Las 5 claves para invertir con "lógica" y "sentido común", según el rey de los FCI

John C Bogle fue el fundador de Vanguard Group, y aunque no se le puede atribuir la invención de la inversión indexada porque era una idea que llevaba años rondando en los círculos académicos, si es cierto que fue el primero en ponerla en práctica mediante una empresa de gestión.

1) Elegir bien los fondos

Bogle recomienda entonces elegir fondos idexados, y que también tengan los menores costes y rotación posibles, según explicó un artículo de El Blog Salmón. Es decir, no debemos buscar los indexados, sino también aquellos que tengan bajo costo. También recomienda centrarse en índices que representen todo el mercado. Además añade que algunos fondos indexados cobran comisiones de suscripción, y recomienda prescindir de estos fondos, comparando uno de Vanguard con otro de la competencia.

Respecto a los fondos de renta fija (bonos y similares), aparte de centrarse en los indexados de bajo coste y sin comisión de suscripción, recomienda centrarse en aquellos de deuda a corto plazo, ya que los gestores activos por ejemplo tienen la tentación de comprar bonos de plazo más largo que ofrecen más rentabilidad, pero también mayor riesgo.

2) Es mejore ser un erizo que un zorro

Los zorros dentro de los mercados financieros son aquellos profesionales de la inversión que saben mucho (o eso aparentan) acerca de mercados complejos o sofisticadas estrategias. En cambio, los erizos son aquellos que solo saben una, pero importante cosa: el éxito de la inversión a largo plazo se basa en la simplicidad y bajos costes. El erizo, que cuando se siente amenazado se convierte en una pelota sacando sus espinas afiladas, representa el fondo de índice en términos de sencillez y bajo coste.

3) Mantené el rumbo

El secreto para invertir es que no hay secreto. Cuando uno es dueño de todo el mercado de valores a través de un amplio fondo índice de la bolsa con una asignación adecuada y un fondo índice de bonos mundiales, se tiene la estrategia óptima de inversión.

4) No hay riesgo escape

"Durante mucho tiempo he buscado una alta rentabilidad sin riesgo; a pesar de las muchas informaciones que dicen que existen tales inversiones, yo no las he encontrado. Y el mercado monetario puede ser el riesgo final ya que irá por detrás de la inflación", explicó.

5) Tomar precauciones

"Quiero que quede bien claro que siempre deberás tener algunas reservas de dinero en efectivo, en especial cuando envejeces -para enfermedades, o tal vez la casa necesite un techo nuevo-. Entiendo que es muy difícil para quienes invierten para su jubilación, en particular si no saben los pormenores de las inversiones en acciones. Pero si solo eres dueño del mercado de valores, a bajo costo, te irá mejor que a la mayoría", dijo en una entrevista.