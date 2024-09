Lanzan diez nuevos Cedear: cuáles tienen más potencial

Nuevos Cedear salen a la cancha en el mercado de capitales. A partir del viernes pasado, se pueden operar diez nuevos Certificados de Depósito Argentino, que fueron emitidos por el Banco Comafi. Los Cedear fueron autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) el pasado 11 de septiembre.

"Entre los Cedear más atractivos, destacamos la introducción de Danaher Corporation. Con su enfoque en biotecnología y ciencias de la vida, está bien posicionada en industrias esenciales y en crecimiento, como la salud y la investigación científica, lo que la hace atractiva en un contexto de mayor demanda por soluciones médicas avanzadas", explicó Maximiliano Donzelli, manager de estrategias de inversión de IOL invertironline.

¿Cuáles son los nuevos instrumentos?

-Lithium Americas (Argentina) (LAAC): Capitalización de Mercado: u$s 529 millones



Es una empresa de recursos centrada en la exploración y desarrollo de proyectos de litio en Argentina. La compañía tiene participaciones clave en proyectos estratégicos como Cauchari-Olaroz en la provincia de Jujuy, uno de los proyectos de litio más importantes en el país, y el proyecto Pastos Grandes en Salta, además de una participación mayoritaria en Sal de la Puna y el proyecto Antofalla en Catamarca.

Con sede en Vancouver, Canadá, y más de 850 empleados, Lithium Americas (Argentina) sigue avanzando hacia la producción a gran escala de litio en el país, contribuyendo significativamente al suministro mundial de este recurso esencial para la economía de bajas emisiones de carbono

-Arm Holdings PLC (ARM): Capitalización de Mercado: u$s 162,3 mil millones.

Es una compañía británica líder en el desarrollo y licenciamiento de tecnologías de microprocesadores. Fundada en 1990 y con sede en Cambridge, Reino Unido, Arm se especializa en arquitecturas de procesamiento que se encuentran en el 99% de los smartphones a nivel mundial. Además, su tecnología se utiliza en otros dispositivos de bajo consumo como wearables, tablets, y sensores.

El modelo de negocio de Arm se basa en licenciar su propiedad intelectual a fabricantes de semiconductores y otros fabricantes de equipos, lo que les permite integrar su arquitectura en una amplia gama de productos electrónicos. Esto abarca desde el sector automotriz hasta el Internet de las Cosas (IoT) y la infraestructura de computación. La compañía también ofrece productos de sistema IP como controladores de memoria y plataformas de cómputo para diversas aplicaciones.

-Danaher Corporation (DHR): Capitalización de Mercado: u$s 200 mil millones.

Danaher Corporation es un conglomerado global enfocado en la innovación tecnológica en los sectores de biotecnología, ciencias de la vida y diagnósticos. Con una amplia cartera de soluciones que incluyen equipos médicos, herramientas de diagnóstico y consumibles para la industria de la salud, Danaher ha sido clave en la aceleración de terapias y soluciones que mejoran la salud humana a nivel global.

En el área de biotecnología, Danaher se especializa en tecnologías para la producción de medicamentos, incluyendo soluciones para la purificación y separación de proteínas. El segmento de Diagnósticos ofrece herramientas para diagnósticos clínicos y moleculares, mientras que el área de Ciencias de la Vida proporciona equipos avanzados para la investigación científica y médica, como espectrómetros de masa y soluciones de automatización de laboratorio.

-Baker Hughes (BKR). Capitalización de Mercado: u$s 34,5 mil millones.

Baker Hughes es una empresa líder en tecnología energética con más de 100 años de trayectoria, dedicada a brindar soluciones tecnológicas avanzadas a las industrias de energía e industria. La compañía se enfoca en la producción eficiente, confiable y limpia de energía, ayudando a sus clientes a reducir emisiones y a mejorar la productividad mediante la innovación continua y la digitalización.

Baker Hughes se ha posicionado como un actor clave en la transición energética, ofreciendo un amplio portafolio de tecnologías que van desde la optimización digital hasta el desarrollo de soluciones más limpias y sustentables para el futuro de la energía. La empresa trabaja activamente para impulsar la sostenibilidad en la industria y liderar la transformación hacia fuentes de energía más limpias y eficientes.

-Goodyear (GT). Capitalización de Mercado: u$s 2,38 mil millones.

