Los bonos alcanzan máximos históricos y el riesgo país toca mínimos

La deuda local extiende las ganancias y ya hay bonos cotizando en máximos históricos. La renta fija argentina se ve favorecida por cuestiones globales y locales.

La decisión de la Fed de mantener sin cambios la tasa y proyectar tres bajas de tasas favoreció un rally en los bonos.







A su vez, las variables locales, con mejoras en datos fiscales y la acumulación de reservas también entusiasma a los inversores.

Efecto baja de tasas: cuáles son los bonos en pesos que dejan más gananciasCedear: una por una y por qué convienen las 17 nuevas inversiones en pesos con renta en dólares

Bonos siguen subiendo

Todos los tramos de la curva argentina siguen subiendo y los bonos alcanzan máximos desde 2020.

El Global 2029 sube 1,8%, mientras que el Global 2030 avanza 1,2%.

En el tramo medio, los bonos a 2035 y 2038 registran una ganancia de 1,4% y 1,5% respectivamente, mientras que en el extremo más largo, las subas son de 1,67% y 1,75% para los bonos a 2041 y 2046.

Gracias a la fuerte suba de los bonos, la curva opera con tasas de 25% en promedio en el tramo corto y de 17,5% en promedio en el tramo más largo.

Todavía la curva sigue invertida, aunque debido a la recuperación de los bonos, la misma se aplanó y muestra una pendiente menos negativa.

Esto significa que el mercado tiene una mayor confianza sobre la capacidad y voluntad de pago del Gobierno en relación a sus compromisos de deuda.

Con el reciente avance, ya hay bonos dentro de la curva cotizando en máximos históricos, como el caso del Global 2046.

Este se ubica un 2% por encima de los valores que había alcanzado en septiembre de 2020, cuando se llevó a cabo el canje de deuda.

El resto de bonos se ubica debajo, con una merma de entre 1,1% y hasta 11,5% respecto de los valores de salida tras el canje de deuda en septiembre de 2020 llevado a cabo por el ex ministro de economía, Martín Guzmán.

En lo que va del año, todos los tramos de la curva operan con fuertes subas.

El tramo corto registra ganancias de entre 27% y 33%, mientras que los bonos del tramo medio suben entre 15% y 26%.

Finalmente, en el caso de los bonos más largos, estos ganan entre 16% y 29% en lo que va del 2024.

Las ganancias en este año permitieron también que el riesgo país alcance su valor más bajo desde 2020, colocándose en 1469 puntos.

Explicando el rally

Los factores que explican las subas en los bonos se pueden encontrar en cuestiones globales como también en locales.

La decisión de la Fed de mantener sin cambios la tasa y proyectar tres bajas de tasas favoreció un rally en los bonos.

A su vez, las variables locales, con mejoras en datos fiscales y la acumulación de reservas también entusiasma a los inversores.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI), explicaron que el impulso alcista fue estimulado por un clima favorable en todos los frentes.

"En cuanto al entorno internacional, el mercado tuvo una reacción positiva a las proyecciones de la Fed luego de mantener la tasa en el rango 5,25-5,5%. Si bien la perspectiva de la Reserva Federal sigue siendo compleja, el mercado temía que la Fed comunicara menos recortes de tasas para este año de lo que finalmente comunicó, lo que es positivo para el segmento de deuda emergente", dijeron.

Lo que se evidencia es una baja en las tasas de interés y un rally en los bonos de mercados emergentes.

También, en lo que respecta a los factores locales, desde PPI agregaron que "el compromiso de la administración actual para alcanzar superávit fiscal y dirigir la macroeconomía a una estabilización son componentes que se sumaron a los factores internacionales", dijeron.

El avance de los bonos tomó mayor impulso desde octubre pasado, en un contexto de especulación política y el entusiasmo de los inversores por ver una mejora en las variables macroeconónomicas.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, agregó que el fuerte rally en general para los Globales obedeció principalmente al rumbo económico anunciado por el nuevo gobierno, con foco en la consolidación de cuentas públicas y de la intención de normalizar los múltiples desequilibrios de la macroeconomía argentina.

"Creemos que las mayores subas para el tramo corto tuvieron como driver una percepción de una mayor probabilidad de pago sobre los próximos vencimientos de amortización de estos bonos por parte de los inversores. El GD30 paga u$s 4 por lámina en julio, y u$s 8 en enero de 2025. El GD29 paga u$s 10 en enero de 2025", dijo.

Hacia adelante, Franco se ve optimista con los bonos locales.

"Aun considerando el muy importante rally, seguimos considerando a los Globales como el activo argentino que presenta la mejor relación riesgo-retorno, por una serie de motivos, aunque lógicamente no exentos de riesgos", dijo.

En ese sentido, agregó que "por el lado optimista, aun luego de las subas, las paridades de los Globales siguen bajas y las tasas distan de ser las de un crédito de un país cuya economía está normalizada".

Con una visión similar, Juan Cruz Lekovic, Fund Manager de Schroders, explicó que los bonos en dólares cotizan con un elevado riesgo País alto, por lo que los factores idiosincráticos tienen un peso específico en las valuaciones mayor.

En ese sentido, Lekovic entiende que las variables locales, tales como el resultado fiscal, la acumulación de reservas, la dinámica inflacionaria o las tensiones políticas, inciden mucho más en las valuaciones de los bonos o las decisiones de inversión que los movimientos en la curva norteamericana.

Finalmente, por el lado de las acciones, estas operan al alza en su mayoría. Las subas son lideradas por IRSA que gana 4,8%, seguida por Banco Macro, con subas de 3,9%.

Otros papeles como YPF, MercadoLibre, Grupo Supervielle, Cresud, Grupo Financiero Galicia, BBVA, Central Puerto y Edenor también suben, con ganancias de 1,3% y hasta 3,3%.