La deuda argentina se disocia de emergentes y hay buenas oportunidades

Con la última caída los bonos regresaron a zona de mínimos. Desde abril, los bonos evidencian fuertes caídas de entre 8% y 17 por ciento. En cambio, durante el mismo periodo, los de otros mercados emergentes subieron 1,8 por ciento.

Los factores locales, y en especial la dinámica en las reservas, complican a la renta fija local. Aun así, los analistas ven valor en los bonos soberanos. Cuáles son los títulos que mayor potencial alcista muestran.

Disociada de emergentes

Ayer, los bonos rebotaron menos del 1% y pese a dicho avance, aun se mantienen en zona de mínimos desde marzo pasado.

Hace ya más de un mes que los bonos argentinos vienen teniendo una performance peor respecto de la que evidencia la deuda emergente.

En el último mes, los bonos soberanos local operan con caídas de 7,2% en el tramo largo, de 5% en el tramo corto y de 2,4% en el GD29.

En cambio, durante el mismo periodo, el índice de deuda en dólares de mercados emergentes subió 0,2 por ciento.

Para los bonos argentinos fue especialmente mala la última semana, en la que evidenciaron gran parte de la caída que exhiben en el último mes.

De esta manera, los globales argentinas se disocian de la tendencia de la renta fija de emergentes, explicando que los factores locales estuvieron pesando más sobre la renta fija argentina.

En particular, los inversores están especialmente atentos a la dinámica que tengas las reservas en el mediano plazo, debido a que el equipo económico anunció que venderá dólares en el CCL que compre en el MULC.

El objetivo detrás de esta medida es la de esterilizar los pesos que emita para la compra de dichos dólares en el mercado único de cambios.

Nery Persichini, head de estrategia de GMA Capital, remarcó que, más allá de cierta volatilidad en emergentes, parece claro que la dinámica de precios de los últimos días se vio fuertemente afectada por los anuncios del fin de semana pasado.

"La caída de los soberanos sugiere que los tenedores ponderan con cierta importancia la acumulación de reservas del BCRA. Más aún, este factor pesó más para el mercado que el anuncio de compra de u$s 1528 millones por parte del Tesoro, que asegura el pago de intereses a enfrentar en enero del año próximo", advirtió.

Con una visión similar, los analistas de la consultora 1816 coinciden en que el anuncio de la compra de u$s 1528 millones por parte del Tesoro y su transferencia a una cuenta del BoNY para asegurar el pago de intereses de enero de 2025 no alcanzó para compensar el impacto de una intervención en el CCL que inevitablemente implicará una caída en las reservas.

"Los bopreales y globales 2029 y 2030, los instrumentos de mayor paridad de la curva soberana en Dólares, fueron menos golpeados que los bonos largos. Ante una medida que implica menor acumulación de reservas en el mediano-largo plazo debería impactar más en instrumentos con un flujo más diferido en el tiempo", explicaron.

Necesidad de bajar el riesgo país

Hasta fin de año no hay vencimientos con acreedores internacionales, sino que la totalidad de los compromisos recae sobre el FMI y con organismos internacionales de crédito.

Sin embargo, pensando desde 2025 en adelante, la Argentina deberá enfrentar vencimientos por u$s 9500 millones a u$s 14.500 millones por año con privados hasta 2030.

Esto obliga a que el Gobierno tenga que bajar el riesgo país para poder volver a los mercados de deuda global.

Los analistas de Grupo IEB afirmaron que el mercado sigue enfocado en la performance del BCRA en el MULC, y con este último anunció la autoridad monetaria acumulará dólares a un ritmo menor al que lo venía haciendo.

"El mercado se inquieta con esta situación dado las necesidades de dólares que tiene el gobierno por delante. Las necesidades netas solo hasta final de año suman u$s 2000 millones y alrededor de u$s 15.000 millones para el año que viene, siendo la primera obligación el pago de cupones y amortizaciones de enero que alcanza los u$s 4360 millones", detallaron.

En este sentido, desde la compañía remarcaron que "resulta imprescindible reducir el riesgo país a niveles por debajo de 800 puntos que permita volver a los mercados de deuda internacional y rollear parte de los próximos vencimientos".

