ve que la Fed está decidida a atacar el tema, aunque trae preocupación también ya que las tasas más altas suelen conllevar a un contexto de mayor recesión global.

Por ello es que las acciones reaccionaron mayormente a la baja en el día de ayer y en los últimos días, ante los mayores temores de una recesión en el mediano plazo.

Desde Cohen alertan que el tono más hawkish de la organización lleva a especular con que las tasas finalizarán aún más altas de lo que se proyectaba el mes previo (entre 1,75% y 1,9%) . La gran preocupación continúa siendo cómo esta suba afectará a una economía que recién está empezando a sufrir el golpe de la suba en los precios energéticos producto de la guerra", dijeron.

Tina Fong, estratega de Schroders advirtió que casi el 40% de los indicadores que monitorean para anticipar una recesión en EEUU señalan que los riesgos de la misma aumentaron con importantes implicaciones potenciales para la economía mundial

"El número de variables que emiten una advertencia de recesión ha aumentado en comparación con fines del año pasado. Algo menos del 40 % (siete de 20) de estas medidas, que abarcan tanto indicadores macroeconómicos como financieros, indican riesgo de recesión", dijo Tina Fong.

Según la estratega de Schroders, las recesiones en los EE.UU. normalmente se han dado cuando más del 40% de los indicadores advierten los tales riesgos. Esto tiene impactos globales.

"Dado su tamaño y su papel como impulsor de la demanda global, la economía de los EE. UU. suele ser el factor de cambio más importante para determinar las perspectivas de la economía mundial. Después de todo, sigue siendo la economía más grande del mundo y representa más de una cuarta parte de toda la producción", dijo la estratega de Schroders.