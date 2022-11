Lacunza anticipó a la City qué hará con toda la deuda en pesos

A lo largo de este mes, quien fuera ministro de Economía de Mauricio Macri, Hernán Lacunza, mantuvo múltiples reuniones con distintas sociedades de bolsa, Alycs y gestoras de fondos de inversión.

Las mesas chicas de estas entidades financieras estaban más que interesadas en escuchar su punto de vista, ya que es el candidato natural para ocupar la "silla eléctrica" en el quinto piso del Palacio de Hacienda en caso de que el actual jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta llegue a ser el próximo Presidente.

Reperfilamiento

La preocupación principal del sector financiero reside en el eventual default que se produzca con la deuda en pesos.

En realidad, default es una mala palabra en la industria, por lo que se prefiere hablar de reestructuración o, más bien, de reperfilamiento, como el que ya hizo Lacunza durante la presidencia de Macri al ocupar el Palacio de Hacienda.

"No vamos a desestabilizar el mercado de pesos, no va a haber ningún tipo de reestructuración ni de reperfilamiento, vamos a asegurar una transición. Por lo tanto, el verano de 2024 será prácticamente igual que el de 2023, aunque quizás con el doble de pasivos remunerados ", fue lo que dijo, palabras más, palabras menos, de acuerdo a testigos que estuvieron en sus charlas, y revelaron off the record su contenido.

Consultados por este diario acerca de estas promesas, desde el entorno de Lacunza admitieron que se reúne todas las semanas con diferentes actores relevantes del mundo financiero, pero que se trata de encuentros reservados, razón por la cual no pueden estar filtrando qué tipo de información se habla allí.

No habrá devaluación

"No apuesten a Rofex, ya que no habrá devaluación, lo cambiario y lo monetario seguirá igual, no va a haber salida del cepo, no va a haber salto cambiario, no vamos a devaluar como lo hicimos con Macri, las Leliq y la deuda CER seguirá todo como ahora", fue otra de sus definiciones en sus charlas privadas en la City porteña.

"El problema de los remunerados se arreglará sólo con confianza y creciendo, y el equilibrio fiscal en el primer año lo lograremos con ajuste en servicios públicos, el de servicios será el único shock", agregó.

Préstamos de bancos

"Si primero se cumplen las condiciones fiscales y monetarias, recién podrá haber algún tipo de flexibilización en 2025, pero va a haber facilidades para los importadores, de modo que no tengan que llenar 20 formularios como lo deben hacer ahora. Recibimos dos préstamos oferta de bancos del exterior como puente para líneas de financiamiento", anticipó también Lacunza.

En cuanto a las retenciones, señaló que la idea es quitarlas en forma gradual, pero que también podría llegar a haber algún tipo de ajuste. "¿Al campo?", le preguntaron. "No necesariamente", fue su respuesta, mientras muchos se quedaron pensando si no se referirá entonces a Vaca Muerta.