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, considera que la medida de venta de dólares en el CCL para absorber los pesos emitidos implica una apuesta del Gobierno por contener la brecha y evitar presiones inflacionarias a toda costa.

Sin embargo, advierte que el costo de la medida es que, en el corto plazo los menores ingresos de dólares podrían presionar.

"Los inversores ven que el objetivo de acumulación de reservas quedó subordinado al de desinflación, por lo que podrían verse presionadas las paridades y, aún en un contexto de ´secar la plaza de pesos´ tener presión nominal por incremento en la incertidumbre (y por la menor oferta de dólares)", dijo Franco.

Si bien el gobierno trató de dar una señal de voluntad y capacidad de pagos al anunciar que comprará los dólares para los pagos de intereses de enero por u$s 1530 millones aproximadamente, el pago total es por algo menos de u$s 4400 millones ante las amortizaciones que deberán pagarse.

Ante la falta de reservas y la necesidad de dólares para pagar la deuda, luce imperioso que el Gobierno logre bajar el riesgo país para reabrir el mercado de deuda internacional.

En ese sentido, la salida del cepo luce como un factor determinante.

"Seguimos viendo como clave la remoción de controles de cambios, algo que contribuirá tanto a acomodar flujos como a la percepción de que se avanza hacia la normalización macro", dijo Franco

Además, agregó que "idealmente, deberían removerse el grueso de los controles este año dado que, al ser 2025 un año electoral, eso podría disuadir al gobierno de su remoción dado que quedaría más expuesto a vaivenes cambiarios que podrían tener un impacto sobre inflación".

Oportunidades en bonos

Con la última caída los bonos regresaron a zona de mínimos. Tomando desde el pico de abril hasta la fecha, los bonos evidencian fuertes caídas. El tramo corto de la curva baja 8% en el GD29 y 11% en el GD30.

En el tramo medio se ven pérdidas de 14,5% en promedio, mientras que en el tramo más largo, las debilidades son de entre 15% y hasta 17%.

En cambio, durante el mismo periodo, los bonos de mercados emergentes subieron 1,2%, fortaleciendo la hipótesis de que las variables locales están siendo más importantes que las globales, acentuando la disociación entre ambos activos.

Dada la baja actual, y pensando en una normalización de la curva y un potencial regreso a los mercados de deuda global, los analistas ven valor en la renta fija argentina, siendo esta baja una posible oportunidad de compra.

Adrián Yarde Buller, economista jefe de Facimex Valores, ve justificaciones para seguir apostando a la renta fija local.

"El mercado subestima los avances y sobredimensiona los desafíos cambiarios, que claramente son importantes. El Gobierno está atacando con gran convicción el corazón de los desequilibrios macroeconómicos, que es fiscal, y la sociedad está acompañando el rumbo", sostuvo.

Por otro lado, agregó que "el escenario sigue siendo atractivo para apostar por una compresión de spreads en la curva soberana, con Argentina todavía sobrecastigada en relación a sus comparables", dijo Yarde Buller.

Según cálculos de los analistas de la consultora 1816, ante una convergencia de los bonos soberanos a rendimientos similares a los que muestran los créditos de emergentes, los bonos podrían subir entre 40% y hasta 111%.

Si la deuda argentina pasase de rendir 20% en promedio como rinde hoy, a 14%, los Globales podrían avanzar entre 40% y 50%, siendo el GD35 el de mayor potencial alcista.

Si la Argentina rindiese 10%, como lo hace la mayoría de los créditos de emergentes, los bonos soberanos podrían ganar entre 50% y 88%, siendo el GD35 nuevamente el de mayor potencial alcista.

Ante una posible convergencia a un rendimiento del 8%, el GD35 podría avanzar 111%, al igual que el GD41, según cálculos de 1816.

Finalmente, los analistas de Grupo IEB, consideran que el mejor bono actualmente dentro de la curva es el GD41.

"En un escenario en el que "todo sale bien" y se normaliza la curva de soberanos el rendimiento que ofrecen los títulos en dólares principalmente los bonos del tramo medio y largo es considerable. En este sentido preferimos el GD41 que por un lado, dado la baja paridad resulta defensivo frente a un escenario adverso y por otro lado ofrece una tasa de cupón relativamente atractiva, sumado a la robustez legal de este instrumento", detallaron.