Goodyear es una de las empresas más icónicas y reconocidas a nivel global en la industria de la movilidad, con más de 125 años de historia. Fundada en 1898 y con sede en Akron, Ohio, la compañía se dedica al desarrollo, fabricación y distribución de neumáticos para una amplia variedad de vehículos, incluyendo automóviles, camiones, aviones, equipos de minería y maquinaria agrícola.

A lo largo de su historia, ha desarrollado tecnologías pioneras que han redefinido la movilidad, como el primer neumático "todo clima" y neumáticos utilizados en misiones espaciales.

En 2023, la empresa generó ingresos por más de u$s 20 mil millones, y emplea a más de 71.000 personas a nivel mundial.

-Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Capitalización de Mercado: u$s 172,8 mil millones.

Intuitive Surgical es pionera y líder global en cirugía robótica asistida y mínimamente invasiva. Con sede en Sunnyvale, California, la empresa desarrolla y comercializa el sistema quirúrgico da Vinci, un conjunto de tecnologías avanzadas que permite a los cirujanos realizar procedimientos complejos con mayor precisión, menor invasión y tiempos de recuperación más rápidos para los pacientes.

En 2023, la empresa reportó ingresos superiores a los u$s 7100 millones, reflejando un crecimiento continuo en la adopción de sus tecnologías en todo el mundo. Intuitive también invierte significativamente en investigación y desarrollo para seguir ampliando los usos de sus sistemas y fortalecer su liderazgo en el sector de la cirugía robótica.

-NexGen Energy Ltd. (NXE). Capitalización de Mercado: u$s 3,7 mil millones.

Es una compañía canadiense de exploración y desarrollo de uranio. Su principal activo es el proyecto Rook I, ubicado en la cuenca de Athabasca, en Saskatchewan, Canadá, considerada una de las regiones más ricas en depósitos de uranio a nivel mundial. El proyecto incluye el yacimiento Arrow, que es 100% propiedad de NexGen y ha sido descrito como uno de los depósitos de uranio más importantes del mundo.

-O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Capitalización de Mercado: u$s 67,27 mil millones.

Es uno de los principales minoristas y proveedores de piezas de repuesto para automóviles, herramientas, suministros y equipos en los Estados Unidos, Puerto Rico y México. La empresa, fundada en 1957 por la familia O'Reilly, opera más de 6200 tiendas, posicionándose como un proveedor clave tanto para profesionales de la industria como para clientes particulares que prefieren el "hágalo usted mismo". Además de su presencia en EE.UU., la compañía ha expandido su alcance con tiendas en México y Canadá.

O'Reilly ofrece una amplia gama de productos, incluyendo piezas duras de automóviles (alternadores, baterías, frenos), accesorios (alfombrillas, fundas para asientos), y servicios como reciclaje de aceite y baterías, diagnóstico de baterías, y sustitución de limpiaparabrisas. Desde su oferta pública inicial en 1993, la compañía ha tenido un crecimiento constante, siendo conocida por su compromiso con la excelencia en el servicio al cliente y la calidad de sus productos.

-The TJX Companies, Inc. (TJX). Capitalización de Mercado: u$s 133,18 mil millones.

Es un gigante minorista especializado en la venta de ropa y productos para el hogar bajo un modelo de precios rebajados. Fundada en 1962, TJX opera más de 4,900 tiendas bajo diversas marcas como T.J. Maxx, Marshalls, HomeGoods, HomeSense, y Winners en los EE.UU., Canadá, Europa y Australia. El enfoque de la empresa está en ofrecer productos de marca de alta calidad a precios entre un 20% y 60% más bajos que los minoristas tradicionales.

-Equinor ASA (EQNR). Capitalización de Mercado: u$s 66,15 mil millones.

Es una empresa energética global con sede en Stavanger, Noruega. Fundada en 1972 como Statoil, cambió su nombre a Equinor en 2018 para reflejar su transición hacia un enfoque más amplio en energías renovables. Equinor es la mayor operadora de petróleo y gas en la plataforma continental noruega y una de las empresas líderes a nivel mundial en energía offshore.

Equinor ha hecho importantes avances en su plan de transición energética, con el objetivo de alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono para 2050. Actualmente, opera en más de 30 países y emplea a aproximadamente 23,000 personas. En 2023, la compañía reportó ingresos significativos por su producción de petróleo y gas, pero también está invirtiendo fuertemente en energía renovable, incluyendo proyectos de hidrógeno verde y solar.