Analiza el Gobierno si adapta la estrategia para retomar las micro devaluaciones

El mercado tiene sus ojos puestos en cuál será la reacción en los dólares financieros y el blue después del último debate presidencial, y en cuál será la reacción en los tipos de cambio libres pasado mañana.

Este miércoles 15 de noviembre es una fecha clave: la que el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, había anticipado en que se retomaría el crawling peg, a un ritmo del 3% mensual.

Luego fue el propio ministro de Economía, Sergio Massa, quien para echar por tierra la chance de una devaluación abrupta, dio la precisión que el mismo 15 de noviembre el dólar mayorista subirá $ 3 y que pasaría de $ 350 a 353 pesos.

Dice y hace

Sin embargo, en la City saben que una cosa es lo que el candidato presidencial dice y otra distinta la que se termina concretando. A veces coincide, a veces no.

Si bien el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional establece que el 15 de noviembre debe empezar una suba en el tipo de cambio oficial, son tantos los puntos que no se cumplieron que no hacerlo no modificaría sustancialmente la situación con el FMI.

Esperar para devaluar

Un altísimo funcionario del Gobierno sostiene que lo mejor es esperar hasta después del balotaje para mover las piezas, ya que por ahora el dólar MEP, el contado con liquidación y también el blue vienen controlados, todos por debajo de los $ 1000, mucho más bajo de los valores al que habían estado el viernes previo a las elecciones generales, el 20 de octubre.

Si se le suma la inflación de este período, los tipos de cambio libres deberían haber pasado tranquilamente la barrera de $ 1000 para la actualidad, pero esto todavía no sucedió. Y ningún funcionario del gabinete Económico quiere despertar la perdiz y que una suba potencial del blue, del MEP o el CCL genere un contexto tal que influya negativamente en el balotaje.

Reservas

Mientras tanto, en el Banco Central se concentran en la acumulación de reservas, a costa de frenar importaciones, con el argumento de las "inconsistencias" que aparecen en la página web de la cuenta corriente única de comercio exterior cuando se debe validar la operación.

Hay dos inconsistencias que suelen aparecer en la AFIP: el motivo 46 dice que "la operación no pudo ser validada", mientras el motivo 47 dice que "el documento de origen no pudo ser validado".

Compras netas

De esta forma, en el informe diario de cambios del BCRA aparece hubo compras de dólares netos y no ventas, por más exigua que pudiera llegar a ser la cuenta. Todo suma cuando las reservas netas acumulan un saldo negativo de u$s 11.000 millones, récord que la próxima gestión deberá afrontar.

De ahí las especulaciones en el mercado acerca de qué podría llegar a haber una suerte de desdoblamiento hasta de las importaciones, con un dólar oficial como el de ahora sólo para productos estratégicos, como salud y combustibles, y otro de alrededor de $ 500, como el exportador, para el resto, que vaya actualizándose con la inflación.

Todas ideas que pueden cambiar el martes 21 de noviembre, según quién el ganador resultante del balotaje. Falta menos.