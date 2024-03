Llegan más fondos de EE.UU. para definir inversiones: apuntan al petróleo y al gas

En esta noticia Ver para creer

Sectores

Semana a semana siguen desfilando por Buenos Aires ejecutivos de fondos de inversión del exterior para seguir de cerca el giro de la Argentina.

Mantienen reuniones con funcionarios, desde Luis Caputo, Santiago Bausili, Vladimir Werning hasta Guillermo Francos. También con analistas políticos, empresarios y economistas de la plaza local. Por ahora, no gatillan grandes flujos de fondos hacia activos argentinos aunque ya apuntan a determinados sectores.

Jefferies es una de las principales firmas de mercados de capitales y banca de inversión. El domingo emitió un informe sobre las conclusiones de su paso la plaza local.

No gatillan grandes flujos de fondos hacia activos argentinos aunque ya apuntan a determinados sectores.

"Nuestro viaje a la Argentina confirmó el gran premio que el país ofrece a los inversores de todos los sectores, y en particular del petróleo y el gas, en caso de que el Gobierno obtenga el apoyo del Congreso para aprobar reformas clave", señala.

"La inflación está cayendo más rápido de lo esperado y la expectativa es que la economía local comience a recuperarse en el segundo semestre del año", sostiene.

"Nuestras principales apuestas en la Argentina son Vista Energy con calificación "Compra" (precio objetivo de u$s 50 desde u$s 47), Cresud y Corporación América. También elevamos nuestro precio objetivo de YPF ("Mantener") a u$s 20,5 (desde u$s 18)", agregan.

Un comentario de Milei hizo repuntar a las acciones hasta 15% en la Bolsa

Todos los visitantes mantienen encuentros con ejecutivos de empresas, como YPF, Globant, Tenaris, Vista Energy, Pampa, Central Puerto, Grupo Galicia, Banco Macro, CCU, Cresud, Corporación América, Loma Negra y Lithium Argentina, entre otras.

Ver para creer

En los informes no todo es positivo. "Las medidas gubernamentales están reduciendo las presiones inflacionarias más rápido de lo previsto, bajando el déficit fiscal y reconstruyendo las reservas del Banco Central, pero han conducido a una fuerte recesión. Por ejemplo, los despachos de cemento del 24 de febrero disminuyeron un 24% interanual y la evidencia apunta a caídas similares en la demanda en otros sectores de consumo interno del país", advierte Jefferies.

Más allá de las recientes subas en bonos y acciones, todavía no hay fuertes posicionamientos en papeles domésticos. ¿Qué pasa? Reina el "ver para creer".

Es decir, que gane sustentabilidad el equilibrio de las cuentas públicas, que disminuya el "riesgo calle" (tensión social) y la aprobación de reformas como la laboral, impositiva, previsional por parte del Congreso.

El rechazo del Senado al DNU con reformas fue un golpe a las expectativas de avances en este proceso de reformas y abrió interrogantes de lo que puede suceder en Diputados.

Por ello será clave en las próximas jornadas el nuevo proyecto de ley Bases que se está negociando con legisladores y gobernadores que disipen dudas entre inversores.

El Gobierno despedirá a 900 empleados de dos organismos públicos: el vínculo con un importante piquetero

Sectores

Entre las preferencias de los visitantes se halla el sector energético, puntualmente petróleo y gas, con epicentro en Vaca Muerta. "Esto cuenta con un amplio apoyo político y empresarial y debería seguir avanzando, particularmente en el lado petrolero de la ecuación, incluso si el ruido político sigue siendo elevado", señala el informe de Jefferies.

El lunes, YPF anunció que el proyecto de exportación de gas natural licuado alcanzó "un nuevo hito" con en lanzamiento del proceso para la adjudicación de las ingenierías de las unidades flotantes de licuefacción.