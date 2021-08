Las acciones de Mercado Libre vuelan: suben 12% en la apertura de Wall Street y lideran el alza de los ADR

Los principales índices globales opera con ganancias el jueves. Se conocieron datos de empleo que fueron en línea con lo esperado y alentaron a los inversores. En Europa las acciones operan en positivo.

En el ámbito local, los ADR rebotan con fuerza, liderados por Mercado Libre, que gana más del 12%. En cambio, los bonos se encuentran sin grandes cambios. Los bonos locales mantienen una tónica similar, con pocos avances.

Concretamente, las acciones de la compañía de Marcos Galperín registran un fuerte avance del 12% tras la publicación de su balance. Le siguen subas para las acciones de YPF y de Despegar que ganan 5,7% y 4%, respectivamente.



El sector financiero muestra ganancias de 3% en promedio, mientras que Cresud, Pampa, TGS, Telecom, suman 1,3% en promedio.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI), explicaron que MercadoLibre reportó sus resultados del segundo trimestre, con ventas de u$s 1702 millones y un crecimiento interanual del 102,6%, superando las estimaciones de u$s 1480 millones.

" Mercado Libre ganó u$s 1,37 por acción, superando ampliamente las estimaciones de u$s 0,09 por acción. En cuanto a los ratios de las operaciones y rentabilidad de la compañía, vemos mejoras en casi todas las variables, demostrando un mayor engagement y rentabilidad por usuario que MELI consigue. Seguimos viendo un crecimiento sostenido de los ingresos por usuario - en máximos - mientras que los ingresos por volumen comercializado también siguen creciendo, llegando a máximos. A su vez, MELI no solo genera mayores ingresos por usuarios, si no también que obtiene un mayor EBITDA por cada usuario activo ", resaltaron.

Por su parte, la deuda local opera sin grandes cambios, mostrando mayorías de bajas en sus distintos tramos. La parte más corta evidencia caídas de entre 0,1% y 0,16%, en el tramo medio se ven retrocesos de 0,2% mientras que en la parte mas larga vemos pérdidas de 0,1%.

La curva permanece invertida y desplaza al alza, con las paridades debajo de 40%. Todo ello refuerza la desconfianza que tienen los inversores para con los activos de deuda local, en cuanto a la capacidad y voluntad de pago del Gobierno.

Wall Street al alza

En el ámbito internacional, tanto el Dow Jones, el S&P500 como el Nasdaq operan al alza el jueves. El Dow sube 0,4%, similar al S&P500 que gana 0,35% y al Nasdaq que sube 0,34%.

En el acumulado del año las acciones suben mas del 16% en promedio y los tres índices permanecen en zona de máximos históricos.

En el caso de las acciones europeas, estas también operan con mayoría de subas. El Stoxx600 gana 0,42%, mientras que el FTSEMIB de Milán sube 0,6% y el CAC40 avanza 0,57%.

Las acciones en Wall Street operan al alza el jueves impulsados por el dato de que menos estadounidenses solicitaron beneficios por desempleo.

Los pedidos de subsidio por desempleo en Estados Unidos cayeron levemente a 385.000 la semana pasada. El promedio móvil de cuatro semanas, que suaviza la volatilidad en las cifras semanales, se redujo ligeramente a 394.000.

Los pedidos han oscilado entre 368.000 y 424.000 desde finales de mayo, niveles elevados por encima de los niveles previos a la pandemia, pero significativamente más bajos que a principios de la pandemia. El promedio semanal de 2019 fue de 218.000.

La disminución en las presentaciones informadas por el Departamento de Trabajo el jueves se produce cuando la recuperación económica enfrenta los riesgos del aumento de Covid-19 impulsado por la variante Delta, las limitaciones de la cadena de suministro y la escasez de trabajadores disponibles.

De hecho, los principales índices bursátiles han operado con mayor volatilidad en los últimos días debido a preocupaciones de que el repunte de la variante Delta de Covid-19 puede provocar un impacto en el nivel de actividad. Los datos recientes del miércoles mostraron que el sector privado agregó la mitad de los puestos de trabajo en julio de lo que esperaban los economistas.